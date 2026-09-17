ఐపీఓ మార్కెట్లో సందడి: హీరో మోటార్స్, ఎస్ఎస్ రిటైల్, జిందాల్ సుప్రీమ్.. ఏది బెటర్?
స్టాక్ మార్కెట్లో ఒకేరోజు మూడు ప్రైమరీ ఐపీఓలు సబ్స్క్రిప్షన్కు వచ్చాయి. హీరో మోటార్స్, ఎస్ఎస్ రిటైల్, జిందాల్ సుప్రీమ్ కంపెనీలు రూ.1,620 కోట్లకు పైగా నిధుల సేకరణకు సిద్ధమయ్యాయి. గ్రే మార్కెట్లో ఏ ఐపీఓ ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తోంది, లిస్టింగ్ లాభాల రేసులో ఏది ముందుందో పరిశీలిద్దాం.
దేశీయ ప్రైమరీ మార్కెట్ మరోసారి కిటకిటలాడుతోంది. సెప్టెంబర్ 16 నుంచి ఒకేసారి మూడు ప్రముఖ కంపెనీల ఐపీఓలు మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆటోమోటివ్, రిటైల్, స్టీల్ రంగానికి చెందిన హీరో మోటార్స్, ఎస్ఎస్ రిటైల్, జిందాల్ సుప్రీమ్ (ఇండియా) కంపెనీల పబ్లిక్ ఇష్యూలలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సెప్టెంబర్ 18 వరకు ఈ మూడు ఐపీఓలకు బిడ్డింగ్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మూడు కంపెనీల షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) ప్రక్రియను సెప్టెంబర్ 21న పూర్తి చేయనున్నారు. అనంతరం సెప్టెంబర్ 23న బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ ఎక్స్చేంజీలలో ఈ షేర్లు లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే గ్రే మార్కెట్లో (Grey Market Premium - GMP) ఈ మూడు కంపెనీలకు విభిన్నమైన స్పందన కనిపిస్తోంది.
హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ వివరాలు
ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ దిగ్గజం హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం స్వల్పంగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం గ్రే మార్కెట్లో ప్లస్ 3 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ధర శ్రేణి గరిష్ఠ పరిమితితో పోలిస్తే, ఈ షేరు రూ.87 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఐపీఓ ఆఫర్ ధర రూ.84 తో పోలిస్తే ఇది 3.57 శాతం ప్రీమియం. గత సెషన్లో ప్రీమియం రూ.13 గా ఉండగా, ఇప్పుడు కొంత తగ్గుముఖం పట్టింది.
హీరో మోటార్స్ రూ.1,000 కోట్ల భారీ నిధుల సేకరణకు ఐపీఓ తీసుకొచ్చింది. ఇందులో రూ.600 కోట్ల విలువైన 7.14 కోట్ల కొత్త షేర్లు (Fresh Issue), రూ.400 కోట్ల విలువైన 4.76 కోట్ల షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. ధర శ్రేణిని షేరుకు రూ.79 నుంచి రూ.84 గా నిర్ణయించారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఇష్యూ దాదాపు 3 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం ఒక లాట్ (178 షేర్లు) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. గరిష్ఠ ధర రూ.84 ప్రాతిపదికన ఒక లాట్కు రూ.14,952 పెట్టుబడి అవసరం. ఈ ఇష్యూకు ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ రిజిస్ట్రార్గా సేవలందిస్తోంది.
1998 ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైన హీరో మోటార్స్, ఆటోమోటివ్ ఓఈఎం (OEM) కంపెనీలకు కావాల్సిన పవర్ట్రెయిన్ సొల్యూషన్లను రూపొందించి సరఫరా చేస్తోంది. అమెరికా, యూరప్, భారత్, ఆసియాన్ దేశాలకు ఎలక్ట్రిక్, నాన్-ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్ ఉత్పత్తులను అందిస్తోంది. ద్విచక్ర వాహనాలు, ఈ-బైక్స్, ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, భారీ వాహనాలకు సంబంధించి భాగాలను తయారు చేస్తోంది.
ఎస్ఎస్ రిటైల్ ఐపీఓకు గ్రే మార్కెట్ ఆదరణ
మల్టీ-బ్రాండ్ రిటైల్ చెయిన్ ఎస్ఎస్ రిటైల్ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్లో భారీ స్పందన పొందుతోంది. ప్రస్తుతం ఎస్ఎస్ రిటైల్ జీఎంపీ ప్లస్ 124 వద్ద కొనసాగుతోంది. గరిష్ఠ ధర శ్రేణి ప్రాతిపదికన ఈ షేరు రూ.548 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఇది ఐపీఓ ఆఫర్ ధర రూ.424 కంటే 29.25 శాతం ఎక్కువ ప్రీమియం. గత సెషన్లో రూ.90 ఉన్న జీఎంపీ, ఒక్కసారిగా గణనీయంగా పెరగడం విశేషం.
ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ.500 కోట్లు సమీకరించాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో రూ.360 కోట్ల విలువైన 85.08 లక్షల కొత్త షేర్లతో పాటు, రూ.140 కోట్ల విలువైన 33.02 లక్షల షేర్లను రూట్ ప్రమోటర్లు ఓఎఫ్ఎస్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఐపీఓ 3.5 రెట్లకు పైగా సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
ధర శ్రేణిని రూ.403 నుంచి రూ.424 గా ఖరారు చేశారు. ఒక లాట్ పరిమాణం 35 షేర్లు కాగా, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్కు కనీసం రూ.14,840 పెట్టుబడి అవసరమవుతుంది. సంస్థ ఉద్యోగుల కోసం 3,00,752 షేర్లను కేటాయించారు. వీరికి ఆఫర్ ధరపై రూ.25 రాయితీ కల్పిస్తున్నారు. ఈ ఇష్యూకు ఆనంద్ రాఠీ అడ్వైజర్స్ లీడ్ మేనేజర్గా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
2016 జూన్లో ఏర్పాటైన ఎస్ఎస్ రిటైల్, మొబైల్ ఫోన్లు, యాక్సెసరీలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల విక్రయంలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, గోవా, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో టెయిర్-2, టెయిర్-3 నగరాలపై దృష్టి సారించింది. మార్చి 31, 2026 నాటికి ఈ కంపెనీకి 215 నగరాల్లో 503 రిటైల్ స్టోర్లు ఉన్నాయి.
జిందాల్ సుప్రీమ్ ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ల సునామీ
స్టీల్ పైపుల తయారీ సంస్థ జిందాల్ సుప్రీమ్ (ఇండియా) ఐపీఓ వైపు ఇన్వెస్టర్లు విపరీతంగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఇష్యూ ఏకంగా 20 రెట్లకు పైగా సబ్స్క్రైబ్ కావడం మార్కెట్ దృష్టిని ఆకర్షించింది. గ్రే మార్కెట్లో ఈ షేరు ప్రీమియం ప్లస్ 28 వద్ద నమోదైంది. గరిష్ఠ ఆఫర్ ధర రూ.93 తో పోలిస్తే రూ.121 వద్ద లిస్టింగ్ కావచ్చునని అంచనా వేస్తున్నారు. 30.11 శాతం మేర ప్రీమియం లభించే అవకాశముంది.
మొత్తం రూ. 124.88 కోట్ల విలువైన ఐపీఓలో రూ.99.89 కోట్ల విలువైన 1.07 కోట్ల కొత్త షేర్లు, రూ. 24.99 కోట్ల విలువైన 26.87 లక్షల షేర్ల ఓఎఫ్ఎస్ ఉన్నాయి. ధర శ్రేణిని షేరుకు రూ.88 నుంచి రూ.93 గా నిర్ణయించారు.
ఒక లాట్ కింద 161 షేర్లను నిర్దేశించారు. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఒక లాట్ కోసం రూ.14,973 పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ ఇష్యూకు సారథి క్యాపిటల్ అడ్వైజర్స్ లీడ్ మేనేజర్గా, బిగ్షేర్ సర్వీసెస్ రిజిస్ట్రార్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
1974 మార్చిలో ప్రారంభమైన జిందాల్ సుప్రీమ్, ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా స్టీల్ పైపులు, ట్యూబులు, ఇతర మౌలిక వసతుల రంగానికి కావాల్సిన ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తోంది. మైల్డ్ స్టీల్ (MS) బ్లాక్ పైపులు, గాల్వనైజ్డ్ పైపులు, మెటల్ బీమ్ క్రాష్ బారియర్లు, గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్ (GI) ట్యూబులర్ పోల్స్ తయారీలో సంస్థకు మంచి పేరుంది.
మూడు ఐపీఓలూ వేర్వేరు రంగాలకు చెందినవి కావడం, జీఎంపీ ప్రతిఫలాలు భిన్నంగా ఉండటంతో మార్కెట్లో ఆసక్తి నెలకొంది. సెప్టెంబర్ 18తో సబ్స్క్రిప్షన్ ముగియనున్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు తమ వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More