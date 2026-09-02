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కంపెనీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఎలా చదవాలి? ఇన్వెస్టర్ల కోసం బిగినర్స్ గైడ్

ఒక కంపెనీ నిజమైన ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని, పనితీరును తెలుసుకోవడానికి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అత్యంత కీలకమైన పత్రం. వందలాది పేజీలుండే ఈ నివేదికలో ఇన్వెస్టర్లు ఏ విభాగాలపై దృష్టి పెట్టాలో, వాస్తవాలను ఎలా అంచనా వేయాలో కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ వివరించారు.

Published on: Sep 2, 2026, 11:09:52 IST
By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టే ఇన్వెస్టర్లకు కంపెనీ వార్షిక నివేదిక (Annual Report) కేవలం సంఖ్యల సమాహారం మాత్రమే కాదు. గడిచిన ఏడాదిలో కంపెనీ పనితీరు ఎలా ఉంది? వ్యాపారాన్ని ప్రభావితం చేసిన అంశాలేమిటి? భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ముప్పులు, అవకాశాలు ఎలాంటివి? అనే విషయాలను సమగ్రంగా వివరించే ఒక కీలక నివేదిక. యాన్యువల్ రిపోర్ట్ వందలాది పేజీలతో పెద్దదిగా కనిపించినప్పటికీ, ప్రతీ పేజీనీ ఒకే స్థాయిలో చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ సమాచారం ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసుకుంటే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తేలికవుతుంది.

కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్
కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్

ముందుగా కంపెనీ వ్యాపారాన్ని అర్థం చేసుకోండి

అంకెల్లోకి వెళ్లడానికి ముందే, ఆ కంపెనీ అసలు ఏం వ్యాపారం చేస్తోందో స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. కంపెనీ తయారుచేసే ఉత్పత్తులు లేదా అందించే సేవలేమిటి? వినియోగదారులు ఎవరు? ఆదాయం ఏ మార్గాల ద్వారా వస్తోంది? మార్కెట్‌లో కంపెనీకి ఉన్న పోటీతత్వం ఎలాంటిది? అనే విషయాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. నివేదిక ప్రారంభంలో ఉండే ఛైర్మన్ లేదా మేనేజ్‌మెంట్ సందేశం కంపెనీ ప్రాధాన్యతలను తెలియజేస్తుంది. అయితే, వారు చెప్పిన విషయాలను కంపెనీ సాధించిన వాస్తవ ఆర్థిక ఫలితాలతో పోల్చి చూసుకోవడం ముఖ్యం.

ఎండీ అండ్ ఏ (MD&A) విభాగానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి

ఇన్వెస్టర్లకు అత్యంత ఉపయోగపడే విభాగాలుగా 'మేనేజ్‌మెంట్ డిస్కషన్ అండ్ అనాలిసిస్' (MD&A) నిలుస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితి, పరిశ్రమ సవాళ్లు, వ్యాపార పనితీరు, భవిష్యత్ సవాళ్లపై యాజమాన్యం దృక్పథాన్ని ఇది వివరిస్తుంది. లాభాల మార్జిన్లు, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, వ్యయాల్లో మార్పులను ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. పాత వార్షిక నివేదికల్లో యాజమాన్యం చెప్పిన విషయాలు, ప్రస్తుత ఫలితాల్లో నెరవేరాయా లేదా అని పోల్చి చూడాలి. మాటలకు, సాధించిన ఫలితాలకు పొంతన ఉన్నప్పుడే ఆ యాజమాన్యం విశ్వసనీయత పెరుగుతుంది.

మూడు ప్రధాన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్లు

కంపెనీ ఆర్థిక రికార్డులను అర్థం చేసుకోవడానికి మూడు స్టేట్‌మెంట్లు దర్పణం పడతాయి.

ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ (P&L) స్టేట్‌మెంట్: కంపెనీ సాధించిన రాబడి, చేసిన ఖర్చులు, నికర లాభాలను ఇది చూపుతుంది. ఒక్క ఏడాది లాభాన్ని మాత్రమే చూడకుండా, ఆదాయం క్రమంగా పెరుగుతోందో లేదో గమనించాలి.

బ్యాలెన్స్ షీట్: కంపెనీకి ఉన్న ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలను తెలియజేస్తుంది. అప్పులు పెరగడం ప్రతికూలం కానప్పటికీ, ఆ అప్పుల ద్వారా వ్యాపారాన్ని విస్తరించి ఆదాయం పెంచుతున్నారా లేదా అనేది చూసుకోవాలి.

క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్‌మెంట్: కంపెనీలోకి నగదు ఎలా వస్తోంది, ఎలా బయటకు వెళ్తోందో ఇది చూపిస్తుంది. లాభాల కన్నా వ్యాపార కార్యకలాపాల ద్వారా చేతికి అందుతున్న నికర నగదు (Operating Cash Flow) కంపెనీ నాణ్యతను తెలియజేస్తుంది.

నోట్స్, ఆడిటర్ నివేదికను విస్మరించవద్దు

ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్ల వెనుక ఉన్న వివరాలను 'నోట్స్ టూ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్స్' విభాగంలో ఇస్తారు. అకౌంటింగ్ విధానాలు, బకాయిలు, ఇతర ఆర్థిక బాధ్యతల వివరాలు ఇందులో లభిస్తాయి. అదేవిధంగా 'ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్'ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. కంపెనీ లెక్కలపై ఆడిటర్లు ఏవైనా అభ్యంతరాలు లేదా కీలక వ్యాఖ్యలు చేస్తే వాటిని గమనించడం అవసరం.

ఒక్క ఏడాది ఫలితాలు కాకుండా ట్రెండ్ చూడండి

ఒక్క ఏడాది ఫలితాలను మాత్రమే చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం పొరపాటు కావచ్చు. ఐదేళ్ల కాలంలో రాబడి, లాభాలు, నగదు ప్రవాహాలు, షేరుకి సగటు సంపాదన (EPS) ఎలా ఉన్నాయో పోల్చి చూడాలి. అలాగే అదే రంగంలోని ఇతర పోటీ కంపెనీల (Peer Companies) పనితీరుతో పోల్చడం ద్వారా, కంపెనీ సాధిస్తున్న వృద్ధి సొంత ప్రతిభ వల్ల వచ్చిందా లేక ఆ రంగానికి ఉన్న సానుకూలతల వల్ల వచ్చిందా అనేది అర్థమవుతుంది. దాంతోపాటు కేవలం మాతృ సంస్థ వివరాలే కాకుండా అనుబంధ సంస్థల పనితీరుతో కూడిన 'కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్లను' చూడటం ఉత్తమం.

యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదవడం అనేది ప్రాక్టీస్‌తో అబ్బే నైపుణ్యం. అన్ని అకౌంటింగ్ పదాలు తెలిస్తేనే రిపోర్ట్ చదవాలని లేదు. షేరు ధర వెనుక ఉన్న అసలు వ్యాపారాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది. మార్కెట్‌లో తాత్కాలిక ఊహాగానాలను నమ్మకుండా నివేదికలను చదవడం అలవాటు చేసుకుంటే మెరుగైన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

వ్యాసకర్త:

- శ్రీకాంత్ చౌహాన్

హెడ్, ఈక్విటీస్ రీసెర్చ్

కోటక్ సెక్యూరిటీస్

  • HT Telugu Desk
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    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/News/కంపెనీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఎలా చదవాలి? ఇన్వెస్టర్ల కోసం బిగినర్స్ గైడ్
Home/News/కంపెనీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఎలా చదవాలి? ఇన్వెస్టర్ల కోసం బిగినర్స్ గైడ్
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