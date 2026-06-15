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    New Smartphone : 10,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో హానర్ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్- అది మాత్రం హైలైట్!

    మొబైల్ మార్కెట్లోకి సరికొత్త రికార్డులతో కూడిన ఒక ఆనర్ స్మార్ట్‌ఫోన్ రాబోతోంది. ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ, కళ్లు చెదిరే 10,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ డిస్‌ప్లేతో ఈ ఫోన్ రానున్నట్లు లీకులు వెల్లడిస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Jun 15, 2026 11:26 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తేలా ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ 'హానర్'.. ఒక సంచలన ఫోన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. బ్యాటరీ లైఫ్, డిస్‌ప్లే బ్రైట్‌నెస్ విషయంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న అన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తూ కంపెనీ ఒక సరికొత్త హ్యాండ్‌సెట్‌పై పనిచేస్తున్నట్లు తాజాగా ఇంటర్నెట్‌లో లీకులు వచ్చాయి. ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ కంటే పెద్దదైన బ్యాటరీ, సూర్యుడి ఎండలో కూడా అద్దంలా మెరిసిపోయేలా 10,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ డిస్‌ప్లే కలయికతో ఈ ఫోన్ రూపొందుతోంది. ఒకవేళ ఈ లీకులు నిజమైతే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న టాప్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ల స్క్రీన్ వెలుతురును కూడా ఇది చాలా సులువుగా దాటేస్తుంది. అలాగే చైనా మొబైల్ కంపెనీల్లో ఇప్పుడు ట్రెండ్‌గా మారిన 'అల్ట్రా లార్జ్ బ్యాటరీ' కేటగిరీలో ఇది సరికొత్త బెంచ్‌మార్క్ క్రియేట్ చేయనుంది. అయితే, ఈ ఫోన్ ఉనికిపై గానీ, లాంచ్ ప్లాన్స్‌పై గానీ హానర్ సంస్థ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

    హానర్​ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​లో 10000ఎంహెచ్​ బ్యాటరీ (Representative image)
    హానర్​ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​లో 10000ఎంహెచ్​ బ్యాటరీ (Representative image)

    చైనాకు చెందిన ప్రముఖ, నమ్మకమైన టిప్‌స్టర్ 'డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్' చైనీస్ మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ‘వీబో’లో ఈ లీక్ వివరాలను పంచుకున్నారు. రాబోయే హానర్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ 10,000ఎంఏహెచ్ కంటే ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు, దాని స్క్రీన్ ఏకంగా 10,000 నిట్స్ గరిష్ట వెలుతురును ఇవ్వగలదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ లీక్‌లో ఫోన్ పేరు, అందులో ఉపయోగించే చిప్‌సెట్ (ప్రాసెసర్), కెమెరా సెటప్, చార్జింగ్ స్పీడ్ లేదా ఇది ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది వంటి కీలక వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయినప్పటికీ, 10,000ఎంఏహెచ్ పైగా బ్యాటరీ, 10,000 నిట్స్ స్క్రీన్ అనే ఫీచర్లు వినడానికే చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా ఉన్నాయి.

    కానీ, ఈ 10,000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ అనే నంబర్‌ను వినియోగదారులు కాస్త జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా కంపెనీలు చెప్పే పీక్ బ్రైట్‌నెస్ అనేది కొన్ని నిర్దిష్టమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో, డిస్‌ప్లేపై ఉండే ఒక చిన్న భాగంలో మాత్రమే రికార్డు అవుతుంది. అంతే తప్ప, మనం ప్రతిరోజూ ఫోన్ వాడేటప్పుడు స్క్రీన్ అంతా ఇంతే వెలుతురుతో ఉండదు.

    భారీ బ్యాటరీలతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్లను మార్కెట్లోకి తేవడంలో హానర్ గత కొంతకాలంగా చాలా అగ్రెసివ్‌గా దూసుకుపోతోంది. గతేడాది డిసెంబర్‌లో 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 6,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో హానర్ విన్, హానర్ విన్ ఆర్‌టీ మోడళ్లను చైనాలో లాంచ్ చేసింది. ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులకే 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 8,000 నిట్స్ స్క్రీన్ బ్రైట్‌నెస్‌తో హానర్ విన్ టర్బో వేరియంట్‌ను కూడా మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. ఇవే కాకుండా, మార్కెట్లో ఉన్న హానర్ పవర్ 2 మోడల్ కూడా 10,080ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 8,000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో అదరగొడుతోంది. ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫికేషన్లను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ 10,000 నిట్స్ మార్కును అందుకోవడానికి ఆనర్ రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ క్రేజీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే అధికారికంగా బయటకు రానున్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/New Smartphone : 10,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో హానర్ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్- అది మాత్రం హైలైట్!
    Home/News/New Smartphone : 10,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో హానర్ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్- అది మాత్రం హైలైట్!
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