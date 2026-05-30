    Vivo S60 : వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్- 7200ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో..

    Vivo S60 price : వివో నుంచి అధ్భుతమైన ఫీచర్లతో ఎస్​60 స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్ లాంచ్​ అయ్యింది. ఇందులో రెండు గ్యాడ్జెట్స్​ ఉన్నాయి. అవి.. వివో ఎస్​60, ఎస్​60 వైటాలిటీ ఎడిషన్. వీటి ధరలు, కెమెరా ఫీచర్లు సహా పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: May 30, 2026 12:18 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Vivo S60 Vitality Edition : ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో.. చైనా మార్కెట్​లో తన సరికొత్త మిడ్-రెంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌ ‘వివో ఎస్​60’ని అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా వివో ఎస్​60, వివో ఎస్​60 వైటాలిటీ ఎడిషన్ మోడళ్లను లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్లలో లగ్జరీ "కోల్డ్-కార్వ్డ్ గ్లాస్" యూనిబాడీ డిజైన్‌ను అందించారు. ఈ సిరీస్ ప్రధాన హైలైట్ ఏంటంటే.. కేవలం 7.92ఎంఎం పల్చటి బాడీలోనే ఏకంగా 7,200ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. జూన్ 3 నుంచి చైనాలో ఇవి అధికారికంగా విక్రయానికి రానున్నాయి.

    వివో ఎస్​60 సిరీస్ ఫీచర్లు..

    ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజిన్ఓఎస్ 6 సాఫ్ట్‌వేర్‌పై పనిచేసే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లు.. ప్రీమియం డిజైన్, అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ వంటి ఫ్యూచరిస్టిక్ ఫీచర్లతో లభిస్తాయి.

    వివో ఎస్​60 సిరీస్ ధరలు, కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.,

    వీవో ఎస్60 సిరీస్ ధరల వివరాలు..

    రెండు వేరియంట్లలో లభించే ఈ వివో ఫోన్ల ధరల వివరాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి..

    1. వివో ఎస్​60 (స్టాండర్డ్ మోడల్):

    12GB + 256GB: CNY 3,599 (సుమారు రూ. 50,000)

    12GB + 512GB: CNY 3,999 (సుమారు రూ. 56,000)

    16GB + 512GB: CNY 4,399 (సుమారు రూ. 62,000)

    2. వివో ఎస్​60 వైటాలిటీ ఎడిషన్:

    8GB + 256GB: CNY 2,899 (సుమారు రూ. 41,000)

    12GB + 256GB: CNY 3,199 (సుమారు రూ. 45,000) 12GB + 512GB: CNY 3,499 (సుమారు రూ. 49,000)

    రంగులు: ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్ ఎర్లీ సమ్మర్ గ్రీన్, మిడ్‌సమ్మర్ నైట్స్ డ్రీమ్, సీ ఆఫ్ స్టార్స్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    వివో ఎస్​60 స్పెసిఫికేషన్లు..

    డిస్‌ప్లే: 6.59-ఇంచుల 1.5K (1,260 x 2,750 పిక్సెల్స్) అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్‌ప్లే. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR సపోర్ట్, 300Hz టచ్ సాంప్లింగ్ రేట్‌తో వస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: పవర్‌ఫుల్ 4ఎన్​ఎం ఆక్టా-కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 చిప్‌సెట్, అడ్రినో 735 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉన్నాయి.

    భారీ బ్యాటరీ: ఇందులో 7,200ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, దానికి సపోర్ట్ చేసేలా 90డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని అందించారు.

    కెమెరా సెటప్: వెనుక వైపు ఓఐఎస్ సపోర్ట్ ఉన్న 50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. దీనితో పాటు అత్యంత ప్రత్యేకమైన 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉంది, ఇది 100ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. ముందు వైపు సెల్ఫీల కోసం 50ఎంపీ కెమెరా ఉంది.

    ప్రొటెక్షన్: ఈ ఫోన్ ధూళి, నీటి నిరోధకత కోసం అత్యుత్తమ IP69 + IP69 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. భద్రత కోసం డిస్‌ప్లే కింద 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను అమర్చారు.

    వివో S60 వైటాలిటీ ఎడిషన్ ఫీచర్లు..

    వైటాలిటీ ఎడిషన్ చాలా వరకు స్టాండర్డ్ మోడల్ ఫీచర్లనే (డిస్‌ప్లే, 7,200ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 90డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్) కలిగి ఉంటుంది. అయితే కొన్ని కీలక మార్పులు ఇవీ..

    ప్రాసెసర్ మార్పు: ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్‌కు బదులుగా 4ఎన్​ఎం ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500 ఫుల్ పవర్ చిప్‌సెట్ ఉపయోగించారు.

    కెమెరా తేడా: ఈ మోడల్‌లో 50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి, కానీ స్టాండర్డ్ మోడల్‌లో ఉన్న 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా ఇందులో ఉండదు.

    బరువు: పెరిస్కోప్ కెమెరా లేకపోవడం వల్ల దీని బరువు కేవలం 199 గ్రాములు మాత్రమే ఉంటుంది (స్టాండర్డ్ మోడల్ బరువు 207 గ్రాములు).

    భారీ బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలనుకునే వారికి, గేమింగ్, ఫోటోగ్రఫీపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి వివో నుంచి వస్తున్న ఈ ఎస్60 సిరీస్ చైనాలో మంచి మిడ్-రెంజ్ ఆప్షన్‌గా నిలవనుంది.

    ఈ వివో ఎస్​60 సిరీస్ త్వరలోనే భారత మార్కెట్​లోకి కూడా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనిపై సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

