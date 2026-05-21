Shani Transit: శని సంచారంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? 2054 వరకు ఏ రాశికి ఎప్పుడు ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని మొదలు?
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అన్ని గ్రహాలలో శని అత్యంత నెమ్మదిగా సంచరిస్తాడు. శని రాశి మార్పును జ్యోతిష్యంలో అత్యంత ముఖ్యంగా పరిగణిస్తారు. శని ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాశి మార్పు చేస్తాడు. శని రాశి మార్పు వల్ల కొన్ని రాశులపై ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని ప్రారంభమవుతాయి. మరికొన్ని రాశులకు ముగుస్తుంది.
జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని ప్రభావాన్ని అనుభవిస్తారు. 2054 వరకు శని ఎప్పుడు తన సంచారాన్ని మార్చుకుంటాడు? ఏ రాశికి ఎప్పుడు ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని ప్రారంభమవుతాయో తెలుసుకుందాం. శని 29 మార్చి 2025 నుంచి మీన రాశిలో ఉన్నాడు.
శని సంచారంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?
2027
జూన్ 3, 2027 గురువారం ఉదయం 06:23 గంటలకు శని మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2027లో శని తిరోగమనం కూడా చెందుతాడు. అక్టోబర్ 20, 2027 బుధవారం ఉదయం 06:05 గంటలకు శని మళ్లీ మీన రాశిలో తిరోగమనంలో సంచరిస్తాడు.
2028
ఫిబ్రవరి 23, 2028 బుధవారం రాత్రి 08:00 గంటలకు శని నేరుగా సంచారం చేసి మళ్లీ మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2029
ఆగస్టు 8, 2029 బుధవారం మధ్యాహ్నం 01:19 గంటలకు శని వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
అక్టోబర్ 5, 2029 శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 03:46 గంటలకు శని తిరోగమనం అయి మళ్లీ మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2030
ఏప్రిల్ 17, 2030 బుధవారం ఉదయం 09:35 గంటలకు శని నేరుగా సంచారం చేసి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2032
మే 31, 2032 సోమవారం ఉదయం 03:46 గంటలకు శని మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2034
జూలై 13, 2034 గురువారం ఉదయం 05:39 గంటలకు శని కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2036
ఆగస్టు 27, 2036 బుధవారం రాత్రి 10:27 గంటలకు శని సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2038
అక్టోబర్ 22, 2038 శుక్రవారం సాయంత్రం 07:26 గంటలకు శని కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2039
ఏప్రిల్ 5, 2039 మంగళవారం సాయంత్రం 05:11 గంటలకు శని తిరోగమనం చెంది మళ్లీ సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
జూలై 13, 2039 బుధవారం ఉదయం 05:28 గంటలకు శని నేరుగా సంచరించి కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2041
జనవరి 29, 2041 మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12:23 గంటలకు శని తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
ఫిబ్రవరి 5, 2041 మంగళవారం ఉదయం 05:46 గంటలకు శని కన్యా రాశిలో తిరోగమనం అవుతాడు.
సెప్టెంబర్ 26, 2041 గురువారం ఉదయం 08:21 గంటలకు తులా రాశిలో నేరుగా సంచారం చేస్తాడు.
2043
డిసెంబర్ 12, 2043 శనివారం అర్థరాత్రి 12:43 గంటలకు శని వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2044
జూన్ 23, 2044 గురువారం ఉదయం 05:11 గంటలకు శని వక్రి తిరోగమనం అయి తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
ఆగస్టు 30, 2044 మంగళవారం ఉదయం 09:09 గంటలకు శని నేరుగా సంచరించి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2046
డిసెంబర్ 8, 2046 శనివారం అర్థరాత్రి 12:44 గంటలకు శని ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2049
మార్చి 6, 2049 శనివారం సాయంత్రం 04:59 గంటలకు శని మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
జూలై 10, 2049 శనివారం అర్థరాత్రి 12:44 గంటలకు శని తిరోగమనం అయి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
డిసెంబర్ 4, 2049 శనివారం ఉదయం 08:25 గంటలకు శని తిరోగమనం అయి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2052
ఫిబ్రవరి 25, 2052 ఆదివారం ఉదయం 05:01 గంటలకు శని కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
2054
మే 14, 2054 గురువారం రాత్రి 10:50 గంటలకు శని మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
సెప్టెంబర్ 2, 2054 బుధవారం ఉదయం 01:56 గంటలకు శని తిరోగమనం అయి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
ఫిబ్రవరి 5, 2055 శుక్రవారం రాత్రి 08:13 గంటలకు శని మీన రాశిలో నేరుగా సంచారం చేస్తాడు.
