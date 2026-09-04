పీపీఎఫ్ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసులు కురిపించే టాప్ 10 డివిడెండ్ స్టాక్స్
షేర్ల ధరల పెరుగుదలే కాకుండా నిలకడగా డివిడెండ్లు చెల్లించే కంపెనీలు ఇన్వెస్టర్లకు క్రమబద్ధమైన అదనపు రాబడిని అందిస్తాయి. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) వడ్డీ రేటును తలదన్నేలా 9.7% డివిడెండ్ ఈల్డ్తో పిటిసి ఇండియా అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా షేరు ధర పెరగడం (Capital Appreciation) ద్వారా వచ్చే లాభాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తారు. అయితే, విపణి అస్థిరంగా ఉన్న వేళ లేదా అనిశ్చితి నెలకొన్న సమయంలో నిలకడగా డివిడెండ్లు ఇచ్చే కంపెనీలు ఇన్వెస్టర్లకు కొండంత అండగా నిలుస్తాయి. ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ (Passive Income) ఆశించే వారి కోసం నిలకడగా డివిడెండ్ ఇస్తూ, మంచి విపణి విలువ ఉన్న కంపెనీల జాబితాను రేలిగేర్ బ్రోకింగ్ (Religare Broking) విశ్లేషించింది.
పాజిటివ్ ఫండమెంటల్స్ కలిగిన కంపెనీలలో 3.3 శాతం నుంచి ఏకంగా 9.7 శాతం వరకు డివిడెండ్ ఈల్డ్ అందిస్తున్న 10 ప్రముఖ స్టాక్స్ను సంస్థ ఎంపిక చేసింది. పవర్, మైనింగ్, ఫైనాన్స్, క్రూడ్ ఆయిల్, పోర్ట్స్, ఐటీ, గ్యాస్ రవాణా రంగాలకు చెందిన ఈ కంపెనీల ప్రస్తుత విపణి ధరలను (2026 ఆగస్టు 31 నాటికి) ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఈ వివరాలను రూపొందించారు.
డివిడెండ్ ఈల్డ్ అంటే ఏమిటి?
ఒక షేరు ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే సదరు కంపెనీ ఎంత శాతం డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని ఇస్తుందో తెలిపే గణాంకాన్నే 'డివిడెండ్ ఈల్డ్' అంటారు. కేవలం అధిక ఈల్డ్ ఒక్కటే చూసి పెట్టుబడి పెట్టకూడదు. ఆయా కంపెనీల ఆర్థిక బలం, భవిష్యత్ నగదు ప్రవాహాలు (Cash Flows), డివిడెండ్ చెల్లించే స్థిరమైన సామర్థ్యాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం.
పెట్టుబడిదారులు పరిశీలించదగిన టాప్ 10 డివిడెండ్ స్టాక్స్ వివరాలు:
1. పిటిసి ఇండియా (PTC India)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 9.7% | సిఎమ్పి (CMP): ₹151 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 8.7x
విద్యుత్ రంగానికి చెందిన పిటిసి ఇండియా 9.7 శాతంతో ఈ జాబితాలో అత్యధిక డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఇస్తున్న సంస్థగా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు 7.10 శాతాన్ని అధిగమించిన ఏకైక స్టాక్ కూడా ఇదే కావడం విశేషం.
గత నెల రోజుల్లో ఈ షేరు 15 శాతం, గడిచిన ఏడాది కాలంలో 11 శాతం మేర క్షీణించింది. 2026లో ఈ కంపెనీ ఇప్పటికే రెండుసార్లు మధ్యంతర డివిడెండ్లు ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరిలో షేరుకు ₹3 కాగా, ఆగస్టులో ఏకంగా ₹23 (230%) చొప్పున చెల్లించింది. దీనికి అదనంగా ప్రతి షేరుకు ₹5.50 ఫైనల్ డివిడెండ్ ప్రతిపాదించగా, దీనికి రికార్డు తేదీగా 2026 అక్టోబర్ 7ను నిర్ణయించారు. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో ఈ కంపెనీ మొత్తం డివిడెండ్ షేరుకు ₹14.7గా ఉంది.
