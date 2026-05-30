10000mAh Battery phone : భారీ బ్యాటరీతో హానర్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- ధర ఎంతంటే..
Honor Win Turbo : హానర్ నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయ్యింది. దాని పేరు హానర్ విన్ టర్బో. 100ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుండటం ఈ మోడల్ హైలైట్! ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్ ఫీచర్లు, ధర సహా పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
Honor Win Turbo India launch : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ హానర్.. మొబైల్ మార్కెట్ హిస్టరీలోనే కళ్లు చెదిరే సరికొత్త ఫీచర్లతో ‘హానర్ విన్ టర్బో’ స్మార్ట్ఫోన్ను చైనాలో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. కేవలం 7.98ఎంఎం పల్చటి బాడీలోనే ఏకంగా 10000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల మాన్స్టర్ బ్యాటరీని అమర్చడం ఈ ఫోన్ ప్రధాన ప్రత్యేకత. దీనితో పాటు స్మార్ట్ఫోన్ హిస్టరీలోనే అత్యధికంగా 8000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ గల డిస్ప్లేను ఇందులో అందించారు. మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్ సరికొత్త మీడియాటెక్ రేసింగ్ ఎడిషన్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత మ్యాజిక్ ఓఎస్ 10 సాఫ్ట్వేర్పై పనిచేసే ఈ స్మార్ట్ఫోన్, పెద్ద పెద్ద పనులను కూడా ఎంతో సులువుగా చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
ఈ సరికొత్త 'హానర్ విన్ టర్బో' స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు, పూర్తి ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం..
హానర్ విన్ టర్బో ధరల వివరాలు..
చైనాలో లాంచ్ అయిన ఈ హానర్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: CNY 3,299 (సుమారు రూ. 46,000)
12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్: CNY 3,599 (సుమారు రూ. 50,000)
16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్: CNY 4,199 (సుమారు రూ. 60,000)
రంగులు: ఈ ఫోన్ బ్లాక్, బ్లూ, వైట్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
అదిరిపోయే డిస్ప్లే అండ్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్..
డిస్ప్లే: ఈ హానర్ విన్ టర్బోలో 6.79-ఇంచుల భారీ డిస్ప్లేను అందించారు. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపించేలా స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలోనే సరికొత్త రికార్డు సృష్టిస్తూ ఏకంగా 8000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను ఇవ్వడం విశేషం.
ప్రాసెసర్: ఇది పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 రేసింగ్ ఎడిషన్ చిప్సెట్, మాలి-G720 MC8 జీపీయూతో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 16GB వరకు LPDDR5x ర్యామ్, 512GB వరకు అల్ట్రా-ఫాస్ట్ UFS 4.1 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.
నెట్వర్క్ బూస్టర్: లిఫ్టులు, అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్లు, హై-స్పీడ్ రైల్వే స్టేషన్ల వంటి సిగ్నల్ తక్కువగా ఉండే చోట్ల కూడా స్థిరమైన కమ్యూనికేషన్ కోసం ఇందులో ప్రత్యేకంగా 'C1+ RF' ఎన్హ్యాన్స్మెంట్ చిప్ను అమర్చారు.
10000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో..
80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అండ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్: సాధారణంగా ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉంటే ఫోన్ లావుగా ఉంటుంది, కానీ కేవలం 7.98ఎంఎం థిక్నెస్, 216 గ్రాముల బరువుతోనే దీనిని డిజైన్ చేశారు. ఈ హానర్ విన్ టర్బోలో 10,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ఇతర గ్యాడ్జెట్లను ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి 27డబ్ల్యూ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 17.3 గంటల నిరంతర నావిగేషన్ లేదా 14.2 గంటల పాటు నాన్-స్టాప్ గేమింగ్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.
కెమెరా, అదనపు రక్షణ ఫీచర్లు..
కెమెరా సెటప్: వెనుక వైపు ఓఐఎస్ (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) సపోర్ట్ ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 5-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ సెటప్ ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు.
కూలింగ్ సిస్టమ్: గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా ఉండేందుకు 40,000 చదరపు మిల్లీమీటర్ల భారీ లిక్విడ్ కూలింగ్ ఏరియానుఏర్పాటు చేశారు.
మిలిటరీ గ్రేడ్ రక్షణ: ఈ హానర్ కొత్త ఫోన్కు ధూళి, నీటి నిరోధకత కోసం ఏకంగా IP66 + IP68 + IP69 + IP69K రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, కింద పడినా పగలకుండా ఉండేందుకు 'ఎస్జీఎస్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఫైవ్-స్టార్ డ్రాప్, షాక్, క్రష్ రెసిస్టెన్స్' సర్టిఫికేషన్ లభించింది.
కనెక్టివిటీ: ఇందులో 5జీ, బ్లూటూత్ 6.0, ఎన్ఎఫ్సీ, యూఎస్బీ టైప్-సీ, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, భద్రత కోసం ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.
నమ్మశక్యం కాని బ్యాటరీ లైఫ్, అద్భుతమైన స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్, అత్యంత బలమైన బాడీతో వస్తున్న ఈ హానర్ విన్ టర్బో త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్తో పాటు భారత మార్కెట్లోకి కూడా అడుగుపెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
