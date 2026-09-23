NSE IPO listing date : ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ లిస్టింగ్ ఎప్పుడు? ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలా? నష్టాలా?
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓలలో ఒకటైన నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) పబ్లిక్ ఇష్యూ గురువారం బిఎస్ఈ వేదికగా ట్రేడింగ్కు రానుంది. సబ్స్క్రిప్షన్ సమయంలో భారీ ఆదరణ లభించినప్పటికీ, గ్రే మార్కెట్ ప్రిమియం పడిపోవడంతో లిస్టింగ్ లాభాలపై ఇన్వెస్టర్లలో ఆసక్తి నెలకొంది.
స్టాక్ మార్కెట్ వర్గాలన్నీ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) మెగా ఐపీఓ రేపు (సెప్టెంబర్ 24, గురువారం) మార్కెట్లో అడుగుపెట్టేందుకు సర్వం సిద్ధమైంది. సబ్స్క్రిప్షన్ ముగిసిన తర్వాత సెప్టెంబర్ 22న షేర్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తవ్వగా, ఇన్వెస్టర్ల డీమ్యాట్ ఖాతాల్లోకి సెప్టెంబర్ 23 నాటికి షేర్లు క్రెడిట్ అవుతాయి.
ఇక 24న ఈ ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ బీఎస్ఈలో లిస్ట్ కానుంది.
ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్లో నిధుల వర్షం!
2026 సంవత్సరంలో వచ్చిన అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా నిలిచిన ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి బలమైన ఆదరణ లభించింది. సెప్టెంబర్ 17న ప్రారంభమై.. సెప్టెంబర్ 21న ముగిసిన బిడ్డింగ్ ఆఖరి రోజు నాటికి ఈ ఐపీఓ మొత్తం 5.71 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. ఆఫర్లో ఉంచిన 8.86 కోట్ల షేర్లకు గాను ఏకంగా 50.58 కోట్ల షేర్ల కోసం దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అప్పర్ ప్రైజ్ బ్యాండ్ వద్ద బిడ్ల మొత్తం విలువ రూ. 90,000 కోట్లు దాటడం విశేషం!
విభాగాల వారీగా చూస్తే, అర్హత కలిగిన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (క్యూఐబీ) తమకు కేటాయించిన కోటాను 12.68 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ చేయగా, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (ఎన్ఐఐ) 6.55 రెట్ల బిడ్లను సమర్పించారు. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగంలో 1.39 రెట్ల సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది.
కానీ.. ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ గ్రే ప్రీమియం డౌన్!
సబ్స్క్రిప్షన్లో భారీ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, గ్రే మార్కెట్లో మాత్రం ఎన్ఎస్ఈ షేర్ల డిమాండ్ గణనీయంగా క్షీణించింది! ఈ ఐపీఓకి సెబీ ఆమోదం తెలిపిన ప్రారంభంలో గ్రే మార్కెట్ ప్రిమియం (జీఎంపీ) రూ. 285 వరకు ఉండేది. ఆ తర్వాత బిడ్డింగ్ ప్రారంభమైన సెప్టెంబర్ 17 నాటికి ఇది రూ. 155కి పడిపోయింది.
బిడ్డింగ్ ముగిసే సరికి రూ. 65 వద్దకు చేరిన జీఎంపీ, లిస్టింగ్కు ఒక రోజు ముందు (సెప్టెంబర్ 23న) మరింత తగ్గి రూ. 45.5 వద్ద స్థిరపడింది. అంటే కొన్ని వారాల వ్యవధిలోనే గ్రే మార్కెట్ ప్రిమియం భారీగా దిగజారింది.
ఐపీఓ అప్పర్ ప్రైజ్ బ్యాండ్ రూ. 1,785 కి ప్రస్తుత జీఎంపీ రూ. 45.5 జోడిస్తే, బీఎస్ఈలో ఈ షేరు సుమారు రూ. 1,828 వద్ద లిస్ట్ కావచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంటే ఆఫర్ ధరతో పోలిస్తే దాదాపు 2.41 శాతం మేర మాత్రమే ప్రాథమిక లాభం వచ్చే అవకాశముంది.
ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు..
ఈ ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ ప్రైజ్ బ్యాండ్ను రూ. 1,700 నుంచి రూ. 1,785గా నిర్ణయించారు. ఒక్కో షేరు ముఖ విలువ రూ. 1 కాగా, కనీస లాట్ సైజ్ 8 షేర్లుగా ఉంచారు. ఇది పూర్తిగా 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' (ఓఎఫ్ఎస్) రూపంలో వచ్చిన ఇష్యూ కావడం వల్ల, వచ్చి చేరే నిధులన్నీ షేర్లను విక్రయించిన ప్రస్తుత వాటాదారులకే వెళ్తాయి. కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ ఈ ఇష్యూకి బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరించగా, ఎంయూఎఫ్జీ ఇన్ టైమ్ ఇండియా రిజిస్ట్రార్గా సేవలు అందించింది.
స్వల్పకాలిక లిస్టింగ్ లాభాల విషయంలో గ్రే మార్కెట్ నిరాశ పరిచినప్పటికీ, భారతీయ మార్కెట్ వ్యవస్థలో ఎన్ఎస్ఈ వహిస్తున్న కీలక పాత్ర దృష్ట్యా దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇది మంచి రాబడులను ఇస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఐపీఓ, స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కర్.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More