2. కోల్ ఇండియా (Coal India)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 6.6% | సిఎమ్పి (CMP): ₹402 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 7.9x
ప్రభుత్వ రంగ మైనింగ్ దిగ్గజం కోల్ ఇండియా 6.6 శాతం ఈల్డ్తో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ షేరు గత నెలలో 1 శాతం తగ్గినా, గడిచిన ఏడాది కాలంలో 6 శాతం లాభపడింది.
2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఈ కంపెనీ ప్రతి షేరుకు ₹5.25 ఫైనల్ డివిడెండ్ ప్రకటించగా, అర్హులైన ఇన్వెస్టర్లను తేల్చేందుకు 2026 సెప్టెంబర్ 4ను రికార్డు తేదీగా ఉంచింది. దీని కంటే ముందు ఫిబ్రవరి, జులైలలో చెరో ₹5.50 చొప్పున రెండు మధ్యంతర డివిడెండ్లను అందించింది. FY26లో మొత్తం డివిడెండ్ షేరుకు ₹26.4కి చేరింది (FY25లో ₹25.5).
3. ఆర్ఈసీ లిమిటెడ్ (REC Limited)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 6.2% | సిఎమ్పి (CMP): ₹315 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 5.3x
పవర్ ఫైనాన్స్ రంగంలో ఉన్న ఆర్ఈసీ 6.2 శాతం డివిడెండ్ ఈల్డ్ను అందిస్తోంది. కేవలం 5.3x పీ/ఈ మల్టిపుల్తో లభిస్తున్న ఈ కంపెనీ 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను షేరుకు ₹1.55 ఫైనల్ డివిడెండ్ చెల్లించింది (ఆగస్టు 14 రికార్డు తేదీ).
అంతకుముందు ఫిబ్రవరిలో ₹4.60, మార్చిలో ₹3.20, జులైలో ₹4.25 చొప్పున మూడుసార్లు మధ్యంతర డివిడెండ్లు ఇచ్చింది. గత నెల రోజుల్లో ఈ షేరు 13 శాతం, ఏడాదిలో 12 శాతానికి పైగా తగ్గినా, క్రమం తప్పకుండా డివిడెండ్లు అందించే సంస్థగా ముద్ర వేసుకుంది.
4. ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ONGC)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 5.8% | సిఎమ్పి (CMP): ₹232 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 6.7x
మరొక ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం ఒఎన్జిసి 5.8 శాతం డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఇస్తోంది. 2025-26 నిమిత్తం ప్రతి షేరుకు ₹1 ఫైనల్ డివిడెండ్ కోసం ఈ షేరు 2026 సెప్టెంబర్ 4న ఎక్స్-డివిడెండ్ అయింది.
ఇదే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో షేరుకు ₹6.25 చొప్పున రెండో మధ్యంతర డివిడెండ్ను కూడా ప్రకటించింది. గత నెల రోజుల్లో 3 శాతం తగ్గినా, FY26లో ఈ కంపెనీ మొత్తం డివిడెండ్ షేరుకు ₹13.5కి పెరిగింది (FY25లో ₹12.3).
5. గుజరాత్ పిపావావ్ పోర్ట్ (Gujarat Pipavav Port)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 5.7% | సిఎమ్పి (CMP): ₹168 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 14.9x
పోర్ట్ ఆపరేషన్లలో ఉన్న ఈ కంపెనీ 5.7 శాతం ఈల్డ్తో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ప్రతి షేరుకు ₹5 ఫైనల్ డివిడెండ్కు గాను 2026 సెప్టెంబర్ 2న ఎక్స్-డివిడెండ్గా మారింది. ఈ డివిడెండ్ మొత్తాన్ని 2026 అక్టోబర్ 9న ఇన్వెస్టర్లకు చెల్లించనున్నారు. FY26లో ఈ కంపెనీ డివిడెండ్ ప్రతి షేరుకు ₹9.6కి పెరిగింది.
6. పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (PFC)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 5% | సిఎమ్పి (CMP): ₹336 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 4.3x
పీఎఫ్సీ 5 శాతం డివిడెండ్ ఈల్డ్ కలిగి ఉంది. ఈ జాబితాలోని కంపెనీలలో అత్యంత తక్కువ పీ/ఈ నిష్పత్తి (4.3x) ఉన్న షేరు ఇదే కావడం గమనార్హం.