ఏ రాశిలో ఎప్పుడు శని ఏలినాటిశని, అర్ధాష్టమ శని ప్రారంభమవుతాయి?
మేష రాశి
ఏలినాటి శని: 29 మార్చి 2025 నుంచి 31 మే 2032 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 13 జూలై 2034 నుంచి 27 ఆగస్టు 2036 వరకు, 12 డిసెంబర్ 2043 నుంచి 8 డిసెంబర్ 2046 వరకు
వృషభ రాశి
ఏలినాటి శని: 3 జూన్ 2027 నుంచి 13 జూలై 2034 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 27 ఆగస్టు 2036 నుంచి 22 అక్టోబర్ 2038 వరకు
మిథున రాశి
ఏలినాటి శని: 8 ఆగస్టు 2029 నుంచి 27 ఆగస్టు 2036 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 24 జనవరి 2020 నుంచి 29 ఏప్రిల్ 2022 వరకు, 22 అక్టోబర్ 2038 నుంచి 29 జనవరి 2041 వరకు
కర్కాటక రాశి
ఏలినాటి శని: 31 మే 2032 నుంచి 22 అక్టోబర్ 2038 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 29 ఏప్రిల్ 2022 నుంచి 29 మార్చి 2025 వరకు, 29 జనవరి 2041 నుంచి 12 డిసెంబర్ 2043 వరకు
సింహ రాశి
ఏలినాటి శని: 13 జూలై 2034 నుంచి 29 జనవరి 2041 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 29 మార్చి 2025 నుంచి 3 జూన్ 2027 వరకు, 12 డిసెంబర్ 2043 నుంచి 8 డిసెంబర్ 2046 వరకు
కన్యా రాశి
ఏలినాటి శని: 27 ఆగస్టు 2036 నుంచి 12 డిసెంబర్ 2043 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 3 జూన్ 2027 నుంచి 8 ఆగస్టు 2029 వరకు
తులా రాశి
ఏలినాటి శని: 22 అక్టోబర్ 2038 నుంచి 8 డిసెంబర్ 2046 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 24 జనవరి 2020 నుంచి 29 ఏప్రిల్ 2022 వరకు, 8 ఆగస్టు 2029 నుంచి 31 మే 2032 వరకు
వృశ్చిక రాశి
ఏలినాటి శని: 29 జనవరి 2041 నుంచి 3 డిసెంబర్ 2049 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 29 ఏప్రిల్ 2022 నుంచి 29 మార్చి 2025 వరకు, 31 మే 2032 నుంచి 13 జూలై 2034 వరకు
ధనుస్సు రాశి
ఏలినాటి శని: 12 డిసెంబర్ 2043 నుంచి 3 డిసెంబర్ 2049 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 29 మార్చి 2025 నుంచి 3 జూన్ 2027 వరకు, 13 జూలై 2034 నుంచి 27 ఆగస్టు 2036 వరకు
మకర రాశి
ఏలినాటి శని: 26 జనవరి 2017 నుంచి 29 మార్చి 2025 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 3 జూన్ 2027 నుంచి 8 ఆగస్టు 2029 వరకు, 27 ఆగస్టు 2036 నుంచి 22 అక్టోబర్ 2038 వరకు
కుంభ రాశి
ఏలినాటి శని: 24 జనవరి 2020 నుంచి 3 జూన్ 2027 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 8 ఆగస్టు 2029 నుంచి 31 మే 2032 వరకు, 22 అక్టోబర్ 2038 నుంచి 29 జనవరి 2041 వరకు
మీన రాశి
ఏలినాటి శని: 29 ఏప్రిల్ 2022 నుంచి 8 ఆగస్టు 2029 వరకు
అర్ధాష్టమ శని: 31 మే 2032 నుంచి 13 జూలై 2034 వరకు, 29 జనవరి 2041 నుంచి 12 డిసెంబర్ 2043 వరకు
