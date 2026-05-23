శని దేవుని ఆరాధనలో రాగి పాత్రలను ఎందుకు ఉపయోగించరు? దాని వెనుక ఉన్న కారణాలను తెలుసుకోండి!
శని దేవుడిని పూజించేటప్పుడు రాగి పాత్రలను ఎందుకు వాడకూడదు? ఆయన పూజలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సూర్యుడు, శని దేవుళ్ల మధ్య ఉన్న పౌరాణిక వైరం ఏమిటి? సరైన పూజా విధానం, సత్ఫలితాలు, శని అనుగ్రహం కోసం ఎలాంటి పాత్రలు వాడాలో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మంలో శని దేవుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆయన్ని న్యాయదేవుడిగా, కర్మఫల ప్రదాతగా భక్తులు కొలుస్తారు. మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఆయన పూజలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ముఖ్యంగా పూజకు వాడే పాత్రల విషయంలో శాస్త్రాలు కొన్ని కఠిన నియమాలను విధించాయి. చాలామంది తెలియక చేసే ఒక చిన్న పొరపాటు.. పూజ ఫలితాన్ని తలకిందులు చేయడమే కాకుండా, శని దేవుడి ఆగ్రహానికి కూడా గురి చేస్తుంది. అదే రాగి పాత్రల వాడకం.
సూర్య-శని దేవుళ్ల మధ్య వైరం వెనుక కథ
శని దేవుడు సాక్షాత్తు సూర్య భగవానుడి కుమారుడు. అయితే వీరిద్దరి మధ్య సంబంధం తండ్రీకొడుకుల అనుబంధంలా కాకుండా, బద్ధ శత్రుత్వంలా ఉంటుంది. పురాణాల ప్రకారం, శని దేవుడి జన్మ వృత్తాంతం నుండే ఈ విభేదాలు మొదలయ్యాయి. సూర్యుడి తేజస్సును భరించలేక ఆయన భార్య సంజ్ఞా దేవి.. తన నీడ 'ఛాయ'ను సృష్టించి అక్కడ వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఛాయకు పుట్టినవాడే శని. ఛాయాపుత్రుడైన శని నల్లని వర్ణంలో ఉండటంతో సూర్యదేవుడు ఆయన్ని తన కొడుకుగా అంగీకరించడానికి నిరాకరిస్తాడు. అప్పటి నుండే తండ్రీకొడుకుల మధ్య తీవ్రమైన అభిప్రాయ భేదాలు నెలకొన్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, రాగి అనేది సూర్య భగవానుడికి ఇష్టమైన లోహం. సూర్యుడికి సంబంధించిన ప్రతి శుభకార్యంలో రాగి పాత్రలను విరివిగా వాడతారు. కానీ శని దేవుడికి తన తండ్రికి సంబంధించిన వస్తువులంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. "శని ఆరాధనలో సూర్యుడి లోహమైన రాగిని వాడితే అది భక్తి కంటే అవమానంగా మారుతుంది," అని జ్యోతిష్య పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రాగి పాత్రలు వాడితే కలిగే నష్టాలు
శని దేవుడి స్వభావం చాలా గంభీరమైనది, ఆయన చల్లదనాన్ని, న్యాయాన్ని కోరుకుంటాడు. రాగి పాత్రలు సూర్యుడి శక్తిని, వేడిని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి శని దేవుడి ప్రకృతికి పూర్తి విరుద్ధం. పూజలో రాగిని వాడటం వల్ల కలిగే పరిణామాలు ఇలా ఉండవచ్చు:
ఆర్థిక ఇబ్బందులు: చేస్తున్న పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడి ధన నష్టం కలిగే ప్రమాదం ఉంది.
ఆరోగ్య సమస్యలు: మానసిక ప్రశాంతత లోపించడం, అనవసరమైన ఆందోళనలు వెంటాడతాయి.
దోషాల ప్రభావం: శని అనుగ్రహం కలగకపోగా, ఏలినాటి శని లేదా అర్ధాష్టమ శని ప్రభావం ఇంకా తీవ్రమవుతుంది.
శని పూజకు ఏ పాత్రలు శ్రేయస్కరం?
శని దేవుడిని శాంతింపజేయడానికి ఆయనకు ఇష్టమైన లోహాలను మాత్రమే వాడాలి.
ఇనుప పాత్రలు: ఇనుము శని దేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన లోహం. నువ్వుల నూనెను ఇనుప పాత్రలో పోసి దీపారాధన చేయడం వల్ల శని దోషాలు తొలగిపోతాయి.
మట్టి పాత్రలు: సహజ సిద్ధమైన మట్టి పాత్రలు కూడా శని పూజకు ఎంతో అనుకూలం. ఇవి భక్తుడిలోని వినయాన్ని, సాత్విక గుణాన్ని తెలియజేస్తాయి.
స్టీల్ పాత్రలు: ఒకవేళ ఇనుము అందుబాటులో లేకపోతే స్టీల్ పాత్రలను కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా వాడవచ్చు.
సరైన పూజా విధానం - సత్ఫలితాలు
శనివారం రోజున నల్ల నువ్వులు, ఆవ నూనెను ఇనుప పాత్రలో ఉంచి శని దేవుడికి సమర్పించాలి. "నియమబద్ధంగా చేసే పూజ వల్ల శని దేవుడు ప్రసన్నుడై భక్తుల జీవితాల్లో స్థిరత్వాన్ని ప్రసాదిస్తారు," అని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం, పేదలకు సహాయం చేయడం వంటి పనులు చేసేవారిపై శని చూపు ఎప్పుడూ కరుణతోనే ఉంటుంది. కాబట్టి, రాగి పాత్రలను పక్కన పెట్టి, శాస్త్రోక్తంగా పూజించి శని దేవుడి కృపకు పాత్రులు అవ్వండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More