హెచ్యూఎల్ ఉత్పత్తుల ధరలు 5% పెంపు: ద్రవ్యోల్బణం సెగతో తగ్గిన లాభాలు
దేశీయ ఎఫ్ఎమ్సిజి దిగ్గజం హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్ (HUL) ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో (Q1FY27) బలమైన రాబడి వృద్ధిని నమోదు చేసినప్పటికీ, ముడిసరుకుల ధరల భారం వల్ల నికర లాభంలో క్షీణతను ఎదుర్కొంది.
ఎఫ్ఎంసిజీ (FMCG) దిగ్గజం హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్ (HUL) ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో (Q1FY27) 10 శాతం ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇది గత 13 త్రైమాసికాల్లోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన అయినప్పటికీ, కంపెనీ నికర లాభం మాత్రం క్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే 2 శాతం క్షీణించి రూ. 2,680 కోట్లకు పడిపోయింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, ముడిసరుకుల ధరలు పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
5% ధరల పెంపు.. మున్ముందు మరిన్ని పెంపులు?
ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల వల్ల గడిచిన త్రైమాసికంలో ఉత్పత్తుల ధరలను 5% మేర పెంచినట్లు హెచ్యూఎల్ తెలిపింది. రాబోయే త్రైమాసికంలోనూ సీక్వెన్షియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ 2 నుండి 5 శాతం వరకు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, పరిస్థితికి అనుగుణంగా క్రమబద్ధమైన రీతిలో ధరల పెంపు (Calibrated price hikes) కొనసాగిస్తామని హెచ్యూఎల్ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
ఆదాయం: జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం రూ. 17,341 కోట్లకు చేరింది (గతేడాది ఇదే సమయంలో రూ. 15,757 కోట్లు).
విక్రయాల పరిమాణం (UVG): వాల్యూమ్ గ్రోత్ 5 శాతంగా నమోదైంది.
ఎబిటా మార్జిన్ (EBITDA Margin): 23 శాతంగా నమోదు కాగా, గతేడాదితో పోలిస్తే 40 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది.
ప్రచార వ్యయం: అడ్వర్టైజ్మెంట్, ప్రమోషన్ల కోసం రూ. 1,657 కోట్లు ఖర్చు చేయగా, ఇందులో సగానికి పైగా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లపైనే వెచ్చించింది.
షేర్ మార్కెట్ షాక్ & పశ్చిమాసియా హెడ్విండ్స్
ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం మంగళవారం నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (NSE)లో హెచ్యూఎల్ షేరు ధర తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై 7.11% క్షీణించి రూ. 2,020 వద్ద ముగిసింది.
సబ్బులు (Lifebuoy, Pears, Dove), డిటర్జెంట్లు (Surf Excel) వంటి నిత్యావసర ఉత్పత్తులకు అవసరమైన పామ్ ఆయిల్, ముడిచమురు ఉప ఉత్పత్తుల ధరలు పశ్చిమాసియా యుద్ధ వాతావరణం వల్ల విపరీతంగా పెరిగాయి. దీనికి తోడు 'ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డిమాండ్ దెబ్బతింటుందా లేదా అనే అంశంపై కంపెనీ దృష్టి సారించింది.
"ద్రవ్యోల్బణం, ఎల్ నినో ప్రభావం, పశ్చిమాసియా ప్రతికూల పరిస్థితులను మేము నిశితంగా గమనిస్తున్నాం. ద్రవ్యోల్బణ భారంలో సగం మాత్రమే మేము వినియోగదారులపై మోపాం. వర్షపాతం విస్తరణను బట్టి గ్రామీణ డిమాండ్ నిర్ణయమవుతుంది" అని హెచ్యూఎల్ సిఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రియా నాయర్ తెలిపారు.
విభాగాల వారీగా పనితీరు (Segment Performance)
హోమ్ కేర్ (Home Care): సర్ఫ్ ఎక్సెల్ వంటి బ్రాండ్ల అద్భుత ప్రదర్శనతో 14% అమ్మకాల వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
బ్యూటీ & వెల్బీయింగ్: 12% విక్రయాల వృద్ధిని సాధించింది.
పర్సనల్ కేర్: పామ్ ఆయిల్ ధరల్లో తీవ్రమైన వ్యత్యాసాల వల్ల సబ్బుల విభాగం కేవలం 4% వృద్ధి నమోదు చేసింది. అయితే, వినియోగదారులు 'డోవ్' వంటి ప్రీమియం బ్రాండ్ల వైపు మళ్లుతున్నారు.
ఫుడ్స్ & రీఫ్రెష్మెంట్స్: తీవ్రమైన వేసవి, ఎల్పీజీ సంక్షోభం కారణంగా టీ విక్రయాలు మందగించడంతో ఈ విభాగం 7% వృద్ధి నమోదు చేసింది. కాగా, హెచ్యూఎల్ కింద రూ. 1,000 కోట్ల వార్షిక టర్నోవర్ దాటిన 21వ బ్రాండ్గా 'బూస్ట్' (Boost) నిలిచింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More