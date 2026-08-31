భారత్లో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పేటెంట్ నమోదు చేసిన హోండా.. 122 కిమీ రేంజ్తో గ్రాండ్ ఎంట్రీ
ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహనాల సంస్థ హోండా తన సరికొత్త 'యూసీ3' (UC3) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను భారతదేశంలో పేటెంట్ చేసింది. ఇప్పటికే థాయ్లాండ్, వియత్నాం లలో విడుదలైన ఈ ఈవీ, 122 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ (రేంజ్) తో పాటు ప్రీమియమ్ ఫీచర్లతో అలరిస్తోంది.
భారతీయ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ సెగ్మెంట్పై జపనీస్ ఆటో దిగ్గజం హోండా తన పట్టును మరింత పెంచుకునేందుకు వేగంగా పావులు కదుపుతోంది. ఇప్పటికే గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న తన సరికొత్త ఇ-స్కూటర్ 'హోండా యూసీ3' (Honda UC3) డిజైన్ను భారత పేటెంట్ కార్యాలయంలో నమోదు చేసింది. థాయ్లాండ్, వియత్నాం మార్కెట్లలో ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ మోడల్, త్వరలోనే భారతీయ రోడ్లపైకి రానుందనే ఊహాగానాలకు ఈ పేటెంట్ దారితీసింది.
అయితే, వాహన తయారీ సంస్థలు తమ మేధో సంపత్తి (ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ) హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పలు గ్లోబల్ మోడళ్లను భారతదేశంలో పేటెంట్ చేస్తుంటాయి. కాబట్టి పేటెంట్ నమోదు చేసుకున్నంత మాత్రాన వెంటనే మార్కెట్లోకి తెస్తారని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం గానీ, ఈవీ ఆప్షన్లను విస్తరించే దిశగా హోండా అడుగులు వేస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ.. ఎల్ఎఫ్పీ టెక్నాలజీ
హోండా గతంలో తీసుకొచ్చిన యాక్టివా ఇ (Activa e) మోడల్కు భిన్నంగా ఈ యూసీ3 స్కూటర్ను రూపొందించారు. ఇందులో స్వైపబుల్ (విడదీసే) బ్యాటరీకి బదులుగా ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ సెటప్ను ఉపయోగించారు. అంతేకాకుండా, హోండా చరిత్రలోనే లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీ కెమిస్ట్రీని ఉపయోగించిన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కూడా ఇదే కావడం గమనార్హం.
ఈ ఇ-స్కూటర్లో 3.2 kWh సామర్థ్యం గల శక్తివంతమైన బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది ఏకంగా 1,500 ఛార్జింగ్ సైకిళ్ల కంటే ఎక్కువ మన్నికను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే 122 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించవచ్చని సంస్థ ధ్రువీకరించింది.
160 సీసీ పెట్రోల్ స్కూటర్ స్థాయి పెర్ఫార్మెన్స్
పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే.. సాధారణ 160 సీసీ పెట్రోల్ స్కూటర్ ఇచ్చే పవర్ను ఈ యూసీ3 ఆఫర్ చేస్తుంది.
మోటార్ పవర్: 8 బిహెచ్పి (8 bhp)
టాప్ స్పీడ్: గంటకు 80 కిలోమీటర్లు
ఛార్జింగ్ రకం: 1200W స్పీడ్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది
బ్రేకింగ్ & వీల్స్: 12 అంగుళాల వీల్స్, సిబిఎస్ (CBS) బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
స్టైలిష్ డిజైన్.. మంత్రముగ్ధులను చేసే లుక్
హోండా యూసీ3 డిజైన్ చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. ముందరి భాగం ప్రీమియం 'మాక్సీ-స్కూటర్' శైలిని ప్రతిబింబిస్తుండగా, సైడ్ ప్యానెల్స్, సీట్, వెనుక భాగం క్లాసిక్ 'నియో-రెట్రో' లుక్ను కలిగి ఉంటాయి.
లైటింగ్ శైలి: ముందు భాగంలో టర్న్ ఇండికేటర్లుగా పనిచేసే మూడు ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు (LED DRLs) ఉంటాయి. దానికి కిందనే వినూత్నమైన బై-క్రోమాటిక్ (Bi-chromatic) హెడ్లాంప్స్ అందించారు.
ఛార్జింగ్ పాయింట్: ముందున్న విండ్ షీల్డ్కి అనుసంధానిస్తూ ఛార్జింగ్ ఫ్లాప్ను అమర్చడం మరొక ప్రత్యేకత.
సీట్ & స్టోరేజ్: రెండు అంచెలుగా ఉండే ఆధునిక సీట్ తో పాటు, సీటు కింద 26 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ను అందించారు.
అత్యాధునిక ఫీచర్లు
సాంకేతికంగా ఈ స్కూటర్లో హోండా అనేక ప్రీమియం సదుపాయాలను జోడించింది.
డిస్ప్లే: 'హోండా రోడ్సింక్' (Honda RoadSync) కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేసే 5 అంగుళాల టిఎఫ్టి (TFT) ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
రైడింగ్ మోడ్స్: ఇకాన్ (Econ), స్టాండర్డ్ (Standard), మరియు స్పోర్ట్ (Sport) అని మూడు మోడ్లు.
సేఫ్టీ & అసిస్ట్: ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (Traction Control), వెనుకకు తీసేందుకు 'రివర్స్ అసిస్ట్', కీ-లెస్ గో ఫీచర్తో కూడిన 'స్మార్ట్ కీ', టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉన్నాయి.
అడాప్టివ్ రీజనరేషన్: బ్యాటరీ శాతాన్ని బట్టి రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ స్థాయిని ఇది స్వయంచాలకంగా సర్దుబాటు చేస్తుంది.
ధర, భారత లాంచ్ వివరాలు
థాయ్లాండ్ మార్కెట్లో రాయితీలకు ముందు ఈ స్కూటర్ ధర 1,42,600 థాయ్ బాట్లుగా ఉంది (మన భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 4.10 లక్షలు). అక్కడి ప్రభుత్వ సబ్సిడీ తర్వాత ఇది 1,32,600 బాట్లకు (దాదాపు రూ. 3.82 లక్షలు) లభిస్తుంది. వియత్నాంలో ప్రస్తుతం దీనిని సిబ్యూ (CBU - సీకేడీ అసెంబ్లీ ద్వారా మార్చబోతున్నారు) మార్గం ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు.
భారత మార్కెట్లో హోండా యూసీ3 ఎప్పుడు విడుదలవుతుందనే దానికి సంబంధించి కంపెనీ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం స్థానికంగా తయారయ్యే మోడళ్లతో పోలిస్తే ఇది అత్యంత ఖరీదైన గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్ అయినందున, భారత్కు తీసుకొస్తే ధర తగ్గించడానికి ఇక్కడే అసెంబ్లింగ్ లేదా తయారీ చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More