ఆగస్టు 27న షేరుకు ₹3.90 మధ్యంతర డివిడెండ్కు ఎక్స్-డివిడెండ్ కాగా, సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో ఈ నగదు దాఖలవుతుంది. జులైలో ₹3.95 ఫైనల్ డివిడెండ్తో పాటు మార్చిలో ₹3.25, ఫిబ్రవరిలో ₹4 మధ్యంతర డివిడెండ్లను అందించింది. FY26లో దీని డివిడెండ్ షేరుకు ₹16.7గా నమోదైంది.
7. టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 4.5% | సిఎమ్పి (CMP): ₹2,399 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 16.2x
ఐటీ రంగానికి చెందిన దిగ్గజం టీసీఎస్ 4.5 శాతం డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఆఫర్ చేస్తోంది. జులై 15న మొదటి త్రైమాసికానికి గాను షేరుకు ₹12 మధ్యంతర డివిడెండ్కు ఎక్స్-డివిడెండ్ అయింది. మే నెలలో ₹31 ఫైనల్ డివిడెండ్ ఇచ్చింది.
ముఖ్యంగా 2026 జనవరిలో ₹11 మూడో మధ్యంతర డివిడెండ్తో పాటు ఏకంగా ₹46 ప్రత్యేక డివిడెండ్ (Special Dividend) ప్రకటించి ఇన్వెస్టర్లను అలరించింది. FY26లో టీసీఎస్ మొత్తం డివిడెండ్ ప్రతి షేరుకు ₹109గా ఉంది.
8. హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Technologies)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 4.1% | సిఎమ్పి (CMP): ₹1,312 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 19.6x
హెచ్సీఎల్ టెక్ 4.1 శాతం ఈల్డ్ ఇస్తోంది. ఈ జాబితాలో అత్యధిక పీ/ఈ నిష్పత్తి ఉన్న కంపెనీ ఇది. జులై 17న రెండో త్రైమాసికానికి ₹12 మధ్యంతర డివిడెండ్ ఇచ్చింది. అంతకుముందు ఏప్రిల్లో ₹24, జనవరిలో ₹12 చొప్పున డివిడెండ్లు పంచింది. FY25లో ₹30గా ఉన్న డివిడెండ్ FY26 నాటికి ఏకంగా ₹54కి పెరిగింది.
9. గెయిల్ ఇండియా (GAIL India)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 3.5% | సిఎమ్పి (CMP): ₹173 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 11.8x
గ్యాస్ ట్రాన్స్మిషన్ రంగానికి చెందిన గెయిల్ 3.5 శాతం ఈల్డ్ను నమోదు చేసింది. ప్రతి షేరుకు ₹0.50 (5%) ఫైనల్ డివిడెండ్ కోసం 2026 సెప్టెంబర్ 2న ఎక్స్-డివిడెండ్ అయింది. ఈ చెల్లింపులు 2026 సెప్టెంబర్ 26న పూర్తవుతాయి. ఫిబ్రవరిలోనూ ₹5 మధ్యంతర డివిడెండ్ ఇచ్చింది.
10. పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ (Petronet LNG)
డివిడెండ్ ఈల్డ్: 3.3% | సిఎమ్పి (CMP): ₹301 | పి/ఈ నిష్పత్తి: 10.7x
జాబితాలో చివరగా ఉన్న పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ 3.3 శాతం ఈల్డ్ ఇస్తోంది. ఈ కంపెనీ షేరుకు ₹3 (30%) ఫైనల్ డివిడెండ్ చెల్లింపునకు గాను జూన్ 12న ఎక్స్-డివిడెండ్గా మారింది. సెప్టెంబర్ 28న జరిగే వార్షిక సమావేశం అనంతరం అక్టోబర్ 16న ఈ సొమ్ము జమవుతుంది. FY26లో షేరుకు ₹10 డివిడెండ్ను నిలకడగా అందించింది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ జోక్యాలకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం).
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More