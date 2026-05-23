Budget friendly smartphone : స్మార్ట్ఫోన్ బయ్యర్స్ గైడ్- రూ. 15,000 లోపు బెస్ట్ ఫోన్ ఎలా ఎంచుకోవాలి?
Smartphones under 15000 : రూ. 15వేల ధరలోపు మంచి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. అసలు ఈ ప్రైజ్ పాయింట్లో ఎలాంటి ఫోన్ ఎంచుకోవాలి? ఫీచర్లు ఎలా ఉండాలి? ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బయ్యర్స్ గైడ్ని డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
Budget phone buying guide in Telugu : భారతదేశంలో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ చాలా వేగంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా రూ. 15,000 బడ్జెట్ సెగ్మెంట్కి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి బ్రాండ్ (రియల్మీ, పోకో, మోటోరోలా, శామ్సంగ్, ఐకూ) ఈ ధరలోనే అనేక ఫోన్లను మార్కెట్లోకి వదులుతుంటాయి. ఫలితంగా సామాన్య వినియోగదారుడికి "అసలు ఏ ఫోన్ కొనాలి? ఏ ఫీచర్లను చూసి డబ్బులు పెట్టాలి?" అనే గందరగోళం మొదలవుతుంది.
కేవలం బ్రాండ్ పేరు చూసో, లేదా ఎవరైనా రివ్యూవర్ చెప్పారనో బ్లైండ్గా ఫోన్ కొనే రోజులు పోయాయి. మీ కష్టార్జితమైన రూ. 15,000 రూపాయలు వేస్ట్ అవ్వకూడదంటే, ఫోన్ కొనే ముందు మీరు ఖచ్చితంగా పరిశీలించాల్సిన 6 ప్రధాన సూత్రాలను (గూగుల్ జెమినీ ప్రకారం) ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. ప్రాసెసర్: ఫోన్కు ఇదే గుండె!
చాలా మంది డిజైన్ బాగుందని స్మార్ట్ఫోన్ కొంటారు. కానీ లోపల ప్రాసెసర్ వీక్గా ఉంటే ఆ ఫోన్ ఆరు నెలలకే హ్యాంగ్ అవ్వడం మొదలవుతుంది. రూ. 15,000 లోపు మీరు రాజీ పడకూడని ఏకైక విషయం ఇదే.
4జీ వద్దు, 5జీ మాత్రమే: 2026లో ఉంటూ ఇంకా 4జీ ఫోన్ కొనడం డబ్బులు దండగ. కనీసం 6 నుంచి 8 '5జీ బ్యాండ్స్' ఉన్న ఫోన్ను ఎంచుకోండి.
ఏ ప్రాసెసర్లు బెస్ట్?- ఈ బడ్జెట్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ (6000 లేదా 7000 సిరీస్) లేదా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ (4 జెన్ 2 లేదా 6 జెన్ సిరీస్) ప్రాసెసర్లు ఉంటేనే కొనండి. వీటి AnTuTu స్కోర్ కనీసం 4 లక్షల (4,00,000) పైన ఉండాలి. అప్పుడే రోజువారీ పనులతో పాటు అప్పుడప్పుడు లాగ్స్ లేకుండా గేమింగ్ కూడా ఆడుకోవచ్చు.
2. డిస్ప్లే: ఎల్సీడీ వర్సెస్ అమోలెడ్..
రోజంతా మనం చూసేది, టచ్ చేసేది స్క్రీన్నే. కాబట్టి ఇక్కడ బడ్జెట్ అని రాజీ పడకండి.
అమోఎల్ఈడీ ప్రిఫరెన్స్: ఈ ధరలో చాలా ఫోన్లు ఇప్పుడు అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఇస్తున్నాయి. ఎల్సీడీతో పోలిస్తే అమోలెడ్లో రంగులు చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తాయి, ముఖ్యంగా యూట్యూబ్, నెట్ఫ్లిక్స్లో సినిమాలు చూసేటప్పుడు 'డీప్ బ్లాక్స్' అద్భుతంగా ఉంటాయి.
రిఫ్రెష్ రేట్ : స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్ స్మూత్గా ఉండాలంటే కనీసం 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండాలి. ఒకవేళ అమోలెడ్ స్క్రీన్ దొరకకపోతే, కనీసం 120హెచ్జెడ్ ఉన్న మంచి ఎల్సీడీ స్క్రీన్ అయినా ఎంచుకోండి.
3. ర్యామ్, స్టోరేజ్: ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్..
యాప్స్ సైజు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. కాబట్టి స్టోరేజ్ విషయంలో భవిష్యత్తును ఆలోచించాలి.
కనీస వేరియంట్: ఈ బడ్జెట్లో 4జీబీ ర్యామ్ ఫోన్లను అస్సలు ముట్టుకోవద్దు. కనీసం 6జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్ ఉన్న వేరియంట్నే ఎంచుకోండి. కుదిరితే ఆఫర్లలో 8జీబీ ర్యామ్ దొరికితే ఇంకా మంచిది.
