HPV Vaccination : దేశవ్యాప్తంగా HPV వ్యాక్సినేషన్ - ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ, ఎక్కడెక్కడ వేస్తారంటే..?
దేశంలో హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ప్రారంభమైంది. రాజస్థాన్ లో ప్రధాని మోదీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మరోవైపు తెలంగాణతో పాటు మిగతా రాష్ట్రాల్లోనూ వాక్సినేషన్ల ప్రక్రియ షురూ అయింది.
దేశవ్యాప్తంగా హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభమైంది. గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ నివారణే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ టీకా పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టింది. శనివారం రాజస్థాన్లో ప్రధాని మోదీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
14 ఏళ్లు నిండి 15 ఏళ్లలోపు బాలికలకు ఈ వ్యాక్సిన్ అందిస్తారు. గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ అరికట్టేందుకు ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. నేటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా బాలికలకు HPV వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారు. 3 నెలలపాటు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా కోటీ 15 లక్షల మంది బాలికలకు టీకా అందించనున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది.
మరోవైపు తెలంగాణలోనూ ఈ వ్యాక్సినేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లోని కింగ్కోఠి జిల్లా ఆసుపత్రిలో మంత్రి దామోదర రాజ నరసింహ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
అయితే నేటి నుంచి నెల రోజుల వరకూ ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటళ్లు, ఏరియా హాస్పిటళ్లు, కమ్యునిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో ఈ వ్యాక్సినేషన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లోనూ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారు. అంటే మొత్తం 3 నెలల వ్యవధిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది.
HPV వ్యాక్సినేషన్ - ముఖ్యమైన వివరాలు:
- హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ గర్భాశయ క్యాన్సర్ను నుండి రక్షణను అందించేందుకు సాయపడుతుంది. పెరుగుతున్న గర్భాశయ క్యాన్సర్ నుంచి అమ్మాయిలను కాపాడేందుకు ఈ చర్య ముఖ్యమని ఆరోగ్య అధికారులు తెలిపారు.
- బయట ఈ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలంటే.. సాధారణంగా మోతాదుకు రూ.6,000-రూ.12,000 మధ్య ఖర్చవుతుంది. కానీ కేంద్ర - రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి.
- 15 ఏళ్ల వయసున్న అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా ఈ విషయంపై అలర్ట్గా ఉండాలి. మహిళల ఆరోగ్య రక్షణ కోసం ప్రభుత్వం ఉచితంగా హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ అందించనుంది.
- సుమారు 85 నుంచి 90 శాతం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కేసులు హెచ్పీవీ వల్లే వస్తాయి. 14-15 ఏళ్ల వయసులో వేయిస్తే ఉత్తమ రక్షణ లభిస్తుందని ఆరోగ్య నివేదికలు సూచిసున్నాయి.
రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు…
అర్హులైన బాలికల తల్లిదండ్రులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన 'యూ-విన్' (U-WIN) పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వయస్సు ధృవీకరణ పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి, తమకు దగ్గరలోని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రంలో స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
వ్యాక్సినేషన్ పై ఎలాంటి అపోహలు నమ్మవద్దని ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇది సురక్షితమైన మరియు శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన టీకా అని చెబుతున్నారు. ఇంట్లోనే పిల్లలకు వెంటనే వేయించండి పేర్కొంటున్నారు.