Discounts On Hyundai Cars : హ్యుందాయ్ కార్లపై బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా రూ. 1.20 లక్షల తగ్గింపు!
నవంబర్ 2026లో కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి హ్యుందాయ్ అదిరిపోయే శుభవార్త అందించింది. క్రెటా ఎన్ లైన్, వెర్నా, అల్కాజార్ సహా పలు మోడళ్లపై ఏకంగా రూ.1.20 లక్షల వరకు భారీ తగ్గింపు ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది. ఏ కారుపై ఎంత డిస్కౌంట్ ఉందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
కొత్త కారు కొనాలని ఎదురుచూస్తున్న వాహన ప్రియులకు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. 2026 నవంబర్ నెలకు గాను తమ పాపులర్ కార్ల శ్రేణిపై భారీ తగ్గింపు ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది. క్రెటా ఎన్ లైన్, క్రెటా పెట్రోల్, వెర్నా సెడాన్ మోడళ్లపై ఏకంగా రూ. 1.20 లక్షల వరకు ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. నగదు తగ్గింపు, పండుగ బోనస్, పాత కారు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్, అప్గ్రేడ్, కార్పొరేట్ ఆఫర్ల రూపంలో ఈ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నారు.
ఏడాది ముగుస్తున్న వేళ పాత స్టాక్ను క్లియర్ చేసుకోవడంతో పాటు పెళ్లిళ్ల సీజన్లో కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు పోటీపడుతున్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, తిరుపతి నగరాల్లోని హ్యుందాయ్ షోరూమ్లలో ఇప్పటికే ఈ నవంబర్ ఆఫర్లపై విచారణలు జోరందుకున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీలకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉండటంతో క్రెటా, అల్కాజార్ మోడళ్లపై ప్రకటించిన డిస్కౌంట్లు కొనుగోలుదారులకు మంచి అవకాశంగా మారాయి.
క్రెటా ఎన్ లైన్పై అత్యధికంగా రూ.1.20 లక్షల ఆఫర్..
హ్యుందాయ్ నవంబర్ 2026 ఆఫర్ల జాబితాలో ‘క్రెటా ఎన్ లైన్’ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ స్పోర్టీ ఎస్యూవీపై గరిష్ఠంగా రూ. 1.20 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. సాధారణ క్రెటా పెట్రోల్ వేరియంట్లపై కూడా రూ. 1.10 లక్షల వరకు భారీ తగ్గింపు ఇస్తున్నారు. ఇక క్రెటా పెట్రోల్ సీవీటీ వేరియంట్పై రూ. 1 లక్ష వరకు, బేస్ మోడల్ అయిన క్రెటా ఈ పెట్రోల్పై రూ. 95,000 వరకు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అయితే ఒకే మోడల్ శ్రేణిలో పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్ల మధ్య డిస్కౌంట్ల విషయంలో భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. క్రెటా డీజిల్ వేరియంట్లను కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ. 5,000 స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనం మాత్రమే లభిస్తోంది. డీజిల్ కార్లకు ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా కంపెనీ వాటిపై తగ్గింపులను పరిమితం చేసింది.
పాత స్టాక్ వెర్నాపై రూ.1.05 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు..
సెడాన్ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా హ్యుందాయ్ వెర్నా ఎంపిక చేసిన పాత స్టాక్పై రూ. 1 లక్ష మార్కును దాటింది. పాత స్టాక్ సీవీటీ వేరియంట్లపై నగదు తగ్గింపు, పండుగ ఆఫర్, ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్, అప్గ్రేడ్, కార్పొరేట్ బోనస్ల రూపంలో గరిష్ఠంగా రూ. 1.05 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు. పాత నాన్-సీవీటీ స్టాక్పై రూ. 80,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
కొత్తగా వచ్చిన వెర్నా వేరియంట్ల విషయానికొస్తే, టాప్-ఎండ్ HX8 DCT మోడల్పై రూ. 85,000 వరకు ఆఫర్ ఇస్తున్నారు. మిగతా లేటెస్ట్ వెర్నా వేరియంట్లపై రూ. 75,000 వరకు తగ్గింపు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
అల్కాజార్, క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై తగ్గింపు ఇలా..
