8వ వేతన సంఘం అమలైతే స్టాక్ మార్కెట్లకు కొత్త ఊపు.. ఏయే రంగాలకు లాభం?
8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి రావడంతో కోటి మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఆదాయం పెరగనుంది. ఇది మార్కెట్లో నగదు లభ్యతను పెంచి, వినియోగ ఆధారిత రంగాలకు ఎలా ఊతమిస్తుందో, స్టాక్ మార్కెట్పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో ఈ కథనంలో చూడండి.
నేటితో 7వ వేతన సంఘం గడువు ముగియడంతో, అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th CPC) నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. నెలల తరబడి నిరీక్షిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది శుభవార్త అయినప్పటికీ, తక్షణమే పెరిగిన జీతాలు చేతికి అందవు. 2026, జనవరి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఈ నిబంధనల ప్రకారం, రానున్న రోజుల్లో ఉద్యోగులకు భారీగా బకాయిలు (Arrears) అందనున్నాయి.
ఈ పరిణామం కేవలం ఉద్యోగులకే కాదు, భారత స్టాక్ మార్కెట్కు కూడా కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి భారీగా నగదు
"8వ వేతన సంఘం అమలుతో సుమారు కోటి మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఖర్చు చేసే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. తక్షణమే జీతాలు పెరగకపోయినా, 2026 జనవరి నుంచి లెక్కించే బకాయిలు ఒకేసారి చేతికి అందడం వల్ల మార్కెట్లో నగదు లభ్యత (Liquidity) పెరుగుతుంది. ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సానుకూల పరిణామం," అని యా వెల్త్ డైరెక్టర్ అనుజ్ గుప్తా వివరించారు.
జీతాల పెంపు ప్రభావం గురించి ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సీమా శ్రీవాస్తవ మాట్లాడుతూ.. "జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ల పెంపు వల్ల ప్రజల వద్ద ఖర్చు చేయడానికి అదనపు ఆదాయం ఉంటుంది. ఇది ప్రజల కొనుగోలు శక్తిని పెంచడమే కాకుండా, పొదుపుపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది" అని పేర్కొన్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్కు ఎలా కలిసి వస్తుంది?
పెరిగిన ఆదాయం నేరుగా స్టాక్ మార్కెట్కు పెట్టుబడుల రూపంలో వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. "భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతర్జాతీయ ఒడిదుడుకులకు తలొగ్గకుండా నిలకడగా ఉన్న తరుణంలో, ఈ వేతనాల పెంపు మార్కెట్లోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది. గతంలో వేతన సంఘాల అమలు జరిగినప్పుడల్లా వినియోగం పెరిగి, మార్కెట్లు లాభపడటాన్ని మనం చూశాం" అని సీమా శ్రీవాస్తవ వివరించారు.
ముఖ్యంగా బ్యాంకులు, ఎన్బీఎఫ్సీ (NBFC) రంగాలకు దీనివల్ల భారీ లబ్ధి చేకూరనుంది. ఉద్యోగుల ఆదాయం పెరిగితే బ్యాంకు డిపాజిట్లు పెరగడంతో పాటు, రుణాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుందని ఆమె విశ్లేషించారు.
ఏయే రంగాలకు పండగ?
8వ వేతన సంఘం ప్రభావంతో ప్రధానంగా ఈ క్రింది రంగాలు లాభపడే అవకాశం ఉంది:
ఆటోమొబైల్: ఎంట్రీ లెవల్ కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ట్రాక్టర్ల విక్రయాలు పెరగవచ్చు.
కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్: ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాలకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
రియల్ ఎస్టేట్: సరసమైన ధరల్లో ఇళ్లు (Affordable Housing), సిమెంట్, పెయింట్స్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ రంగాలకు ఊపు వస్తుంది.
ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG): నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు ప్రీమియం ఉత్పత్తుల విక్రయాలు పుంజుకుంటాయి.
"ఈ పెంపు వల్ల ప్రభుత్వ పన్నుల వసూళ్లు పెరగడమే కాకుండా, మౌలిక సదుపాయాలు (Infrastructure), సర్వీస్ సెక్టార్లకు పరోక్షంగా మేలు జరుగుతుంది" అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
బకాయిలు ఎప్పుడు అందుతాయి?
నిబంధనలు జనవరి 1, 2026 నుంచి వర్తిస్తున్నప్పటికీ, కొత్త శ్లాబుల ప్రకటనకు కొంత సమయం పట్టేలా కనిపిస్తోంది. కొత్త శ్లాబుల అధికారిక ప్రకటన 2026 చివర్లో లేదా 2027 ప్రారంభంలో వచ్చే అవకాశం ఉందని సింఘానియా అండ్ కో మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ రోహిత్ జైన్ అంచనా వేశారు. మరోవైపు, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ మదన్ సబ్నవిస్ అంచనా ప్రకారం ఉద్యోగుల చేతికి పెరిగిన నగదు అందడానికి 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు సమయం పట్టవచ్చు.
మొత్తానికి, 8వ వేతన సంఘం అనేది కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు మాత్రమే కాదు, అది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను, స్టాక్ మార్కెట్ను పరుగులు పెట్టించే ఒక శక్తివంతమైన ఇంజిన్గా మారబోతోంది.