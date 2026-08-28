నెలలోనే 45% రిటర్న్స్.. డివిడెండ్, బోనస్ షేర్లతో మోల్డ్-టెక్ ధమాకా
ముఖ్య సూచీలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్న సమయంలో మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ లాభాలు అందించింది. నెల వ్యవధిలోనే 45 శాతానికి పైగా లాభాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఉచిత బోనస్ షేర్లు, ఫైనల్ డివిడెండ్ ఆఫర్ చేస్తూ ద్విగుణీకృత ఆనందాన్ని పంచుతోంది.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు మందకొడిగా సాగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఓ మైక్రోక్యాప్ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్ల కళ్లల్లో వెలుగులు నింపుతోంది. దాదాపు రూ.565 కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ కలిగిన 'మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్' (Mold-Tek Technologies Ltd) షేర్లు దలాల్ స్ట్రీట్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. గడిచిన నెల రోజుల్లోనే ఈ షేరు రూ.134.75 నుంచి ఏకంగా రూ.195 స్థాయికి ఎగబాకి, ఇన్వెస్టర్లకు 45 శాతానికి పైగా రాబడిని అందించింది.
ఇప్పుడు తమ వాటాదారులకు మరింత ఆనందాన్ని పంచుతూ ఉచిత బోనస్ షేర్లు, ఫైనల్ డివిడెండ్ రూపంలో డబుల్ బొనాంజాను ప్రకటించి వార్తల్లో నిలిచింది.
రూ.2 డివిడెండ్ ప్రకటన.. రికార్డు తేదీ ఖరారు
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఆగస్టు 26, 2026 (బుధవారం) నాడు జరిగిన కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డు సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రూ.2 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై రూ.2.00 చొప్పున ఫైనల్ డివిడెండ్ చెల్లించాలని బోర్డు సిఫార్సు చేసింది.
సెప్టెంబర్ 21, 2026న జరగనున్న కంపెనీ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) వాటాదారులు ఆమోదం తెలిపిన అనంతరం, నిబంధనలకు అనుగుణంగా పన్నులు మినహాయించి ఈ డివిడెండ్ను ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. ఈ డివిడెండ్ పొందేందుకు అర్హులైన వాటాదారులను తేల్చేందుకు సెప్టెంబర్ 14, 2026ను రికార్డు తేదీగా కంపెనీ నిర్ణయించింది.
1:1 నిష్పత్తిలో బోనస్ షేర్లు
డివిడెండ్తో పాటు వాటాదారులకు ఉచితంగా బోనస్ షేర్లను కూడా మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ కేటాయించనుంది. 1:1 నిష్పత్తిలో బోనస్ షేర్లను అందించేందుకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. అంటే కంపెనీలో రూ.2 ముఖ విలువ కలిగిన ఒక్క పూర్తి పెయిడ్-అప్ ఈక్విటీ షేరు కలిగి ఉన్న ప్రతి ఇన్వెస్టర్కు ఉచితంగా మరొక షేరు లభిస్తుంది.
బోనస్ షేర్ల కేటాయింపునకు సంబంధించిన రికార్డు తేదీని కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. "బోనస్ షేర్లకు అర్హులైన వారిని నిర్ణయించే రికార్డు తేదీని త్వరలోనే వెల్లడిస్తాం" అని కంపెనీ నివేదికలో పేర్కొంది.
షేరు పరుగు.. మార్కెట్ గణాంకాలు
ఎన్ఎస్ఈ (NSE) వేదికగా ఈ మైక్రోక్యాప్ షేరు అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తోంది. నెల రోజుల కిందట రూ.134.75 వద్ద ఉన్న షేరు ధర ఏకంగా 45 శాతానికి పైగా పెరిగి రూ.195 కి చేరింది.
ఈ రోజు ట్రేడింగ్లో మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల సమయానికి ఎన్ఎస్ఈలో సుమారు 43,000 షేర్ల ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ నమోదైంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో ఒకానొక దశలో రూ.198.20 వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్ఠాన్ని తాకింది. ఎన్ఎస్ఈలో ఈ షేరు 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయి రూ.221 కాగా, 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయి రూ.110.10 గా ఉంది. ఈ షేరు ప్రస్తుతం ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈ (BSE) రెండింటిలోనూ ట్రేడింగ్కు అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More