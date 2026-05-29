543 కి.మీ రేంజ్, రూ. 23.60లక్షలు- Toyota Urban Cruiser Ebella లాంచ్..
Electric car : 543 కి.మీ రేంజ్, రూ. 23.60లక్షల ఎక్స్షోరూం ధరతో టయోటా నుంచి తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. దాని పేరు టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా. ఈ మోడల్ విశేషాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ 'టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్'.. భారత మార్కెట్లోకి తన మొట్టమొదటి ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ కారు ‘టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా’ని అధికారికంగా విడుదల చేసింది. మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో అడుగుపెట్టిన ఈ ఈవీ టాప్-స్పెక్ (ఈ3) వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 23.60 లక్షలుగా కంపెనీ నిర్ణయించింది. మారుతీ సుజుకీ ‘ఈ విటారా’ ప్లాట్ఫామ్పై ఆధారపడి రూపొందిన ఈ పవర్ఫుల్ ఈవీ.. మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీ, టాటా కర్వ్ ఈవీ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
టయోటా సంస్థ గ్లోబల్ మార్కెట్ డిజైన్ ఫిలాసఫీతో, అత్యాధునిక ఈవీ టెక్నాలజీని జోడించి ఈ సరికొత్త అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లాను తీసుకువచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన రేంజ్, లగ్జరీ ఫీచర్లు, టాప్-క్లాస్ సేఫ్టీతో లభిస్తుంది.
ఈ సరికొత్త టయోటా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, బ్యాటరీ ఆప్షన్లు మరియు ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాము..
1. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- మస్క్యులర్ డిజైన్, డైమెన్షన్స్..
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ మారుతీ ఈ విటారాను పోలి ఉన్నప్పటికీ, దీనికి టయోటా మార్క్ ప్రత్యేక సిగ్నేచర్ లుక్ను ఇచ్చారు.
డిజైన్: దీని ముందు భాగం టయోటా అంతర్జాతీయ మోడల్స్ తరహాలో చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది. కారుకు మస్క్యులర్ లుక్ ఇచ్చేలా స్కల్ప్టెడ్ బోనెట్, సైడ్స్లో క్యారెక్టర్ లైన్స్, ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ కలిగిన అల్లాయ్ వీల్స్ను అందించారు.
కొలతలు: ఈ ఎస్యూవీ పొడవు 4,285 ఎంఎం, వెడల్పు 1,800 ఎంఎం, ఎత్తు 1,640 ఎంఎం, అద్భుతమైన క్యాబిన్ స్పేస్ కోసం 2700 ఎంఎం భారీ వీల్బేస్ను కలిగి ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది కేఫ్ వైట్, బ్లూయిష్ బ్లాక్, గేమింగ్ గ్రే, స్పోర్టిన్ రెడ్, ఎంటైసింగ్ సిల్వర్ వంటి ఆకర్షణీయమైన సింగిల్ టోన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. అలాగే బ్లాక్ రూఫ్తో కూడిన కేఫ్ వైట్, ల్యాండ్ బ్రీజ్ గ్రీన్, స్పోర్టిన్ రెడ్, ఎంటైసింగ్ సిల్వర్ డ్యూయల్-టోన్ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి.
2. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- లగ్జరీ ఇంటీరియర్, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు లోపల కస్టమర్లకు ప్రీమియం ఫీలింగ్ ఇచ్చేలా బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ షేడ్స్తో కూడిన డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ను డిజైన్ చేశారు.
టెక్నాలజీ: ఇందులో 10.1-ఇంచుల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే, వినూత్నమైన డయల్-టైప్ గేర్ షిఫ్ట్ నాబ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉన్నాయి.
లగ్జరీ ఫీచర్లు: పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, ప్రీమియం జేబీఎల్ సౌండ్ సిస్టమ్, అంబియెంట్ లైటింగ్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ప్రయాణాన్ని మరింత సుఖవంతం చేస్తాయి.
3. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- సేఫ్టీలో టాప్ క్లాస్..
ప్రయాణికుల భద్రతకు టయోటా అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారులో భద్రత కోసం అత్యంత ఆధునికమైన లెవెల్ 2 అడాస్ టెక్నాలజీని అందించారు. దీనితో పాటు 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, కారు చుట్టుపక్కల దృశ్యాలను స్పష్టంగా చూపించే 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్ను స్టాండర్డ్గా చేర్చారు.
4. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా- పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ, రేంజ్..
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా మార్కెట్లో రెండు రకాల ఎల్ఎఫ్పీ బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఏసీ, డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ రెండింటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది.
49 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ వెర్షన్: ఇది 106 హెచ్పీ పవర్ను జనరేట్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో వస్తుంది. సిటీ డ్రైవింగ్కు ఇది పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది.
61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ వెర్షన్: ఈ పెద్ద బ్యాటరీ వెర్షన్ ఏకంగా 171.6 హెచ్పీ పవర్, 189 ఎన్ఎం గరిష్ట టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేసే పవర్ఫుల్ మోటార్తో రన్ అవుతుంది.
డ్రైవింగ్ రేంజ్: ఫుల్ ఛార్జ్పై ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ గరిష్టంగా 543 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన రేంజ్ని ఆఫర్ చేస్తుంది.
డ్రైవ్ ఆప్షన్స్: కస్టమర్లు తమ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా టూ-వీల్ డ్రైవ్ (2WD) లేదా ఆఫ్-రోడింగ్ కోసం ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.
భారతదేశంలో వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో టయోటా బ్రాండ్ ఇమేజ్, నమ్మకమైన సర్వీస్, అద్భుతమైన 543 కిమీ రేంజ్ కారణంగా ఈ సరికొత్త 'అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా' ప్రీమియం ఈవీ ప్రియులను భారీగా ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More