ఏడు సీట్ల కుటుంబ కారు అల్కాజార్ పెట్రోల్ వేరియంట్లపై రూ. 90,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తుండగా, డీజిల్ వేరియంట్లపై రూ. 45,000 వరకు ఆఫర్ ఇస్తున్నారు. మరోవైపు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపే కస్టమర్ల కోసం క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లపైనా ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు ప్రకటించారు.
క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ స్మార్ట్ (ఓ) ఎల్ఆర్ హెచ్సీ, ఎక్సలెన్స్ ఎల్ఆర్ హెచ్సీ వేరియంట్లపై గరిష్ఠంగా రూ. 80,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. మిగతా క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్లపై క్యాష్, ఫెస్టివ్, ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్, అప్గ్రేడ్ ఆఫర్ల కలయికతో రూ. 50,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ల శ్రేణిలో రూ.73,000 వరకు ఆదా!
బడ్జెట్ ధరలో కారు కొనాలనుకునే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు హ్యాచ్బ్యాక్ మోడళ్లపైనా మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ పెట్రోల్ వేరియంట్లపై రూ. 73,000 వరకు, సీఎన్జీ వేరియంట్లపై రూ. 68,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. అయితే బేస్ వేరియంట్ అయిన ఎరా పెట్రోల్పై రూ. 23,000 ఆఫర్ మాత్రమే ఉంది.
ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఐ20, స్పోర్టీ ఐ20 ఎన్ లైన్ మోడళ్లలో ఎరా ఎంటీ మినహా మిగతా అన్ని వేరియంట్లపై రూ. 63,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. ఐ20 ఎరా ఎంటీ వేరియంట్పై రూ. 23,000 తగ్గింపు ఇస్తున్నారు.
ఎక్స్టర్, ఆరా, వెన్యూ మోడళ్ల ఆఫర్ల సంగతేంటి?
మైక్రో ఎస్యూవీ ఎక్స్టర్ విషయానికొస్తే, పాత స్టాక్పై రూ. 53,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. కొత్త వేరియంట్లలో హెచ్ఎక్స్2 పెట్రోల్, సీఎన్జీ మినహా మిగతా వాటిపై రూ. 45,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. హెచ్ఎక్స్2 పెట్రోల్, సీఎన్జీ మోడళ్లకు కేవలం రూ. 5,000 స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనం మాత్రమే వర్తిస్తుంది. కాంపాక్ట్ సెడాన్ ఆరా సీఎన్జీ వేరియంట్లపై రూ. 35,000 వరకు, ఆరా పెట్రోల్ వేరియంట్లపై గరిష్ఠంగా రూ. 20,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
నవంబర్ జాబితాలో అతి తక్కువ ఆఫర్లు ఉన్న కార్ల విషయానికొస్తే వెన్యూ, వెన్యూ ఎన్ లైన్, బేయాన్ నిలిచాయి. ఈ మూడు మోడళ్లపై కేవలం రూ. 5,000 స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. క్రెటా, వెర్నా కార్లపై లక్ష రూపాయలకు పైగా ఉన్న ఆఫర్లతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ.
కొనుగోలుకు ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి.
ఈ నవంబర్ ఆఫర్ల సరళిని గమనిస్తే, పాత స్టాక్ ఉన్న మోడళ్లపైనే కంపెనీ ఎక్కువ తగ్గింపులు ఇస్తోందని స్పష్టమవుతోంది. వెర్నా పాత స్టాక్పై ఉన్న భారీ ఆఫర్ల కోసం స్థానిక డీలర్షిప్లలో ఆరా తీయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
అయితే ఈ తుది తగ్గింపు మొత్తం మీరు ఎంచుకునే వేరియంట్, డీలర్ వద్ద ఉన్న స్టాక్ లభ్యత, పాత కారు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ అర్హతలను బట్టి మారుతుంది. కార్పొరేట్, అప్గ్రేడ్ బోనస్లు కూడా నిబంధనలకు లోబడి అర్హులైన కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. కాబట్టి కారు బుక్ చేసుకునే ముందే మీ సమీపంలోని హ్యుందాయ్ షోరూమ్ను సంప్రదించి అన్ని ఆఫర్ల వివరాలను స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More