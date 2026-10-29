Hyundai Bayon : రూ. 9.9లక్షలకే హ్యుందాయ్ బేయాన్ బేస్ వేరియంట్- కొనొచ్చా?
హ్యుందాయ్ మోటార్స్ రూ. 9.99 లక్షల ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసిన 'బేయాన్' ఎస్యూవీ బేస్ మోడల్ హెచ్ఎక్స్2 వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. 1.5 లీటర్ పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 505 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్తో వస్తున్న ఈ వేరియంట్ ప్రత్యేకతలు, విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని శాసిస్తున్న కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో దక్షిణ కొరియా వాహన దిగ్గజం 'హ్యుందాయ్ మోటార్స్' మరో సరికొత్త సంచలనానికి తెరతీసింది. ప్రసిద్ధ హ్యుందాయ్ వెన్యూ, మార్కెట్ లీడర్ క్రెటా మధ్య ఉన్న ఖాళీని భర్తీ చేస్తూ సరికొత్త ‘హ్యుందాయ్ బేయాన్’ ఎస్యూవీని రూ. 9.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ ధరతో ఇటీవలే భారత మార్కెట్లోకి ఆవిష్కరించింది.
వినియోగదారుల విభిన్న బడ్జెట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కారును హెచ్ఎక్స్2, హెచ్ఎక్స్3, హెచ్ఎక్స్3 ప్లస్, హెచ్ఎక్స్5, హెచ్ఎక్స్6, హెచ్ఎక్స్8, హెచ్ఎక్స్10 అనే ఏడు ప్రధాన వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం పెట్రోల్ వర్షన్లో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ (ఐవీటీ) గేర్బాక్స్లతో ఇవి లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, పర్యావరణ స్పృహ కలిగిన కస్టమర్ల కోసం జనవరి 2027లో బేయాన్ సీఎన్జీ వెర్షన్ను కూడా మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు హ్యుందాయ్ అధికారికంగా స్పష్టం చేసింది.
అయితే రూ. 10 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, అత్యుత్తమ భద్రత కోరుకునే సగటు మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులకు బేస్ మోడల్ ‘బేయాన్ హెచ్ఎక్స్2’ ఎంతవరకు సూట్ అవుతుంది? ఇందులో లభించే ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయి? ఏవి మిస్ అయ్యాయి? ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకుందాము..
హ్యుందాయ్ బేయాన్ బేస్ వేరియంట్- ఇంజిన్, గేర్బాక్స్, మైలేజ్..
రూ. 10 లక్షల బడ్జెట్లో చాలా కంపెనీలు 1.2-లీటర్ లేదా 1.0-లీటర్ చిన్న ఇంజిన్లను మాత్రమే అందిస్తుండగా, హ్యుందాయ్ మాత్రం తన బేస్ వేరియంట్ హెచ్ఎక్స్2లోనే పవర్ఫుల్ 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అందించడం చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
పవర్ అండ్ టార్క్: ఈ ఇంజిన్ 115 పీఎస్ గరిష్ట పవర్, 143.8 ఎన్ఎం పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: ఈ బేస్ వేరియంట్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
మైలేజ్: ఈ 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ లీటరుకు 18.6 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ (ఏఆర్ఏఐ ధ్రువీకరించినది) ఇస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ బేస్ వేరియంట్లో లభించే ప్రామాణిక ఫీచర్లు..
తక్కువ ధరకే వస్తున్నప్పటికీ భద్రత, బాహ్య రూపురేఖల విషయంలో హ్యుందాయ్ ఎలాంటి రాజీ పడలేదు.
ఎక్స్టీరియర్ లుక్స్ :
ఎస్యూవీ బయటి రూపురేఖలు బేస్ మోడల్లా కాకుండా ప్రీమియమ్గా కనిపించేలా ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లతో కూడిన సింగిల్-పాడ్ ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్లాంప్లు, హెచ్-షేప్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ లాంప్లు ఇచ్చారు. బాడీ కలర్ బంపర్లు, బాడీ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా, 16-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్ (ఫుల్ వీల్ కవర్లతో), నల్లటి బాడీ క్లాడింగ్ లభిస్తాయి.
స్టాండర్డ్ భద్రతా ఫీచర్లు :
ఈ వేరియంట్లోని అతిపెద్ద ఆకర్షణ భద్రతే. ఇందులో ఏకంగా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు ప్రామాణికంగా లభిస్తాయి. వీటితో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), వెహికల్ స్టెబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ (వీఎస్ఎం), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ (హెచ్ఏసీ), ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు లభిస్తాయి.
ఇంటీరియర్ అండ్ సౌకర్యాలు :
క్యాబిన్ లోపల మాన్యువల్ ఏసీతో పాటు వెనుక కూర్చునే ప్రయాణికుల కోసం రియర్ ఏసీ వెంట్లను అందించారు. డ్రైవర్ సమాచారం కోసం 4.2-అంగుళాల కలర్ టీఎఫ్టీ డిజిటల్ క్లస్టర్, నాణ్యమైన ఫ్యాబ్రిక్ సీట్లు, డ్రైవర్ సీట్ ఎత్తును సరిచేసుకునే సదుపాయం, 60:40 నిష్పత్తిలో మడతబెట్టే రియర్ సీట్లు, ఆల్-4 పవర్ విండోస్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో డ్యూయల్ టైప్-సీ యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ పోర్టులు కూడా ఇచ్చారు.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ బేస్ వేరియంట్లో లేని ఫీచర్లు ఇవే..
రూ. 9.99 లక్షల పోటీ ధరను సాధించడం కోసం హ్యుందాయ్ కొన్ని రకాల ప్రైమరీ ఫీచర్లను ఈ వేరియంట్ నుంచి తొలగించింది:
- టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, స్పీకర్లు లేవు.
- స్టీరింగ్ పై ఆడియో లేదా ఫోన్ కంట్రోల్స్ ఉండవు.
- రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా లేదు.
- ఎలక్ట్రికల్లీ ఫోల్డబుల్ ఓఆర్వీఎంలు ఉండవు.
- వెనుక విండ్షీల్డ్కు వైపర్, వాషర్ లేదా డీఫాగర్ లభించవు.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ హెచ్ఎక్స్2ను కొనుగోలు చేయవచ్చా?
మీకు రూ. 10 లక్షల బడ్జెట్లోనే లగ్జరీగా కనిపించే ఎస్యూవీ కావాలో, అందులోనూ పవర్ఫుల్ 1.5-లీటర్ ఇంజిన్, అత్యున్నత భద్రతా ఫీచర్లు, క్లాస్-లీడింగ్ 505 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ కావాలనుకుంటే హ్యుందాయ్ బేయాన్ హెచ్ఎక్స్2 అత్యుత్తమ ఎంపిక. కారు కొన్న తర్వాత ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ లేని లోటు తీర్చుకోవడానికి బయట మార్కెట్లో రూ. 15,000 నుంచి రూ. 20,000 ఖర్చు చేసి 10.25-అంగుళాల ఆండ్రాయిడ్ టచ్ స్క్రీన్, రివర్స్ కెమెరాలను అమర్చుకోవచ్చు.
ఒకవేళ మీకు కంపెనీ ఫిట్టెడ్ టెక్నాలజీనే కావాలనుకుంటే.. కాస్త బడ్జెట్ పెంచి 'హెచ్ఎక్స్3' వేరియంట్ను ఎంచుకోవడం మంచిది. ఇందులో 10.25-అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ ప్లే / ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఇంజిన్ పుష్-బటన్ స్టార్ట్, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా వంటి సౌకర్యాలు నేరుగా లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More