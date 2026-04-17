    YouTube shorts : డూమ్ స్క్రోలింగ్​కి చెక్! యూట్యూబ్​ షార్ట్స్​ని ఇలా ఆఫ్​ చేసేయండి..

    YouTube Shorts Disable Feature : యూట్యూబ్ తన టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్స్‌లో భాగంగా షార్ట్స్ ఫీడ్ టైమర్‌ను అప్‌డేట్ చేసింది. గతంలో కనీసం 15 నిమిషాల సమయాన్ని కేటాయించాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు దానిని '0' నిమిషాలకు సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మీ హోమ్ స్క్రీన్‌పై షార్ట్స్ కనిపించకుండా పోతాయి.

    Published on: Apr 17, 2026 10:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Turn of YouTube shorts : యూట్యూబ్​లో 'షార్ట్స్' చూస్తూ గంటల తరబడి సమయాన్ని వృథా చేస్తున్నారా? ఆ అలవాటును మార్చుకోవాలనుకునే వారికి యూట్యూబ్ ఒక అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. యూట్యూబ్ మొబైల్ యాప్‌లో షార్ట్స్ ఫీడ్‌ను పూర్తిగా ఆపివేసే (డిజేబుల్) సదుపాయాన్ని కంపెనీ తాజాగా ప్రవేశపెట్టింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా 'జీరో మినిట్' అనే ఆప్షన్‌ను జోడించింది.

    యూట్యూబ్​ షార్ట్స్​ ఇలా ఆఫ్​ చేయండి..

    యూట్యూబ్​ షార్ట్స్​ : 'జీరో మినిట్' టైమర్.. ఎలా పనిచేస్తుంది?

    తల్లిదండ్రుల నియంత్రణ కోసం షార్ట్స్ టైమర్‌ను గతంలోనే యూట్యూబ్​ ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో 15 నిమిషాల నుంచి 2 గంటల వరకు సమయాన్ని సెట్ చేసుకునే వీలుండేది.

    అయితే, తాజా అప్‌డేట్‌తో ఇప్పుడు ఈ పరిమితిని సున్నాకు మార్చుకోవచ్చు.

    మీరు టైమర్‌ను '0'కు సెట్ చేసిన వెంటనే, యాప్ హోమ్ స్క్రీన్‌పై షార్ట్స్ సెక్షన్ కనుమరుగవుతుంది. ఒకవేళ మీరు షార్ట్స్ చూడాలని ప్రయత్నిస్తే, "You reached your Shorts feed limit" (మీరు షార్ట్స్ చూసే పరిమితి ముగిసింది) అనే మెసేజ్ కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల నిరంతరం వీడియోలను స్క్రోల్ చేసే వ్యసనం నుంచి బయటపడవచ్చు.

    షార్ట్స్ పూర్తిగా కనిపించకుండాపోతాయా?

    ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి. ఈ సెట్టింగ్ కేవలం మీ హోమ్ ఫీడ్​లో మాత్రమే యూట్యూబ్​ షార్ట్స్ రాకుండా ఆపుతుంది. కానీ:

    సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఫీడ్: మీరు ఫాలో అయ్యే ఛానెల్స్ పోస్ట్ చేసే షార్ట్స్ అక్కడ కనిపిస్తాయి.

    సెర్చ్ రిజల్ట్స్: మీరు ఏదైనా ప్రత్యేకంగా సెర్చ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఫలితాల్లో షార్ట్స్ కనిపించే అవకాశం ఉంది.

    ఈ ఫీచర్‌ను ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి?

    మీరు కూడా మీ యూట్యూబ్ యాప్‌లో షార్ట్స్ ఆపేయాలనుకుంటే ఈ కింది పద్ధతిని అనుసరించండి:

    స్టెప్​ 1- మీ ఫోన్‌లోని YouTube App ఓపెన్ చేయండి.

    స్టెప్​ 2- కింద ఉన్న మీ ప్రొఫైల్ ఐకాన్​పై క్లిక్ చేసి, పైన ఉన్న సెట్టింగ్స్ (గేర్ ఐకాన్) లోకి వెళ్లండి.

    స్టెప్​ 3- అక్కడ Time Management అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

    స్టెప్​ 4- అందులో Daily limits విభాగానికి వెళ్లి, Shorts Feed Limit ను ఎనేబుల్ చేయండి.

    స్టెప్​ 5- ఇప్పుడు టైమర్‌ను 0 Minutes కు సెట్ చేయండి.

    ఎందుకు ఈ మార్పు?

    నేటి కాలంలో షార్ట్ వీడియోలకు బానిసలై సమయం వృథా చేస్తున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, యువత ఈ ‘డూమ్ స్క్రోలింగ్’ బారిన పడకుండా చూసేందుకు యూట్యూబ్ ఈ బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. డిజిటల్ వెల్-బీయింగ్​లో భాగంగా ఇది యూజర్లకు తమ సమయంపై పూర్తి నియంత్రణను ఇస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. నా యాప్‌లో '0 మినిట్' ఆప్షన్ కనిపించడం లేదు, ఎందుకు?

    ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తోంది. మీ ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ ద్వారా యూట్యూబ్ యాప్‌ను అప్‌డేట్ చేసుకోండి. కొద్ది రోజుల్లో మీకు కూడా ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.

    2. నేను మళ్లీ షార్ట్స్ చూడాలనుకుంటే ఏం చేయాలి?

    మీరు ఎప్పుడైనా సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి టైమర్‌ను పెంచుకోవచ్చు లేదా ఆ ఫీచర్‌ను డిసేబుల్ చేయడం ద్వారా మళ్లీ షార్ట్స్ చూడవచ్చు.

    3. ఇది డెస్క్‌టాప్​లో కూడా పనిచేస్తుందా?

    ప్రస్తుతానికి ఈ 'టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్' టూల్స్ కేవలం ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ మొబైల్ యాప్స్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

