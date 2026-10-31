IMD rain alert : బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం! తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ వర్షాలు..
బంగాళాఖాతంలో కొత్తగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారడంతో పాటు అర్నాబ్ తుపాను ప్రభావం కారణంగా ఏపీ, తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. బంగాళాఖాతంలో పరిస్థితులు, నేటి వాతావరణ హెచ్చరికల సమగ్ర నివేదిక.
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) మరో ముందస్తు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. 'అర్నబ్' తుపాను ప్రభావం ఇంకా కనిపిస్తున్న సమయంలోనే, బంగాళాఖాతంలో మరొక నూతన వాతావరణ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకుంటోందని వివరించింది. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి శనివారం (అక్టోబర్ 31) నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశముందని స్పష్టం చేసింది.
ఈ వాయుగుండం రాబోయే రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ-ఉత్తర పశ్చిమ దిశగా పయనిస్తూ నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు దూసుకొచ్చే అవకాశాలున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీని ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణ, పరిసర రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్ష సూచన: ఏపీ, తెలంగాణ పరిస్థితి ఇదే..
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందని ఐఎమ్డీ పేర్కొంది.
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లోనూ మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలతో పాటు బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అటు రైతులు కోతలు కోసిన ధాన్యం తడవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారులు సూచించారు.
దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ వాయుగుండం ప్రభావం రాబోయే 48 గంటల్లో మరింత స్పష్టంగా కనిపించనుంది. తీరప్రాంత మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లకూడదని అధికారులు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
75 ఏళ్ల రికార్డును తిరగరాసిన దిల్లీ వాతావరణం..
ఇక దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాతావరణం విచిత్రంగా మారింది. వరుసగా రెండు రోజుల పాటు కురిసిన వర్షాల ధాటికి దిల్లీలో 75 ఏళ్ల తర్వాత అక్టోబర్ నెలలో అత్యంత తక్కువ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (20.7 డిగ్రీల సెల్సియస్) నమోదైంది. శుక్రవారం నాటి వర్షంతో దిల్లీ వాయు నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) ఏకంగా 60కి పడిపోయి, గత మూడేళ్లలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన గాలి నమోదైన రోజుగా నిలిచింది. ఈ రోజు దిల్లీలో వర్ష సూచన లేనప్పటికీ, ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
ఇతర రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ జారీ చేసిన హెచ్చరికలు..
భారీ వర్షాల అలర్ట్: అరుణాచల్ ప్రదేశ్, కోస్తాంధ్ర, కేరళ రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
ఉరుములు, ఈదురుగాలులు (40–50 కిమీ వేగం): ఒడిశా, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్ ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే ప్రమాదముందని ఐఎమ్డీ హెచ్చరించింది.
భూటాన్లో గ్లేసియర్ లేక్ విస్ఫోటనం – బెంగాల్, అసోంకు వరద ముప్పు: భూటాన్ హిమానీనదం పేలిపోవడంతో సంకోష్ నది నీటిమట్టం ఒక్కసారిగా రెండు అడుగులు పెరిగింది. దీనితో పశ్చిమ బెంగాల్లోని అలీపుర్దువార్ జిల్లా నుంచి 12,000 మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అసోంలోని ధుబ్రీ, కొక్రాఝార్ జిల్లాల్లో అధికారులు హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More