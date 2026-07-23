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    Honda ZR-V : హాట్​ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న హోండా హైబ్రిడ్​ కారు! ఫీచర్లు మామూలుగా లేవుగా..

    Honda ZR-V Hybrid : హోండా సంస్థ భారత్ కోసం కేటాయించిన 'జెడ్​ఆర్​-వీ హైబ్రిడ్' తొలి రెండు బ్యాచ్ వాహనాలు పూర్తిగా అమ్ముడయ్యాయి. దీనితో కంపెనీ మూడో బ్యాచ్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి ఈ హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీకి అత్యధిక బుకింగ్‌లు లభించాయి.

    Published on: Jul 23, 2026, 14:01:39 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో ప్రీమియం హైబ్రిడ్ వాహనాలకు ఆదరణ ఏ స్థాయిలో ఉందో హోండా కార్స్ ఇండియా మరోసారి నిరూపించింది! కంపెనీ భారత మార్కెట్ కోసం కేటాయించిన సరికొత్త ‘జెడ్​ఆర్​-వీ హైబ్రిడ్’ ఎస్‌యూవీ మొదటి రెండు బ్యాచ్‌లు పూర్తిగా అమ్ముడైనట్లు హోండా అధికారికంగా ధృవీకరించింది. వినియోగదారుల నుంచి ఊహించని రీతిలో డిమాండ్ రావడంతో, కంపెనీ ఇప్పటికే మూడో బ్యాచ్ వాహనాలను ఆర్డర్ చేసింది. అయితే ప్రతి బ్యాచ్‌లో ఎన్ని వాహనాలను కేటాయించారనే ఖచ్చితమైన సంఖ్యను కంపెనీ బయటపెట్టలేదు.

    హోండా జెడ్​ఆర్​-వీ హైబ్రిడ్​కి క్రేజీ డిమాండ్​!
    హోండా జెడ్​ఆర్​-వీ హైబ్రిడ్​కి క్రేజీ డిమాండ్​!

    హోండా జెడ్​ఆర్​-వీ హైబ్రిడ్ సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా బుకింగ్‌లు లభిస్తున్నప్పటికీ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి అత్యధిక సంఖ్యలో కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపినట్లు హోండా తెలిపింది. అయితే, రాష్ట్రాల వారీగా విక్రయాల వివరాలను గానీ, మూడో బ్యాచ్ వాహనాల డెలివరీ గడువును గానీ కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు.

    ఇంధన పొదుపుతో పాటు అధునాతన ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే భారతీయ కస్టమర్లు హోండా 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీపై బలమైన విశ్వాసం చూపుతున్నారని ఈ హోండా ప్రకటన స్పష్టం చేస్తోంది. కాగా, మూడో బ్యాచ్ తర్వాత మరిన్ని బ్యాచ్‌లను భారత్‌కు తీసుకువస్తారా లేదా అనే దానిపై సంస్థ ఇంకా ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

    హెచ్​ఆర్​-వీ, సీఆర్​-వీల మధ్య గ్లోబల్ పొజిషనింగ్..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో హోండా ఈ జెడ్​ఆర్​-వీ మోడల్‌ను ‘హెచ్​ఆర్​-వీ’, 'సీఆర్​-వీ' ఎస్‌యూవీల మధ్య రీతిలో పొజిషన్ చేసింది. హోండా ప్రసిద్ధ ‘సివిక్’ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పైనే దీనిని కూడా నిర్మించారు. మిడ్‌సైజ్ క్రాసోవర్ విభాగంలో పవర్‌ఫుల్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, ప్రీమియం హంగులు కోరుకునే కొనుగోలుదారులే లక్ష్యంగా ఈ ఎస్‌యూవీని రూపొందించారు.

    ఈ వాహనంలో హోండాకు చెందిన అధునాతన e:HEV స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది 2.0-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల కలయికతో పనిచేస్తుంది. డ్రైవింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ సిస్టమ్ స్వయంచాలకంగా:

    ఈవీ డ్రైవ్ మోడ్ (పూర్తి ఎలక్ట్రిక్), హైబ్రిడ్ డ్రైవ్ మోడ్, ఇంజిన్ డ్రైవ్ మోడ్​ల మధ్య మారుతూ అత్యుత్తమ మైలేజ్, పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌ను అందిస్తుంది.

    ప్రీమియం కేబిన్, ఆధునిక ఫీచర్లు..

    కారు లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) ప్రముఖ సివిక్ సెడాన్ మోడల్ డాష్‌బోర్డ్ డిజైన్‌తో ప్రేరణ పొందింది. కేబిన్‌లో:

    ప్రత్యేకంగా నిలిచే టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్

    పూర్తి డిజిటల్ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్

    యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వైర్‌లెస్ కనెక్టివిటీ

    డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్

    పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్

    పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్

    అత్యున్నత రక్షణ – హోండా సెన్సింగ్..

    ఈ ఎస్‌యూవీలో హోండాకు చెందిన లెవెల్-2 'హోండా సెన్సింగ్' అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్) భద్రతా ఫీచర్లను అందించారు. ఇందులో:

    అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్

    కొలిజన్ మిటిగేషన్ బ్రేకింగ్ (ప్రమాద ముప్పును తగ్గించే బ్రేకింగ్)

    లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్

    రోడ్ డిపార్చర్ మిటిగేషన్

    ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నిషన్

    వీటితో పాటు పలు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రామాణిక రక్షణ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

    మూడో బ్యాచ్ ఆర్డర్లు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో, విదేశాల నుంచి కొత్త స్టాక్ భారత్‌కు చేరుకోగానే కస్టమర్లకు డెలివరీలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ధరల సవరణ లేదా స్పెసిఫికేషన్లలో మార్పులపై హోండా ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Honda ZR-V : హాట్​ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న హోండా హైబ్రిడ్​ కారు! ఫీచర్లు మామూలుగా లేవుగా..
    Home/News/Honda ZR-V : హాట్​ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న హోండా హైబ్రిడ్​ కారు! ఫీచర్లు మామూలుగా లేవుగా..
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