హ్యుందాయ్ 'బేయాన్' ఎస్యూవీ డిజైన్ స్కెచెస్ విడుదల
దక్షిణ కొరియా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం హ్యుందాయ్ తన సరికొత్త 'బేయాన్' ఎస్యూవీ డిజైన్ స్కెచ్లను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. 'ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్' డిజైన్ లాంగ్వేజ్తో, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ అర్బన్ ఎస్యూవీ కార్ ప్రియుల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
గ్లోబల్ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్తో పాటు భారత మార్కెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ తన కొత్త మోడల్ 'బేయాన్' (Bayon) ఎస్యూవీ డిజైన్ స్కెచ్లను ఆవిష్కరించింది. కొన్ని రోజుల క్రితమే ఈ మోడల్ పేరును ఖరారు చేసిన కంపెనీ, తాజాగా దీని బాహ్య రూపకల్పన (ఎక్స్టీరియర్), ఇంటీరియర్ స్కెచ్లను విడుదల చేసింది.
'ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్' ఫిలాసఫీతో లగ్జరీ లుక్
హ్యుందాయ్ తన కొత్త ‘ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్’ డిజైన్ శైలి ఆధారంగా బేయాన్ను తీర్చిదిద్దింది. పటిష్టమైన నిర్మాణం, పదునైన బాడీ లైన్లు, ఆకర్షణీయమైన నిష్పత్తులతో ఈ కారును డిజైన్ చేశారు. ముందు భాగంలో ప్రత్యేకమైన 'హెచ్-ఎడ్జ్' (H-Edge) లైటింగ్ సిగ్నేచర్, సెక్సీగా ఉండే బోనెట్, విస్తృతమైన వీల్ ఆర్చ్లతో ఇది పక్కా ఎస్యూవీ లుక్ను సొంతం చేసుకుంది. నగరాల్లో జీవించే నేటితరం వినియోగదారుల లైఫ్స్టైల్కు అనుగుణంగా దీనిని రూపుదిద్దినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
డిజైన్ హెడ్ స్పందన
"భారత మార్కెట్లోకి బేయాన్ను ప్రవేశపెడుతున్న తరుణంలో, మొదటి చూపులోనే బలమైన ముద్ర వేయాలని భావించాం. ఆధునిక నగర జీవనశైలికి సరిపోయేలా ఇంటెలిజెంట్ టెక్నాలజీ, ఆలోచనాత్మక డిజైన్తో కూడిన 'ఇంటెలిజెంట్ యుటిలిటీ వెహికల్'ను రూపొందించడమే మా లక్ష్యం. రగ్గడ్ ఎక్స్టీరియర్కు అనుగుణంగా హైటెక్ ఇంటీరియర్ను ఇక్కడ జత చేశాం. శిల్పంలాంటి బోనెట్, విశాలమైన ఫెండర్లు, ప్రత్యేకమైన హెచ్-ఎడ్జ్ లైటింగ్ దీనికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇస్తాయి" అని హ్యుందాయ్ మోటార్ కంపెనీ డిజైన్ సెంటర్ హెడ్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సైమన్ లోస్బై పేర్కొన్నారు.
కనెక్టివిటీకి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే ఇంటీరియర్
ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, క్యాబిన్ డిజైన్ అత్యాధునిక సాంకేతికతకు, సులభతరమైన కనెక్టివిటీకి ప్రాధాన్యమిచ్చేలా ఉంది. అధునాతన టెక్నాలజీ, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని కలగలిపి ప్రీమియం అనుభూతిని ఇచ్చేలా లోపలి విభాగాన్ని డిజైన్ చేశారు. అయితే, క్యాబిన్ పరిమాణం, ఇతర స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలను కంపెనీ ఇంకా గోప్యంగానే ఉంచింది.
ధర, స్పెసిఫికేషన్లు త్వరలోనే..
బేయాన్ ఎస్యూవీ ఇంజిన్ సామర్థ్యం, మైలేజ్ వివరాలు, ధర, లాంచ్ తేదీని హ్యుందాయ్ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. రాబోయే రోజుల్లో గ్లోబల్ వర్షన్తో పాటు భారత వెర్షన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను విడతల వారీగా వెల్లడించనున్నట్లు కంపెనీ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More