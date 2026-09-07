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కొత్త హ్యుందాయ్ క్రెటా స్పై పిక్స్ లీక్.. మైలేజ్ 25కిమీ పైనే, గ్రాండ్ ఎంట్రీ

ప్రజాదరణ పొందిన మిడ్‌సైజ్ ఎస్‌యూవీ హ్యుందాయ్ క్రెటా నెక్ట్స్ జనరేషన్ (SX3) మోడల్‌కు సంబంధించిన కీలక వివరాలు బయటకొచ్చాయి. యూరప్‌లో టెస్టింగ్ సందర్భంగా లీకైన చిత్రాల ప్రకారం, ఈ కొత్త క్రెటా మరింత పొడవుగా, సరికొత్త డిజైన్‌తో పాటు స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో 2027లో అలరించనుంది.

Published on: Sep 7, 2026, 12:17:17 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారత మిడ్‌సైజ్ ఎస్‌యూవీ (SUV) విభాగంలో మార్కెట్ లీడర్‌గా ఉన్న హ్యుందాయ్ తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి తదుపరి తరం క్రెటాను వేగంగా సిద్ధం చేస్తోంది. 'SX3' అనే కోడ్‌నేమ్‌తో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ నెక్స్ట్ జెన్ మోడల్ ప్రస్తుతం యూరప్ రోడ్లపై ముమ్మరంగా పరీక్షలు జరుపుకుంటోంది. చాలా తక్కువ కవర్‌తో టెస్టింగ్ చేస్తుండగా లీకైన స్పై చిత్రాలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. ఇవి కొత్త క్రెటా రూపురేఖలను, అందులోని ఆధునిక సాంకేతికతను స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.

భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మిడ్‌సైజ్ ఎస్‌యూవీ హ్యుందాయ్ క్రెటా
భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మిడ్‌సైజ్ ఎస్‌యూవీ హ్యుందాయ్ క్రెటా

రూపురేఖల్లో స్పష్టమైన మార్పు.. పదునైన డిజైన్

తాజాగా లీకైన చిత్రాలను పరిశీలిస్తే, కొత్త క్రెటా ముందు భాగం పూర్తిగా మారిపోయింది. అంతర్జాతీయ స్థాయి డిజైన్ శైలితో రూపొందించిన ఈ కార్‌లో సన్నని ఎల్ఈడీ డిఆర్ఎల్‌లు (LED DRLs), స్ప్లిట్ హెడ్‌ల్యాంప్ సెటప్, భారీ గ్రిల్‌ను అమర్చారు. కారు పక్కవైపున చూస్తే పదునైన షోల్డర్ లైన్లు, వెడల్పాటి వీల్ ఆర్చ్‌లు, ఆకర్షణీయమైన రూఫ్‌లైన్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఈ కొత్త మోడల్ పొడవు దాదాపు 4.5 మీటర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రస్తుత మోడల్ కంటే కాస్త పెద్దది. కారు వెనుక భాగంలో అనుసంధానించిన ఎల్ఈడీ టైల్ ల్యాంప్స్, కొత్తగా రూపుదిద్దుకున్న టెయిల్‌గేట్, బంపర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

తొలిసారిగా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ

ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న 1.5 లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లను అలాగే కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు ఈసారి సరికొత్తగా 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' పవర్‌ట్రెయిన్‌ను పరిచయం చేయనున్నారు.

ఈ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థను 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, బ్యాటరీ ప్యాక్ కాంబినేషన్‌తో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ (FWD) రూపంలో వచ్చి, లీటరుకు 25 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజ్ ఇస్తుందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే దీని తుది స్పెసిఫికేషన్లపై హ్యుందాయ్ సంస్థ అధికారిక స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది.

అధునాతన క్యాబిన్.. ప్లీయోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్

కొత్త క్రెటా అంతర్గత రూపకల్పన (క్యాబిన్) కూడా సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. హ్యుందాయ్ అభివృద్ధి చేసిన అప్‌డేటెడ్ 'ప్లీయోస్' (Pleos) టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఇందులో అమర్చనున్నారు. ఇది ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) అప్‌డేట్లకు మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత వాయిస్ అసిస్టెన్స్‌ను అందిస్తుంది.

రక్షణ పరంగా, కెమెరా, రాడార్ సెన్సార్లతో మెరుగైన లెవల్-2 ఏడీఏఎస్ (ADAS) సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించనున్నారు. అయితే భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టే సమయానికి ఈ ఫీచర్లలో కొన్ని మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

లాంచ్ ఎప్పుడు? ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

కొత్త తరం హ్యుందాయ్ క్రెటా 2027 ఆరంభంలో భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బహుశా 'భారత్ మోబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్‌పో 2027'లో దీనిని ప్రదర్శించి, 2027 ప్రథమార్ధంలో అమ్మకానికి తెచ్చే వీలుంది.

ఈ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11.50 లక్షల నుంచి రూ. 21.50 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చాక కియా సెల్టోస్, మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా అర్బన్ క్రూజర్ హైరైడర్, టాటా సియెర్రా వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. ఈ లాంచ్ తేదీ, ధరకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను హ్యుందాయ్ సంస్థ త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించనుంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/కొత్త హ్యుందాయ్ క్రెటా స్పై పిక్స్ లీక్.. మైలేజ్ 25కిమీ పైనే, గ్రాండ్ ఎంట్రీ
Home/News/కొత్త హ్యుందాయ్ క్రెటా స్పై పిక్స్ లీక్.. మైలేజ్ 25కిమీ పైనే, గ్రాండ్ ఎంట్రీ
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