నూతన ఇన్వెస్టర్లకు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్: తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన 5 కీలక వ్యూహాలు
స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులలో లాభాలతో పాటు నష్ట భయం (రిస్క్) కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకుని, పెట్టుబడులను కాపాడుకోవడానికి నూతన ఇన్వెస్టర్లు అనుసరించాల్సిన 5 ముఖ్యమైన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూహాలను కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ ఇక్కడ వివరించారు.
స్టాక్ మార్కెట్ అనేది తీవ్రమైన ఒడుదొడుకులకు నిలయం. ఇక్కడ ప్రతిరోజూ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంటుంది. ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఎంత ఉత్సాహాన్నిస్తుందో, అంతేస్థాయిలో ప్రమాదాలను (Risks) కూడా తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి, కొత్తగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే ఇన్వెస్టర్లు ఈ రిస్క్లను అర్థం చేసుకుని, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించే వ్యూహాలను నేర్చుకోవడం ద్వారానే బలమైన పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించుకోగలరు.
పెట్టుబడి రిస్క్ - రకాలు
పెట్టుబడి ప్రమాదాలను ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు:
సిస్టమాటిక్ రిస్క్ (Systematic Risk): ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఆర్థిక మాంద్యం, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, మార్కెట్ క్రాష్, ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు, ప్రకృతి విపత్తుల వంటి అంశాల వల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది.
అన్సిస్టమాటిక్ రిస్క్ (Unsystematic Risk): ఇది నిర్దిష్ట కంపెనీ లేదా రంగానికి (Sector) మాత్రమే పరిమితమవుతుంది. కంపెనీ పేలవమైన పనితీరు, పరిశ్రమ సమస్యలు, కార్మికుల సమ్మెలు, ద్రవ్య లభ్యత సమస్యల వల్ల ఇది వస్తుంది. పోర్ట్ఫోలియో వైవిధ్యీకరణ (Diversification) ద్వారా ఈ రిస్క్ను తగ్గించుకోవచ్చు.
కీలకమైన 5 రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూహాలు
1. వైవిధ్యీకరణ, అసెట్ అలోకేషన్ (Diversification and Asset Allocation)
మీ వద్ద ఉన్న మొత్తం పెట్టుబడిని కేవలం ఒకే చోట కాకుండా స్టాక్స్, బాండ్లు, రియల్ ఎస్టేట్, కమోడిటీలు వంటి వేర్వేరు అసెట్ క్లాస్లలో విభజించి ఇన్వెస్ట్ చేయడాన్ని వైవిధ్యీకరణ అంటారు. మీ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, ఆర్థిక లక్ష్యాల ఆధారంగా దీనిని కేటాయించాలి. ఒకవేళ ఒక రంగానికి చెందిన పెట్టుబడి నష్టపోయినా, ఇతర రకాల పెట్టుబడుల నుంచి వచ్చే లాభాలు ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేస్తాయి.
2. 2 శాతం నిబంధన (The 2% Rule)
ఈ నిబంధన ప్రకారం, మీరు చేసే ఏ ఒక్క ట్రేడ్లోనైనా నష్టపోయే గరిష్ఠ మొత్తం మీ మొత్తం ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్లో 2% కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఉదాహరణకు, మీ వద్ద రూ. 10,000 పెట్టుబడి ఉంటే, ఏ ఒక్క ట్రేడ్లోనైనా మీ రిస్క్ రూ. 200 మాత్రమే అయి ఉండాలి. ఇది మీ క్యాపిటల్ ఖాళీ కాకుండా కాపాడటంతో పాటు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
3. 3-5-7 నిబంధన (The 3-5-7 Rule)
ఇది ప్రతి ట్రేడ్లోనూ రిస్క్ను సమర్థవంతంగా నియంత్రించే పద్ధతి:
- 3%: ప్రతి ఒక్క ట్రేడ్లో మీ ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్పై మీరు తీసుకునే రిస్క్.
- 5%: ఒకే సమయంలో తెరిచి ఉన్న అన్ని ట్రేడ్లలో కలిపి మొత్తం ఎక్స్పోజర్.
- 7%: మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో గరిష్ఠంగా భరించగలిగే నష్టం (Maximum Loss).
ఈ నిబంధన రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దీనితో పాటు "స్టాప్-లాస్" (Stop-Loss) ఆర్డర్లను తప్పక ఉపయోగించాలి. నిర్దిష్ట ధరకు చేరగానే ఆటోమేటిక్గా మీ పొజిషన్ను క్లోజ్ చేయడం ద్వారా ఇది మరిన్ని నష్టాల నుంచి రక్షిస్తుంది.
4. హెడ్జింగ్ (Hedging)
మార్కెట్ నష్టాల నుంచి రక్షణ పొందడానికి ఆప్షన్స్ లేదా ఫ్యూచర్స్ వంటి ఆర్థిక సాధనాలను ఉపయోగించడాన్ని హెడ్జింగ్ అంటారు. ఉదాహరణకు, మీ వద్ద ఉన్న స్టాక్స్ ధరలు పడిపోతాయని భావిస్తే, నష్టాన్ని నివారించేందుకు పుట్ ఆప్షన్స్ (Put Options) కొనుగోలు చేయవచ్చు.
5. అత్యవసర నిధి (Emergency Fund)
లిక్విడ్ అసెట్స్ (వెంటనే డబ్బుగా మారే సాధనాలు) రూపంలో అత్యవసర నిధిని అందుబాటులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇది అనుకోకుండా వచ్చే ఖర్చుల కోసం ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను విక్రయించాల్సిన అవసరం రాదు.
నూతన ఇన్వెస్టర్గా మీ అవగాహన, సామర్థ్యానికి తగినట్లుగా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూహాన్ని రూపొందించుకోవడం చాలా అవసరం. మార్కెట్లో విజయవంతమైన ఇన్వెస్టింగ్కు "1% వ్యూహం - 99% మనీ మేనేజ్మెంట్" ప్రధాన సూత్రం. రిస్క్ను పూర్తిగా తొలగించడం సాధ్యం కాకపోయినా, సరైన క్రమశిక్షణతో దానిని నిర్వహించడం ద్వారా నష్టాలను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
వ్యాసకర్త:
- శ్రీకాంత్ చౌహాన్,
హెడ్ - ఈక్విటీ రీసెర్చ్, కోటక్ సెక్యూరిటీస్
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