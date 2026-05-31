    Electric cars : 500+ కి.మీ రేంజ్​తో 2 ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ- ఏది వాల్యూ ఫర్​ మనీ?

    Hyundai Creta Electric vs Toyota Urban Cruiser Ebella : హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వర్సెస్​ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా.. దేని రేంజ్ ఎక్కువ? దేని ధర తక్కువ? ఏది వాల్యూ ఫర్​ మనీ? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: May 31, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Toyota Urban Cruiser Ebella range : భారత మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్లోకి సరికొత్త ప్లేయర్ అడుగుపెట్టింది. జపాన్ కార్ల దిగ్గజం టయోటా, భారతదేశంలో తన మొట్టమొదటి పూర్తి బ్యాటరీ-ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ‘టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా’ టాప్ వేరియంట్‌ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో భారీ అంచనాలు ఉన్న ‘హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్’కు ఇది నేరుగా పోటీగా నిలవనుంది. ఎక్కువ రేంజ్, తక్కువ ధరతో వస్తున్న టయోటా ఎబెల్లా.. ఫీచర్లు, పవర్‌ట్రెయిన్, ధర విషయంలో క్రెటా ఈవీతో ఎలా పోటీ పడుతుందో పూర్తి పోలిక ఇక్కడ చూద్దాము.

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వర్సెస్​ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వర్సెస్​ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- ఫీచర్లు..

    రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీల క్యాబిన్ లోనూ లగ్జరీ ఫీచర్లకు కొదవ లేదు.

    టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా: ఇందులో డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ థీమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 12 కలర్ ఆప్షన్ల అంబియంట్ లైటింగ్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, జేబీఎల్ ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్ ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ కోసం 10.25-ఇంచుల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్‌లెస్ ఆపిల్ కార్ ప్లే/ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ ఉన్న 10.1-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు.

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్: క్రెటా ఈవీలో ఎలక్ట్రికల్లీ 8-వే అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ & ప్యాసింజర్ సీట్లు, డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఛార్జర్, కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్, వినూత్నమైన వెహికల్-టు-లోడ్ (వీ2ఎల్) ఫీచర్ ఉన్నాయి. దీనితో పాటు 10.25-ఇంచుల డిజిటల్ క్లస్టర్, మరికొంత పెద్దదైన 10.25-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ లభిస్తాయి.

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వర్సెస్​ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- బ్యాటరీ..

    పవర్‌ట్రెయిన్ పరంగా రెండు కార్లలోనూ ఫ్రంట్-యాక్సిల్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను ఉపయోగించారు.

    ఫీచర్టయోటా ఎబెల్లాహ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ
    బ్యాటరీ ప్యాక్61 kWh51.4 kWh
    గరిష్ట పవర్171 bhp168.9 bhp
    గరిష్ట టార్క్193 Nm193 Nm

    టయోటా ఎబెల్లా ఎక్కువ హార్స్‌పవర్‌ను కలిగి ఉంటే, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ మాత్రం అత్యధికంగా 255 ఎన్​ఎం టార్క్‌తో పికప్‌లో ముందంజలో ఉంటుంది.

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వర్సెస్​ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- రేంజ్..

    ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనేవారికి అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం సింగిల్ ఛార్జ్ రేంజ్.

    టయోటా ఎబెల్లా: పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండటం వల్ల ఇది ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్టంగా 543 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను ఇస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది.

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ: ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై గరిష్టంగా 510 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను ఆఫర్ చేస్తోంది.

    విజేత: టయోటా ఎబెల్లా, క్రెటా ఈవీ కంటే 33 కిలోమీటర్ల అదనపు రేంజ్‌ను ఇస్తూ లాంగ్ డ్రైవ్స్ చేయాలనుకునే వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది.

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వర్సెస్​ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- ధరలు..

    ధరల విషయంలో టయోటా భారతీయ కస్టమర్లను ఆకర్షించేలా క్రెటా కంటే తక్కువ ధరకే ఎబెల్లాను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది.

    టయోటా ఎబెల్లా (టాప్ వేరియంట్): రూ. 23.60 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ (టాప్ వేరియంట్): రూ. 24.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ టాప్ మోడల్‌తో పోలిస్తే టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా టాప్ వేరియంట్ ఏకంగా రూ. 1.09 లక్షలు తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. ఆన్-పేపర్ చూసుకుంటే తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్, బ్రాండ్ వాల్యూ ఇవ్వడం ద్వారా టయోటా ఎబెల్లా ‘వాల్యూ ఫర్ మనీ’ కారుగా నిలుస్తుంది.

    రైన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, వీ2ఎల్ టెక్నాలజీ వంటి ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారు క్రెటా ఈవీ వైపు.. లేదు, బడ్జెట్ ఆదా అవ్వాలి, ఎక్కువ బ్యాటరీ రేంజ్ కావాలి అనుకునే వారు టయోటా ఎబెల్లా వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు.

    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

