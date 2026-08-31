భారత్ కోసం హోండా సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ.. నెక్సాన్, వెన్యూలకు పోటీగా 2028లో లాంచ్
భారతీయ సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ విపణిలోకి తిరిగి అడుగుపెట్టేందుకు హోండా సిద్ధమైంది. 'పీఎఫ్2' ప్లాట్ఫామ్పై 1.2 లీటర్ పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లతో రూపొందిస్తున్న సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని 2028 నాటికి మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
భారతీయ వాహన మార్కెట్లో వేగంగా పుంజుకుంటున్న ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్పై జపనీస్ కార్ల తయారీ దిగ్గజం 'హోండా కార్స్ ఇండియా' ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. దేశీయంగా విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న సబ్-4 మీటర్ల కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలోకి మళ్లీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. 2028 నాటికి సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీని భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తున్నట్లు హోండా అధికారికంగా వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం విపణిని శాసిస్తున్న మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా, టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్వో వంటి దిగ్గజ మోడళ్లకు ఇది నేరుగా పోటీ ఇవ్వనుంది.
2030 నాటికి భారతదేశంలో మొత్తం 10 కొత్త మోడళ్లను ఆవిష్కరించాలనే వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలో ఈ కొత్త ఎస్యూవీ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కంటే ముందే '0 ఆల్ఫా' (0 Alpha) కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా రూపొందిస్తున్న కంపెనీ తొలి మాస్ మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ కారును హోండా విడుదల చేయనుంది.
భారత రోడ్ల కోసమే ప్రత్యేక 'పీఎఫ్2' ప్లాట్ఫామ్
ఈ కొత్త కార్ కేవలం గ్లోబల్ మోడల్కు స్వల్ప మార్పులు చేసిన వెర్షన్ కాదని, భారతీయ వినియోగదారుల అలవాట్లు, ఇక్కడి రోడ్డు పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకునే ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తున్నామని హోండా మోటార్ కంపెనీ ప్రెసిడెంట్, సీఈవో తోషిరో మిబే స్పష్టం చేశారు. స్థానిక మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకునేలా, వినియోగదారులు కోరుకునే ఆధునిక ఫీచర్లు, అత్యుత్తమ పెర్ఫార్మెన్స్తో దీనిని రూపొందిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
ఈ కొత్త ఎస్యూవీ హోండా సరికొత్త మాడ్యులర్ 'పీఎఫ్2' (PF2) ప్లాట్ఫామ్పై తయారవుతోంది. భవిష్యత్తులో రాబోయే హోండా సిటీ, నెక్స్ట్ జెనరేషన్ త్రీ-రో (7-సీటర్) ఎస్యూవీలకు కూడా ఇదే ప్లాట్ఫామ్ ఆధారం కానుంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ నాన్-హైబ్రిడ్ మరియు తేలికపాటి హైబ్రిడ్ పవర్ట్రైన్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లు
ఈ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలో 1.2 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అందించనున్నారు. దీనిని మ్యాన్యువల్, సీవీటీ (CVT) ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లలో తీసుకువచ్చే అవకాశముంది.
దీనితో పాటు పెరుగుతున్న ఇంధన పొదుపు నిబంధనలు, కాలుష్య నిబంధనలకు అనుగుణంగా హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్లను కూడా హోండా పరిశీలిస్తోంది. 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్కు ప్లగ్-ఇన్ లేదా మైల్డ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని జోడించే అవకాశం ఉంది.
డబ్ల్యూఆర్-వి (WR-V) స్థానంలో కొత్త కారు
గతంలో నిలిపివేసిన 'డబ్ల్యూఆర్-వి' స్థానాన్ని ఈ కొత్త మోడల్ భర్తీ చేయనుంది. ప్రస్తుతం భారత ప్యాసింజర్ వాహన మార్కెట్లో సబ్-4 మీటర్ల ఎస్యూవీల వాటా అత్యధికంగా ఉంది. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులకు పేరుగాంచిన హోండా, ఈ విభాగంలోకి మళ్లీ అడుగుపెడుతుండటంతో వినియోగదారులకు బలమైన ఆప్షన్ అందుబాటులోకి రానుంది.
రాబోయే రోజుల్లో టాటా, మారుతి, హ్యుందాయ్లతో పాటు ఫోక్స్వాగన్, రెనో సంస్థలు కూడా తమ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలలో కొత్త వెర్షన్లను తీసుకువస్తుండటంతో ఈ విభాగంలో పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More