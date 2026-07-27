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    మోల్డ్-టెక్ ప్యాకేజింగ్ లాభాల జోరు: Q1లో రూ.300 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్

    హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ ప్యాకేజింగ్ సంస్థ మోల్డ్-టెక్ Q1లో రూ.25.57 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. టర్నోవర్ రూ.300 కోట్ల మార్కును దాటడంతో పాటు EBITDA ఆల్‌టైమ్‌ గరిష్ఠాన్ని తాకింది.

    Published on: Jul 27, 2026, 20:44:48 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    రిజిడ్ ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్ రంగానికి చెందిన హైదరాబాద్ దిగ్గజ సంస్థ 'మోల్డ్-టెక్ ప్యాకేజింగ్ లిమిటెడ్' (MTPL) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో సత్తా చాటింది. జూన్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి (Q1) గాను రూ.25.57 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే సమయానికి నమోదైన రూ.22.40 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 14.17 శాతం పెరుగుదల.

    మోల్డ్-టెక్ ప్యాకేజింగ్ లాభాల జోరు: Q1లో రూ.300 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్
    మోల్డ్-టెక్ ప్యాకేజింగ్ లాభాల జోరు: Q1లో రూ.300 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్

    కంపెనీ మొత్తం రెవెన్యూ ఏటికేడాది 24.90% పెరిగి రూ.300.45 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది జూన్ త్రైమాసికంలో ఈ ఆదాయం రూ.240.56 కోట్లుగా ఉండేది. దీంతో కంపెనీ త్రైమాసిక టర్నోవర్ తొలిసారిగా రూ.300 కోట్ల దాటి కొత్త మైలురాయిని అందుకుంది.

    కిలోకు రూ.46.68.. చారిత్రక రికార్డు సృష్టించిన EBITDA

    కంపెనీ నిర్వహణ సామర్థ్యం పెరగడం, హైదరాబాద్‌లోని యూనిట్ల ఏకీకరణ, అలాగే అధిక లాభాలు ఇచ్చే ఫార్మా ప్యాకేజింగ్ బిజినెస్ పుంజుకోవడంతో మోల్డ్-టెక్ మునుపెన్నడూ లేని స్థాయిలో ఆపరేషనల్ లాభాలను సాధించింది.

    EBITDA: గత త్రైమాసికంలో EBITDA 19.10% పెరిగి రూ.56.43 కోట్లకు చేరింది.

    EBITDA Per KG: ప్రతి కిలోపై వచ్చే ఆపరేటింగ్ లాభం రూ.46.68 స్థాయికి చేరి రికార్డు సృష్టించింది. గతేడాది తొలి త్రైమాసికంలో ఇది రూ.41.64గా ఉండేది.

    పన్నుకు ముందు లాభం (PBT): గతేడాది సాధించిన రూ.30.01 కోట్లతో పోలిస్తే ఈసారి 13.86% పెరిగి రూ.34.17 కోట్లకు చేరింది.

    యుద్ధ భయాలున్నా వెనకడుగు వేయలేదు

    అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ వాతావరణం, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు ఉన్నప్పటికీ కంపెనీ సరఫరా వ్యవస్థపై, ఆర్థిక పనితీరుపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడలేదని మోల్డ్-టెక్ మేనేజ్మెంట్ తెలిపింది. పెరిగిన ముడిసరుకుల వ్యయాన్ని కస్టమర్లకు సమర్థవంతంగా బదిలీ చేయగలిగామని వివరించింది.

    “యుద్ధ సమయాల్లోనూ 2026–27 ఆర్థిక రంగానికి మోల్డ్-టెక్ బలమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చింది. హైదరాబాద్ యూనిట్లను విలీనం చేయడం, ప్లాంట్ల సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోవడం వల్ల లాభాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. రాబోయే రోజుల్లోనూ ఫార్మా, ఫుడ్ అండ్ FMCG విభాగాలు ఇదే జోరును కొనసాగిస్తాయని ధీమాగా ఉన్నాం” అని చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జె. లక్ష్మణరావు పేర్కొన్నారు.

    డోసేజ్ పెన్నులు, సెమీకండక్టర్ రంగంలోకి మోల్డ్-టెక్ అడుగులు

    కేవలం సాంప్రదాయ ప్యాకేజింగ్‌కే పరిమితం కాకుండా, అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న ఇతర రంగాలకూ విస్తరిస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. ఫార్మా, డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్యాకేజింగ్‌తో పాటు 'డోసేజ్ పెన్స్' (Dosage Pens) తయారీలోకి అడుగుపెట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.

    "ఫార్మా రంగానికి అవసరమైన ప్యాకేజింగ్ విభాగంలో భారీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. త్వరలోనే డోసేజ్ పెన్నులతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్ ప్యాకేజింగ్ విభాగంలోకి ప్రవేశించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నాం. మాకున్న రోబోటిక్స్, మోల్డ్ మేకింగ్ అనుభవం దీనికి ఎంతో దోహదపడుతుంది" అని సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (మార్కెటింగ్ & ఫార్మా విభాగం) జె. రాణా ప్రతాప్ వివరించారు.

    కస్టమర్ల బేస్ విస్తరణ

    జూన్ త్రైమాసికంలో మోల్డ్-టెక్ పలు దిగ్గజ సంస్థల నుంచి కొత్త ఆర్డర్లను దక్కించుకుంది. ఫుడ్, ఫార్మా రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కంపెనీలు మోల్డ్-టెక్‌ను ప్యాకేజింగ్ భాగస్వామిగా ఎంచుకున్నాయి.

    ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ: ఇన్నోవేటివ్ ఫుడ్, అల్ఫోన్సా క్యాష్యూ, బేకర్విల్లె స్పెషాలిటీస్, బీజాపురి డైలీ, డిఎస్ ఆగ్రోటెక్, సామ్ ఫ్లోర్ & స్పైసెస్, ఎస్జీబీ ఫుడ్, వెజ్ క్రాప్ ఆగ్రో.

    ఫార్మా ఇండస్ట్రీ: బ్లాక్‌గోల్డ్‌డస్ట్, ఫార్మా ఫోర్స్ ల్యాబ్, ప్యూర్ సోర్స్ న్యూట్రిషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టోపియాక్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.

    ప్రామాణికమైన పెయిల్స్, Q-ప్యాక్స్, తిన్‌వాల్ ఐఎమ్‌ఎల్ (Thinwall IML) ఉత్పత్తుల్లో మార్కెట్ లీడర్‌గా ఉన్న మోల్డ్-టెక్, రాబోయే రోజుల్లో విలువైన హై-వాల్యూ ఉత్పత్తులతో తన బిజినెస్ పరిధిని మరింత పెంచుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/మోల్డ్-టెక్ ప్యాకేజింగ్ లాభాల జోరు: Q1లో రూ.300 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్
    Home/News/మోల్డ్-టెక్ ప్యాకేజింగ్ లాభాల జోరు: Q1లో రూ.300 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్
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