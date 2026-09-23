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Hero motors IPO : ఫ్లాట్​గా లిస్టింగ్- ఆ వెంటనే 20% అప్పర్​ సర్క్యూట్! అదరగొట్టిన హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ

హీరో మోటార్స్ షేర్లు బుధవారం నాడు నష్టాలతో స్టాక్ మార్కెట్లో అడుగుపెట్టినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఊహించని రీతిలో కోలుకున్నాయి. ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీగా కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడంతో ఏకంగా 20 శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్‌ను తాకి షాకింగ్ రాబడులను అందించాయి.

Published on: Sep 23, 2026, 12:20:37 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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హీరో గ్రూప్‌నకు చెందిన ప్రముఖ ఆటో విడిభాగాల తయారీ సంస్థ ‘హీరో మోటార్స్’ స్టాక్ మార్కెట్ ఆరంగేట్రం ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్లను విస్మయానికి గురిచేసింది! బుధవారం నాడు స్వల్ప నష్టాలతో ట్రేడింగ్ ప్రారంభించిన ఈ షేరు, ఐపీఓ ఇష్యూ ధర కంటే కిందకు జారి ప్రారంభంలో నిరాశపరిచింది. అయితే, అక్కడి నుంచి కొద్ది నిమిషాల్లోనే కొనుగోలుదారులు ఒక్కసారిగా ఆసక్తి చూపడంతో హీరో మోటార్స్ షేరు ధర అనూహ్యంగా దూసుకెళ్లి 20 శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్‌ను తాకింది!

హీరో మోటర్స్ ఐపీఓ లిస్టింగ్ అప్డేట్స్.. (Photo: AI generated )
హీరో మోటర్స్ ఐపీఓ లిస్టింగ్ అప్డేట్స్.. (Photo: AI generated )

హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ- తగ్గుదలతో ప్రారంభమై.. లాభాల పంట!

ఎన్‌ఎస్‌ఈలో హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ ఇష్యూ ధర రూ. 84 కాగా, 2.38 శాతం డిస్కౌంట్‌తో రూ. 82 వద్ద నమోదైంది. అలాగే బీఎస్‌ఈలో 2.26 శాతం నష్టంతో రూ. 82.10 వద్ద లిస్ట్ అయింది. కానీ, లిస్టింగ్ పూర్తయిన వెంటనే ఈ స్టాక్‌కు అనూహ్య డిమాండ్ లభించింది. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి ఎన్‌ఎస్‌ఈలో ఇష్యూ ధర కంటే 17.14 శాతం పెరిగి రూ. 98.40 వద్ద, బీఎస్‌ఈలో 17.27 శాతం లాభంతో రూ. 98.51 వద్ద ముగిసింది. రూ. 1,000 కోట్లు సమీకరించిన ఈ పబ్లిక్ ఆఫర్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సమయంలో 6.66 రెట్ల స్పందన దక్కించుకుంది.

హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ- వ్యాల్యుయేషన్ల ఆందోళనపై విశ్లేషకుల హెచ్చరిక

లిస్టింగ్ తర్వాత షేరు ధర పుంజుకున్నప్పటికీ, కంపెనీ వ్యాల్యుయేషన్లు అధికంగా ఉన్నాయనే అంశం మార్కెట్ వర్గాలను కలవరపెడుతోంది.

"ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈలీ) రంగానికి పవర్‌ట్రెయిన్ సొల్యూషన్స్ అందించే సంస్థగా హీరో మోటార్స్‌కు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ షేరు ధర-ఆదాయ నిష్పత్తి (పీ/ఈ రేషియో) 69 నుంచి 74 రెట్లుగా ఉంది. ఈ రంగానికి చెందిన ఇతర కంపెనీల సగటు పీ/ఈ నిష్పత్తి 50.2 రెట్లు మాత్రమే కావడం ఆలోచించాల్సిన విషయం," అని స్వాస్తిక ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ వెల్త్ విభాగాధిపతి శివాని నయాతి విశ్లేషించారు.

"కంపెనీ ఎబిట్‌డా మార్జిన్లు 10.2 శాతానికి, రిటర్న్ ఆన్ నెట్ వర్త్ 8.53 శాతానికి మెరుగుపడినప్పటికీ, పోటీ సంస్థలతో పోలిస్తే ఇవి తక్కువగా ఉన్నాయి. కొద్దిమంది ప్రధాన క్లయింట్లపైనే ఎక్కువ రాబడి ఆధారపడి ఉండటం మరొక ప్రతికూలత. కొత్త ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేరు ధర కాస్త స్థిరపడే వరకు వేచి చూడటం మంచిది. ఐపీఓలో షేర్లు దక్కిన ఇన్వెస్టర్లు రూ. 75 నుంచి రూ. 77 మధ్య స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయవచ్చు," అని ఆమె సూచించారు.

ఆటో, ఈవి రంగాల్లో దీర్ఘకాలిక అవకాశాలు..

భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి మున్ముందు బలమైన వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నాయని మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రవి సింగ్ పేర్కొన్నారు.

"భారత ద్విచక్ర వాహన పరిశ్రమ 2031 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి 6-7 శాతం వార్షిక వృద్ధితో (సీఏజీఆర్) 3.1 కోట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. గేర్లు, ట్రాన్స్‌మిషన్ల మార్కెట్ 6-8 శాతం, ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ మోటార్ మార్కెట్ 28-32 శాతం వృద్ధి నమోదు చేయవచ్చు," అని ఆయన అంచనా వేశారు. ఆరంభంలో నమోదైన నష్టాలు స్వల్పకాలికంగా సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసినప్పటికీ, లాభదాయకతను పెంచుకునే సామర్థ్యంపైనే హీరో మోటార్స్ దీర్ఘకాలిక ప్రయాణం ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.

హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ- కొత్త ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ లిస్టింగ్ ద్వారా లభించిన లాభాలను స్వీకరించడం సరైన వ్యూహమని కాంతిలాల్ ఛగన్‌లాల్ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ ఎం. ఓజా అభిప్రాయపడ్డారు.

"ఐపీఓలో షేర్లు పొందిన ఇన్వెస్టర్లు పెరిగిన ధరల వద్ద ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారు తొందరపడకుండా కంపెనీ రాబోయే ఒకి రెండు త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను పరిశీలించిన తర్వాతే అడుగు ముందుకు వేయాలి," అని ఓజా సలహా ఇచ్చారు.

ఐపీఓ నిధుల వినియోగం వివరాలు..

మొత్తం రూ. 1,000 కోట్ల ఐపీఓలో రూ. 600 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లను జారీ చేయగా, రూ. 400 కోట్ల వాటాను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్​ఎస్) ద్వారా విక్రయించారు. కొత్త షేర్ల ద్వారా వచ్చిన నిధుల్లో రూ. 190 కోట్లను పాత అప్పులు తీర్చడానికి, రూ. 200 కోట్లను ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ ప్లాంట్ సామర్థ్య విస్తరణకు అవసరమయ్యే యంత్రాల కొనుగోలుకు ఉపయోగిస్తారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని భవిష్యత్తు వ్యాపార విస్తరణలు, ఇతర వ్యూహాత్మక అవసరాలకు వినియోగిస్తారు.

(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్​ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Hero Motors IPO : ఫ్లాట్​గా లిస్టింగ్- ఆ వెంటనే 20% అప్పర్​ సర్క్యూట్! అదరగొట్టిన హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ
Home/News/Hero Motors IPO : ఫ్లాట్​గా లిస్టింగ్- ఆ వెంటనే 20% అప్పర్​ సర్క్యూట్! అదరగొట్టిన హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ
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