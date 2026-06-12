రాగి బాటిల్ వాడుతున్నారా…? అయితే పొరపాటున కూడా అందులో ఇవి పోయకండి.. డేంజర్!
ఇటీవలి కాలంలో రాగి సీసాల వాడకం బాగా పెరిగింది. ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో రాగి పాత్రలోని నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే… రాగి బాటిల్లో సాధారణ నీటిని మాత్రమే ఉంచాలి కానీ కొన్ని రకాల ద్రవాలను పోస్తే అవి విషపూరితంగా మారి అనారోగ్యానికి దారితీస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆధునిక జీవనశైలిలో ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరిగిన తర్వాత చాలామంది ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను పక్కనబెట్టి రాగి సీసాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు. పూర్వకాలంలో మన పెద్దలు ఇళ్లలో రాగి కుండలు లేదా పెద్ద పాత్రలను ఉపయోగించేవారు, ఇప్పుడు అవి బాటిళ్ల రూపంలో రోజువారీ జీవితంలో భాగమయ్యాయి. రాత్రంతా రాగి పాత్రలో నిల్వ ఉంచిన నీటిని ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుందని, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. అయితే, రాగి బాటిల్ను సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగిస్తేనే ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
చాలామంది ప్రయాణాల్లో లేదా ఆఫీసులకు వెళ్లేటప్పుడు రాగి బాటిళ్లలో కేవలం నీటినే కాకుండా రకరకాల పానీయాలను నింపుతుంటారు. కానీ… రాగి ఒక చురుకైన లోహం అనే విషయాన్ని మరువకూడదు. కొన్ని పదార్థాలు రాగితో కలిసినప్పుడు రసాయన చర్య జరిగి అవి విషపూరితంగా మారుతాయి. అందువల్ల రాగి బాటిల్లో ఏవి పెట్టాలి, వేటికి దూరంగా ఉండాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
రాగి బాటిల్లో అస్సలు పోయకూడని 5 పదార్థాలు:
- నిమ్మకాయ నీరు (Lemon Water) : నిమ్మకాయలో విటమిన్-సి, సిట్రిక్ యాసిడ్ వంటి సహజ ఆమ్లాలు (పులుపు) ఉంటాయి. నిమ్మరసం రాగి ఉపరితలాన్ని తాకినప్పుడు లోహంతో వేగంగా చర్య జరుపుతుంది. దీనివల్ల నీటి రుచి పూర్తిగా మారిపోవడమే కాకుండా, ఆ నీటిని తాగడం వల్ల కడుపులో మంట, వికారం, వాంతులు లేదా తీవ్రమైన కడుపునొప్పి వంటి అసౌకర్యాలు తలెత్తుతాయి. నిమ్మరసం లేదా డిటాక్స్ వాటర్ తాగాలనుకుంటే గాజు లేదా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
- జీలకర్ర నీరు (Jeera Water) : బరువు తగ్గడానికి మరియు జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరచడానికి ఈ రోజుల్లో చాలామంది జీలకర్ర నీటిని తాగుతున్నారు. కానీ ఈ నీటిని రాగి సీసాలో నిల్వ చేయడం సురక్షితం కాదు. జీలకర్రలోని కొన్ని రకాల సేంద్రీయ సమ్మేళనాలు ఎక్కువసేపు రాగితో కలిసి ఉన్నప్పుడు ప్రతికూల చర్యలకు దారితీస్తాయి. ఇది ఆ పానీయం యొక్క నాణ్యతను, రుచిని పాడు చేస్తుంది. జీలకర్ర నీటిని కాచిన తర్వాత సాధారణ స్టీల్ బాటిల్లో పోసుకోవడం మంచిది.
- వెనిగర్ (Vinegar) : వెనిగర్ అధిక ఆమ్ల లక్షణాలనుకలిగి ఉండి చాలా పుల్లగా ఉంటుంది. రాగి సీసాలో వెనిగర్ లేదా వెనిగర్ కలిపిన పదార్థాలను ఉంచడం వల్ల లోహ క్షయం జరిగి కెమికల్ రియాక్షన్ వస్తుంది. ఇది బాటిల్ లోపలి భాగాన్ని పాడు చేయడమే కాకుండా, తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది.
- మజ్జిగ, పెరుగు లేదా పాలు : చాలామంది ప్రయాణాల్లో చల్లదనం కోసం రాగి బాటిళ్లలో మజ్జిగ, లస్సీ లేదా పాలు వంటివి నింపుకుని తీసుకెళ్తుంటారు. పాలు మరియు పెరుగు ఆధారిత పానీయాలలో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇవి రాగితో కలిసినప్పుడు త్వరగా చెడిపోతాయి. లస్సీ లేదా మజ్జిగ రాగి పాత్రలో ఉంటే విషపూరితంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి.
- వేడి పానీయాలు (టీ, కాఫీ, వేడి నీరు) : రాగి బాటిల్లో బాగా మరిగించిన వేడి నీరు, టీ లేదా కాఫీ వంటివి పోయకూడదు. వేడి వల్ల రాగి లోహం పానీయాలతో మరింత వేగంగా ప్రతికూల చర్య జరుపుతుంది. ఇది రుచిని మార్చడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తుంది.
రాగి బాటిల్ను ఎలా ఉపయోగించాలి?
రాగి బాటిల్ యొక్క ఉత్తమ మరియు సురక్షితమైన ఉపయోగం ఏమిటంటే.. అందులో కేవలం సాధారణ నీటిని మాత్రమే నిల్వ చేయడం. రాత్రిపూట సాధారణ నీటిని రాగి బాటిల్లో పోసి ఉంచి, ఉదయాన్నే ఆ నీటిని తాగితే సరిపోతుంది. ఆ నీటిలో ఎలాంటి పుల్లని పానీయాలు, మసాలాలు లేదా ఐస్ ముక్కలు వంటివి కలపాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం స్వచ్ఛమైన నీటిని మాత్రమే రాగి పాత్రల్లో ఉంచి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More