Hyundai Bayon : ఇట్స్ అఫీషియల్.. భారత్లోకి హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- ఎలా ఉంటుందంటే..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మళ్లీ రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకునేందుకు హ్యుందాయ్ మోటార్స్ సరికొత్త ‘బేయాన్’ ఎస్యూవీని తీసుకొస్తోంది. వెన్యూ, క్రెటా మధ్యలో నిలిచే ఈ ఎస్యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలకు ఉన్న విపరీతమైన ఆదరణను క్యాష్ చేసుకునేందుకు ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం 'హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా' మార్కెట్లోకి సరికొత్త వాహనాన్ని దింపేందుకు సిద్ధమైంది. ఇండియన్ మార్కెట్లో త్వరలోనే విడుదల చేయనున్న తన కొత్త ఎస్యూవీ పేరును ‘బేయాన్’గా హ్యుందాయ్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. ఆధునిక డిజైన్, అత్యాధునిక సాంకేతికతల కలబోతగా వస్తున్న ఈ గ్లోబల్ ఎస్యూవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను రాబోయే కొద్ది వారాల్లో కంపెనీ రివీల్ చేయనుంది.
వెన్యూకు, క్రెటాకు మధ్యలో హ్యుందాయ్ బేయాన్..!
భారత పాసింజర్ వాహన విపణిలో మళ్లీ రెండో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకోవాలని హ్యుందాయ్ గట్టి పట్టుదలతో ఉంది. ఈ క్రమంలో రెండు కొత్త ఎస్యూవీలతో పాటు ప్లాంట్ ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్నట్లు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ తరుణ్ గర్గ్ ప్రకటించారు. కంపెనీ లైనప్లో బాగా ప్రజాదరణ పొందిన వెన్యూ, క్రెటాల మధ్య ఈ 'బేయాన్' ఎస్యూవీ కొలువుదీరనుంది.
సుమారు 4.2 మీటర్ల పొడవుతో రానున్న ఈ మోడల్ పెట్రోల్తో పాటు ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లలో లభించే అవకాశముంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న బేయాన్ పేరునే ఇక్కడ కూడా ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, భారతీయ కస్టమర్ల అభిరుచులు, స్థానిక రోడ్డు అవసరాలకు తగ్గట్లుగా సరికొత్త డిజైన్తో దీనిని తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
రోడ్లపై హ్యుందాయ్ బేయాన్ టెస్టింగ్..
ఇప్పటికే భారత్లోని పలు రహదారులపై బేయాన్ కారును రహస్యంగా పరీక్షించారు. సంప్రదాయ బాక్సీ టైప్ ఎస్యూవీలా కాకుండా క్రాసోవర్ శైలిలో ఇది కనిపించనుంది. ముందు భాగంలో స్లీక్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్, చతురస్రాకారపు వీల్ ఆర్చ్లతో హ్యుందాయ్ సిగ్నేచర్ డిజైన్ ఎలిమెంట్లను జోడించారు.
ఎస్యూవీ లోపల డ్యాష్ బోర్డ్పై కర్వ్డ్ డ్యూయల్ స్క్రీన్ సెటప్, సరికొత్త స్టీరింగ్ వీల్, లైట్ కలర్ ఇంటీరియర్ ట్రిమ్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. తాజా టెస్టింగ్ మోడళ్ల ద్వారా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్తో పాటు సరికొత్త ఎక్స్టీరియర్ కలర్ షేడ్స్ను తీసుకొస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్, టాటా కర్వ్ వంటి మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీ ఇస్తుందని ఆటో నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
పారిస్ స్ఫూర్తితో 'బేయాన్' పేరు..
ఫ్రాన్స్లోని బాస్క్ రీజియన్లో ఉన్న చారిత్రక నగరం 'బెయాన్నే' (Bayonne) పేరు నుంచి ఈ ఎస్యూవీ నామకరణం స్ఫూర్తి పొందింది. ఈ నగరం తనదైన ప్రత్యేక శైలి, విలక్షణమైన సంస్కృతికి పేరుగాంచింది. ఈ గ్లోబల్ పేరు భారతీయ యువత, అడ్వెంచర్ ప్రియులు, శైలిని కోరుకునే కస్టమర్లకు సరిగ్గా సరిపోతుందని కంపెనీ భావిస్తోంది.
ఈవీ విప్లవంలో హ్యుందాయ్ వేగం..
కంబషన్ ఇంజన్ మోడళ్లతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) విభాగంలో కూడా హ్యుందాయ్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది నాటికి పరిశ్రమ సగటు ప్రకారం ఈవీ విక్రయాల వాటా 7 శాతానికి చేరుతుందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఐయోనిక్ 5, క్రెటా ఈవీలతో పాటు కొత్త ఈవీ మోడల్ కూడా తోడవుతుండటం దీనికి ప్రధాన బలంగా మారనుంది.
2027లో నెక్స్ట్ జెన్ క్రెటా హైబ్రిడ్!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎస్యూవీల్లో ఒకటైన హ్యుందాయ్ క్రెటా నెక్ట్స్ జనరేషన్ మోడల్ను 2027 ప్రారంభంలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. కొత్త డిజైన్, పెద్ద సైజు డైమెన్షన్స్తో పాటు మొదటిసారిగా ఇందులో ‘హైబ్రిడ్’ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్ను కూడా ప్రవేశపెట్టబోతుండటం గమనార్హం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More