స్టోరేజ్ టైప్: ఫోన్ స్పీడ్గా యాప్స్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలన్నా కనీసం యూఎఫ్ఎస్ 2.2 స్టోరేజ్ టైప్ ఉండాలి. పాత కాలపు ఈఎంఎంసీ స్టోరేజ్ ఉన్న ఫోన్లను రిజెక్ట్ చేయండి.
4. కెమెరా: మెగాపిక్సెల్స్ భ్రమలో పడకండి..
బాక్స్ పైన 108ఎంపీ లేదా 200ఎంపీ అని రాసి ఉన్నంత మాత్రాన అది గొప్ప కెమెరా అయిపోదు! ఫోటో క్వాలిటీ అనేది మెగాపిక్సెల్స్ మీద కంటే లోపల ఉండే సెన్సార్, సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమైజేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
మెయిన్ కెమెరా: రూ .15వేల ధరలోపు బడ్జెట్ ఫోన్లలో కనీసం 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా విత్ ఎఫ్/1.8 అపెర్చర్ ఉండేలా చూసుకోండి.
అనవసరమైన కెమెరాలు: కంపెనీలు ఫోన్ వెనుక 3 లేదా 4 కెమెరాలు ఉన్నట్టు చూపించడానికి 2ఎంపీ మాక్రో, 2ఎంపీ డెప్త్ సెన్సార్లు పెడతాయి. అవి దండగ. వాటికంటే ఒక మంచి 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంటే ఎక్కువ ఏరియాను ఫోటో తీయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
5. బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..
స్మార్ట్ఫోన్ అన్నాక బ్యాటరీ బ్యాకప్ చాలా ముఖ్యం. ఈ విషయంలో భారతీయ వినియోగదారులకు పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే చాలా బ్రాండ్లు మంచి బ్యాటరీ ఇస్తున్నాయి.
కెపాసిటీ: కనీసం 5000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉండాలి. ఇప్పుడు చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్స్లో 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ కూడా లభిస్తోంది.
ఛార్జింగ్ స్పీడ్: బ్యాటరీ ఎంత పెద్దదైనా, ఛార్జింగ్ అవ్వడానికి 3 గంటలు పడితే విసుగొస్తుంది. కాబట్టి బాక్స్లో కనీసం 33డబ్ల్యూ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్పీడ్ ఉన్న ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నారా లేదా అనేది సరిచూసుకోండి.
(గమనిక: కొన్ని బ్రాండ్లు బాక్స్లో ఛార్జర్ ఇవ్వడం లేదు, అది కూడా గమనించాలి).
6. సాఫ్ట్వేర్, బ్లోట్వేర్..
యాడ్లు, అనవసరమైన యాప్లతో (బ్లోట్వేర్) వచ్చే ఫోన్లను వాడటం నరకం లాంటిది.
ఫోన్ కొనేటప్పుడు అది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ మీద నడుస్తుందా లేదా చూడండి.
కంపెనీ కనీసం 2 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్, 3 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తుందో లేదో ప్రామిస్ చెక్ చేసుకోండి.
బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ బయ్యింగ్ గైడ్- చివరిగా..
రూ. 15,000 లోపు అన్ని ఫీచర్లూ వందకు వంద శాతం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న ఫోన్ దొరకడం అసాధ్యం! ఏదో ఒక చోట కంపెనీలు కాంప్రమైజ్ అవుతాయి. కాబట్టి మీ ప్రాధాన్యత ఏంటో మీరే డిసైడ్ అవ్వాలి:
- మీకు గేమింగ్, స్పీడ్ కావాలా? -> మంచి ప్రాసెసర్ ఉన్న ఫోన్ చూడండి.
- మీకు సినిమాలు చూడటం, లగ్జరీ లుక్ కావాలా? -> అమోఎల్ఈడీ 120హెచ్జెడ్ స్క్రీన్ ఉన్న ఫోన్ చూడండి.
- యాడ్స్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలా? -> క్లీన్ యూఐ/సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న ఫోన్ ఎంచుకోండి.
స్మార్ట్ టిప్: ఆన్లైన్ సేల్స్ (అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్లు) ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు వాడితే రూ. 18,000 విలువ చేసే ఫోన్ను కూడా మీరు రూ. 15,000 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు!
ఈ సెగ్మెంట్లో ఇప్పటికే చాలా ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఏది కొనాలో అర్థం కాదు! పైన చెప్పినవి అప్లై చేస్తే.. చాలా వరకు ఆప్షన్లు తగ్గిపోతాయి. బెస్ట్ గ్యాడ్జెట్ని ఎంచుకోవచ్చు.
