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హిందూస్థాన్ కాపర్ జోరు: రూ.7,000 కోట్ల భారీ ప్లాన్.. షేరు కొనాలో వద్దో తెలుసుకోండి

అంతర్జాతీయంగా రాగి ధరలు పెరగడంతో హిందూస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌సీఎల్) లాభాల్లో దూసుకుపోతోంది. ప్రభుత్వం ఓఎఫ్ఎస్ ద్వారా వాటా విక్రయించినప్పటికీ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. సంస్థ భవిష్యత్తు, షేరు వ్యాల్యుయేషన్ల పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.

Published on: Aug 28, 2026, 13:27:43 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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రాగికి పెరుగుతున్న డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఆకాశాన్నంటుతున్న ధరల ఊపుతో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ 'హిందూస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్' (హెచ్‌సీఎల్) అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల చేపట్టిన 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' (ఓఎఫ్ఎస్) ప్రక్రియ విజయవంతంగా ముగియడంతో సంస్థలోకి భారీగా నిధులు సమకూరాయి. ఓఎఫ్ఎస్ ముగిసిన తర్వాత షేరు ధర సుమారు 6.5 శాతం పతనమైనప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లలో మాత్రం ఈ స్టాక్ పట్ల ధీమా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

హిందూస్థాన్ కాపర్ జోరు: రూ.7,000 కోట్ల భారీ ప్లాన్.. షేరు కొనాలో వద్దో తెలుసుకోండి
హిందూస్థాన్ కాపర్ జోరు: రూ.7,000 కోట్ల భారీ ప్లాన్.. షేరు కొనాలో వద్దో తెలుసుకోండి

రూ.3,000 కోట్ల నిధుల సేకరణ.. వాటా తగ్గించుకున్న కేంద్రం

కనీస ధర (ఫ్లోర్ ప్రైస్) రూ.514 చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓఎఫ్ఎస్ నిష్క్రమణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. గ్రీన్ షో ఆప్షన్‌తో కలిపి మొత్తం రూ.3,000 కోట్లను సేకరించారు. దీంతో హిందూస్థాన్ కాపర్‌లో ప్రభుత్వ వాటా 6 శాతం తగ్గి 60.1 శాతానికి చేరింది. తాత్కాలికంగా షేరుపై కొంత ఒత్తిడి కనిపించినప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్ల భారీ భాగస్వామ్యం కంపెనీకి ఉన్న బలమైన వృద్ధి అవకాశాలను ప్రతిబింబిస్తోంది.

అంతర్జాతీయంగా రాగి ధరల జోరు

గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో రాగి కొరత ఏర్పడటంతో లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎల్‌ఎమ్‌ఈ)లో టన్ను కాపర్ ధర ఏడాది వ్యవధిలో 45 శాతం పెరిగి $14,500 డాలర్లకు చేరింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (ఈవీ), ఛార్జింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులు, పవర్ ట్రాన్స్‌మిషన్ గ్రిడ్ల విస్తరణ కారణంగా రాగికి డిమాండ్ ఊహించని రీతిలో పెరిగింది. మరోవైపు కాంగో దేశం రాగి ముడి ఖనిజాల ఎగుమతులపై నిషేధం విధించడంతో పాటు చిలీలో ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా నిలిచిపోయింది. భారత్‌లో రాగి ఖనిజాన్ని తవ్వితీసే ఏకైక సంస్థ హిందూస్థాన్ కాపర్ కావడం వల్ల ఈ పరిస్థితులు కంపెనీకి బాగా కలిసివచ్చాయి.

రూ.7,000 కోట్లతో భారీ విస్తరణ ప్రణాళిక

రాబోయే 5-6 ఏళ్లలో రూ.7,000 కోట్ల మూలధన వ్యయాన్ని (క్యాపెక్స్) వెచ్చించాలని సంస్థ నిర్ణయించింది. గత ఐదేళ్లలో (2026 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు) పెట్టిన రూ.2,000 కోట్ల పెట్టుబడితో పోలిస్తే ఇది అత్యధికం. కంపెనీ వద్ద 157 మిలియన్ టన్నుల ఖనిజ నిల్వలు, వ్యాపార రీత్యా లాభదాయకమైన మరో 610 మిలియన్ టన్నుల కాపర్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. ప్రపంచ సగటు కాపర్ నాణ్యత 0.5 శాతంగా ఉంటే, హెచ్‌సీఎల్ నిల్వల్లో దాదాపు 1.3 శాతం అధిక నాణ్యత కలిగిన రాగి లభిస్తోంది. దీనివల్ల ప్రాసెసింగ్ ఖర్చులు తగ్గి లాభాల శాతం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3.7 మిలియన్ టన్నులుగా ఉన్న ముడి ఖనిజాల ఉత్పత్తిని 2027లో 4.7 మిలియన్ టన్నులకు, 2030 నాటికి ఏడాదికి 12.2 మిలియన్ టన్నులకు పెంచాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఆదాయం, లాభాల్లో భారీ దూకుడు

అనుకూల మార్కెట్ పరిస్థితుల కారణంగా 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో (క్యూ1) హెచ్‌సీఎల్ రాబడి ఏడాది ప్రాతిపదికన 81 శాతం పెరిగి రూ.936 కోట్లకు చేరింది. రాగి విక్రయ ధరలు 50 శాతం పెరగడంతో పాటు అమ్మకాల పరిమాణం 21 శాతం పెరగడం ఇందుకు దోహదపడింది. ఎబిటా (EBITDA) 140 శాతం పెరిగి రూ.500 కోట్లు దాటింది. ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు (టిసి/ఆర్సి) తగ్గడం కూడా లాభాల వృద్ధికి తోడ్పడింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో అర్ధభాగంలో ఎబిటా 160 శాతం పెరిగిన వేగాన్ని కంపెనీ కొనసాగిస్తోంది.

"నాన్-ఫెరస్ మెటల్స్‌లో రాగి ప్రాథమిక సమీకరణాలు అత్యంత బలంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హిందూస్థాన్ కాపర్ భవిష్యత్తు వృద్ధిపై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది" అని ఆనంద్ రాఠీ రీసెర్చ్ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ ఆదాయం 58 శాతం, ఎబిటా 76 శాతం పెరుగుతాయని ఆనంద్ రాఠీ అంచనా వేసింది.

వ్యాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంది?

ఇటీవలి సవరణల తర్వాత కూడా గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు ఏకంగా 130 శాతం లాభాలను అందించింది. బ్లూమ్‌బెర్గ్ డేటా ప్రకారం.. 2027 అంచనా వేసిన ఎబిటాతో పోలిస్తే ఎంటర్‌ప్రైజ్ వ్యాల్యుయేషన్ 21 రెట్లు ఉంది. దీంతో ప్రస్తుత ధరల వద్ద వ్యాల్యుయేషన్లు చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి. అంటే దాని అసలు విలువ కంటే ఎక్కువ ధరలో ఉంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో రాగి ధరలు ఏమైనా తగ్గితే, అది కంపెనీ లాభాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ సవరణలను గమనించడం అవసరం.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/హిందూస్థాన్ కాపర్ జోరు: రూ.7,000 కోట్ల భారీ ప్లాన్.. షేరు కొనాలో వద్దో తెలుసుకోండి
Home/News/హిందూస్థాన్ కాపర్ జోరు: రూ.7,000 కోట్ల భారీ ప్లాన్.. షేరు కొనాలో వద్దో తెలుసుకోండి
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