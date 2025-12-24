ప్రవహించే నీటిలో రాగి నాణేలు వేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ దోషాలన్నీ తొలగిపోవడంతో పాటు అనేక లాభాలా?

Edit Profile
    Published on: Dec 24, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతం, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాగి నాణేన్ని ప్రవహించే నీటిలో వేయడం చాలా మంచిది. ఈ పద్దతిని ప్రధానంగా రాహువు, కేతువు, శని దోషం, పితృ దోషం నివారణకు ఉపయోగిస్తారు. రాగికి కుజ గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. ప్రవహించే నీరు రాహువు–కేతులకు ప్రతీక. నాణెం ప్రవహించడం వల్ల వ్యతిరేక గ్రహాల ప్రభావం తగ్గుతుంది మరియు సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.

    ప్రవహించే నీటిలో రాగి నాణేలు వేస్తే ఏమవుతుంది?
    ప్రవహించే నీటిలో ఎందుకు రాగి నాణేన్ని వేస్తే మంచిది?

    ఈ రెమెడీ చాలా సులభం, కానీ దాని ప్రయోజనాలు అద్భుతమైనవి. ముఖ్యంగా అమావాస్య, ప్రదోషం లేదా శనివారం రోజుల్లో ఈ పరిహారాన్ని పాటించడం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మరి రాగి నాణేన్ని ప్రవహించే నీటిలో వేస్తే కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    రాహువు, కేతువులు శాంతిస్తాయి

    రాహువు, కేతువు జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో నీడ గ్రహాలు. ఇవి మానసిక ఒత్తిడి, భయం, కంటి లోపాలు, ఊహించని అడ్డంకులను కలిగిస్తాయి. ప్రవహించే నీటిలో రాగి నాణెం వేయడం ద్వారా రాహువు, కేతువులు శాంతిస్తాయి. ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే లోపాలు, బ్లాక్ మ్యాజిక్ లేదా చెడు శక్తుల నుండి రక్షిస్తుంది. అలాగే ఆ వ్యక్తికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది, నిద్రలేమి సమస్య ఉండదు. నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. జాతకంలో రాహువు, కేతువు మహాదశ జరుగుతుంటే ఈ పరిహారం ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్‌గా పాటిస్తే జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది మరియు ఆకస్మిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.

    సంపద నష్టం, అడ్డంకుల నుండి ఉపశమనం:

    రాగి సంపద మరియు శ్రేయస్సుకు చిహ్నం. ప్రవహించే నీటిలో నాణెం వేయడం వల్ల డబ్బు సంబంధిత అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారంలో నష్టం ఉన్నా, అప్పులు పెరుగుతున్నా లేదా డబ్బు స్థిరంగా లేకపోయినా ఈ పరిష్కారం పాటించండి.

    కుబేరుడు, లక్ష్మీదేవి

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ పరిహారం కుబేరుడు, లక్ష్మీదేవిని సంతోషపరుస్తుంది. నాణెం వేయడం వలన పాత కర్మ భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. ఈ పరిష్కారం వల్ల ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయని చాలా మంది చెప్తుంటారు. అమావాస్య నాడు ఈ పరిహారాన్ని పాటించడం వల్ల ప్రత్యేక ఫలితం లభిస్తుంది.

    పితృ దోష నివారణ, పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాలు:

    ప్రవహించే నీటితో పితృ దేవతల సంబంధం ఉంది. రాగి నాణెం ప్రవహించడం పితృ దోషాన్ని శాంతపరుస్తుంది. కుటుంబంలో గొడవలు, ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా పిల్లల సంతోషం లేకపోవడం ఉంటే, ఈ దోషం కారణం కావచ్చు. ఈ నివారణ పూర్వీకులను సంతృప్తి పరుస్తుంది. వారి ఆశీర్వాదాలను అందిస్తుంది. పితృ పక్షం లేదా అమావాస్య నాడు ఈ పరిష్కారం చేయడం ద్వారా శాంతి, సంతోషం మరియు సమృద్ధిని ప్రసాదిస్తుంది.

    సానుకూల శక్తి:

    రాగి నాణెం వేయడం వల్ల శరీరంలోని ప్రతికూల శక్తి తగ్గుతుంది. ఈ నివారణ ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని పెంపొందిస్తుంది మరియు వాస్తు దోషాలను తగ్గిస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా ఇలా చేయడం వల్ల జీవితంలో శుభప్రదమైన మార్పులు వస్తాయి.

    ఇలా పాటించండి

    ఈ పరిష్కారం చాలా సులభం. ఒక రాగి నాణెం తీసుకొని, దేవుణ్ణి స్మరించుకొని ప్రవహించే నీటిలో వేయాలి. “ఓం రాహవే నమః” లేదా “ఓం కేతవే నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించండి. ఇది జీవితంలోని అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. రాగి నాణెం యొక్క ఈ సాధారణ నివారణ జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకొస్తుంది. సంపద, ఆరోగ్యం మరియు శాంతిని కోరుకునే ప్రతి వ్యక్తి దీన్ని ప్రయత్నించవచ్చు. రాగి నాణేన్ని ప్రవాహ నీటిలో ఉంచడం వల్ల అదృష్టం కలుగుతుందని నమ్ముతారు.

