    Ketu: 2026లో ఏ రాశులకు కేతువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఎవరు జాగ్రత్త పడాలి?

    Ketu: 2026 సంవత్సరంలో, రాహు-కేతు యొక్క ప్రభావం అన్ని రాశిచక్రాలకు ఉంటుంది. కేతు కొన్ని రాశిచక్రాలపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది మరియు కేతు ఇతరులపై తక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. 2026 సంవత్సరంలో ఏ రాశులకు కేతువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఎవరు జాగ్రత్త పడాలి?

    Published on: Dec 13, 2025 8:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    కేతువు సంచారం 2026: 2026 సంవత్సరంలో, రాహువు, కేతువుల ప్రభావం అన్ని రాశిచక్రాలకు ఉంటుంది. కేతువు కొన్ని రాశిచక్రాలపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మరి కొన్ని రాశులపై కేతువు ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది. విష్ణుమూర్తిని చక్రం విసిరి స్వరభాను తలను తెగగొట్టాడు. అలా తెగిన తలను రాహువు అని పిలిచారు, మొండెం కేతువు అయింది. ఇలా రాహుతో పాటు కేతువు కూడా గ్రహం అయ్యాడు.

    2026 సంవత్సరంలో కేతువు మార్చి 29, 2026న మఖ నక్షత్రంలో సంచరించనుంది. దీని తరువాత, నవంబర్ 25, 2026న, ఆశ్లేష నక్షత్రానికి వెళ్తాడు. ఆ తర్వాత కేతువు డిసెంబర్ 5న కర్కాటక రాశిలో అడుగుపెడతాడు. అదే సమయంలో, రాహువు ఆగస్టు 2, 2026న కుంభంలో, ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని తరువాత, డిసెంబర్ 5, 2026న, రాహువు కుంభం రాశి నుండి మకర రాశిలోకి సంచరిస్తాడు. ఇక ఏ రాశి వారికి కేతువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారు 2026 సంవత్సరంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ వ్యక్తులు వ్యాపారంలో నష్టాలను చవి చూసే అవకాశం ఉంది. మీ మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో కూడా ఎలాంటి తొందర పడకుండా ఉండండి. ఆదాయ పరంగా ఎక్కువగా ఇబ్బంది ఉండదు.

    2.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు ప్రమాదకర పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. ప్రేమ జీవితంలో మీరు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    3.కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారు గత రోజుల సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. చట్టపరమైన విషయాలు కూడా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి. వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రమాదకరమైన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. ప్రేమ జీవితంలో పరిమితంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. మీరు మరింత కష్టపడాలి. డబ్బును సరిగ్గా పెట్టుబడి పెట్టడం మీ ప్రాధాన్యతగా ఉండాలి.

    కేతువు ఒక చేతిలో గద, మరో చేతిలో వరముద్ర పట్టుకున్నాడు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఇది నీడ గ్రహం. కొంత మంది పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రాహువుతో పోలిస్తే కేతువు ప్రత్యేకంగా సున్నితమైన వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టడు. కేతువు మహాదశ ఏడేళ్లు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో కేతువు అశుభప్రదేశంలో ఉన్నట్లయితే, అది అశుభకరం అవుతుంది. కేతువు ప్రభావం ఒక వ్యక్తిని అనారోగ్యానికి గురి చేస్తుంది. దీని ప్రతికూలత వల్ల తామర, గజ్జి మరియు కుష్టు వంటి వ్యాధులు వస్తాయి.

