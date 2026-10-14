క్యూ2లో డబుల్ ప్రాఫిట్: 6.5 శాతం దూసుకెళ్లిన హీరో మోటార్స్ షేరు
రెండో త్రైమాసికంలో బంపర్ ఆర్థిక ఫలితాలు సాధించడంతో హీరో మోటార్స్ షేర్లు బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో 6.5 శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి. కంపెనీ నికర లాభం రెట్టింపై రూ.10.2 కోట్లకు చేరింది. దీనికి తోడు తమ అనుబంధ సంస్థ హ్యూలాండ్ ఇంజనీరింగ్లో అదనపు వాటా కొనుగోలుకు కంపెనీ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆటోమొబైల్ విడిభాగాల తయారీ దిగ్గజం 'హీరో మోటార్స్ లిమిటెడ్' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) రెండో త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం అంతక్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే రెట్టింపునకు పైగా నమోదైంది. ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు వెలువడటంతో బుధవారం నాటి స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో హీరో మోటార్స్ షేరు ధర దాదాపు 6.5 శాతానికి పైగా ఎగబాకింది.
నికర లాభం రూ.10.2 కోట్లు
జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికానికి సంబంధించి హీరో మోటార్స్ ఆర్థిక ఫలితాలను మంగళవారం వెల్లడించింది. ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం ఏకంగా రూ.10.2 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో సాధించిన రూ.4.73 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 115 శాతానికి పైగా పెరుగుదల.
కంపెనీ ఆపరేషనల్ రాబడి సైతం గత ఏడాది సాధించిన రూ.255.7 కోట్ల నుంచి 24.9 శాతం పెరిగి రూ.319.3 కోట్లకు చేరింది. నిర్వహణ లాభం (ఈబీఐటీడీఏ) 92 శాతం పెరిగి రూ.18.7 కోట్ల నుంచి రూ.35.9 కోట్లకు ఎగబాకింది. దీంతో ఈబీఐటీడీఏ మార్జిన్ 7.3 శాతం నుంచి 11.3 శాతానికి విస్తరించి ఆపరేషనల్ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించింది.
హ్యూలాండ్ ఇంజనీరింగ్లో 90% వాటా
ఫలితాలతో పాటు మరో కీలక ప్రకటనను హీరో మోటార్స్ చేసింది. తమ అనుబంధ సంస్థ అయిన 'హ్యూలాండ్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్' (HEL) లో అదనంగా 39 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత వాటాదారులు విలియం హ్యూలాండ్, సియోభాన్ హ్యూలాండ్ల నుంచి దాదాపు 0.60 మిలియన్ పౌండ్ల (సుమారు రూ.6.5 కోట్లు) నగదు చెల్లించి ఈ వాటాను దక్కించుకోనుంది.
ఈ లావాదేవీ ద్వారా ఒక్కొక్కటి £1 ముఖ విలువ కలిగిన 8,039 ఈక్విటీ షేర్లను కంపెనీ సొంతం చేసుకుంటుంది. దీనితో హ్యూలాండ్ ఇంజనీరింగ్లో హీరో మోటార్స్ వాటా 51 శాతం నుంచి 90 శాతానికి పెరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తవడానికి దాదాపు ఆరు నెలల సమయం పడుతుందని, దీనికి ప్రభుత్వ లేదా నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదాలు అవసరం లేదని తెలిపింది.
అంతర్జాతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాలకు సరఫరా
హీరో మోటార్స్ గ్లోబల్ ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ కంపెనీగా గుర్తింపు పొందింది. అమెరికా, యూరప్, భారత్, ఆసియాన్ (ASEAN) ప్రాంతాల్లోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీదారులకు (OEMs) పవర్ట్రెయిన్ సొల్యూషన్లను ఈ సంస్థ డిజైన్ చేసి సరఫరా చేస్తుంది. ద్విచక్ర వాహనాలు, ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లు, ఆఫ్రోడ్ వాహనాలు, ఈవీ కార్లు, హైబ్రిడ్ వాహనాలు, భారీ మోటారు వాహనాలకు కావలసిన విడిభాగాలను ఇది తయారు చేస్తుంది. బీఎమ్డబ్ల్యూ (BMW), డుకాటి (Ducati), ఎన్వియోలో (Enviolo), ఫార్ములా మోటార్స్పోర్ట్, హమ్మింగ్బర్డ్ ఈవీ, హెచ్డబ్ల్యూఏ (HWA) వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు హీరో మోటార్స్ క్లయింట్ల జాబితాలో ఉన్నాయి.
షేరు ధర దూకుడు
ఫలితాల నేపథ్యంలో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) లో హీరో మోటార్స్ షేరు క్రితం ముగింపు రూ.155.19 తో పోలిస్తే రూ.161 వద్ద గ్యాప్-అప్తో ప్రారంభమైంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడంతో రూ.167.39 వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్టాన్ని తాకింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More