Honda ZR-V hybrid SUV: హోండా నుంచి అదిరిపోయే హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ 'ZR-V': బుకింగ్స్ షురూ.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే
Honda ZR-V hybrid SUV: హోండా కార్స్ ఇండియా తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ 'ZR-V'ని మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. అదిరిపోయే డిజైన్, అత్యుత్తమ మైలేజీనిచ్చే హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, అధునాతన ఏడీఏఎస్ (ADAS) భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ కారు, జూలై రెండో వారం నుంచి కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి రానుంది.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తన పూర్వ వైభవాన్ని సంపాదించుకోవడమే లక్ష్యంగా హోండా కార్స్ సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకొచ్చింది. మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో గట్టి పోటీనిచ్చేందుకు 'ZR-V' హైబ్రిడ్ మోడల్ను రంగంలోకి దించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న హోండా ఎలివేట్ (Elevate) కంటే ఇది చాలా ప్రీమియం మోడల్. గ్లోబల్ మార్కెట్లో హెచ్ఆర్-వి (HR-V), సీఆర్-వి (CR-V) మధ్యలో ఉండే ఈ కారును జపాన్ నుండి నేరుగా భారత్కు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు.
హ్యుందాయ్ టక్సన్ (Tucson), జీప్ కంపాస్ (Jeep Compass), ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ వంటి లగ్జరీ ఎస్యూవీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా హోండా దీనిని తీర్చిదిద్దింది. ఈ కారు ధరలు, ఫీచర్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఇది హై-ఎండ్ ఎస్యూవీ ప్రియులను ఇట్టే ఆకట్టుకునేలా ఉంది.
స్పోర్టీ లుక్.. అదిరిపోయే డిజైన్
ZR-V డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా, స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది. 4,567 ఎంఎం పొడవుతో ఎలివేట్ కంటే పెద్దదిగా ఉండే ఈ కారులో స్లీక్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, 18-అంగుళాల డైమండ్ కట్ అలాయ్ వీల్స్, డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ పైపులను అమర్చారు. కారు వెనుక భాగం కొంతవరకు హోండా సిటీని గుర్తుకు తెచ్చేలా ఉన్నా, దాని స్లోపింగ్ రూఫ్లైన్ (Roofline) వల్ల దీనికి ఒక మోడ్రన్ క్రాస్ ఓవర్ లుక్ వచ్చింది.
మైలేజీలో రారాజు: హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్
ఈ కారులో అత్యంత కీలకమైన అంశం దీని ఇంజిన్. 2.0-లీటర్ అట్కిన్సన్ సైకిల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను దీనికి అనుసంధానించారు. దీనిని హోండా 'e:HEV' టెక్నాలజీ అని పిలుస్తుంది.
పవర్: 181 bhp శక్తిని, 315 Nm టార్క్ను ఇది ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
మైలేజీ: లీటరుకు సుమారు 22.79 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ సెగ్మెంట్ ఎస్యూవీల్లో ఇది అద్భుతమైన గణాంకం.
డ్రైవింగ్ మోడ్స్: నార్మల్, స్పోర్ట్, ఎకో అనే మూడు రకాల మోడ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. హైబ్రిడ్ బ్యాటరీ, సిస్టమ్పై 5 ఏళ్లు లేదా లక్ష కిలోమీటర్ల వారెంటీని కూడా హోండా అందిస్తోంది.
లగ్జరీ ఇంటీరియర్.. అత్యున్నత భద్రత
లోపల అడుగుపెడితే, డ్యాష్బోర్డ్ డిజైన్ చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది. ఫుల్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే సపోర్ట్ చేసే టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉన్నాయి. పనోరమిక్ సన్రూఫ్, హీటెడ్ సీట్లు, వాయిస్ అసిస్టెంట్ వంటి ఫీచర్లు నేటి తరం వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తాయి.
భద్రత విషయంలో హోండా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. 'హోండా సెన్సింగ్' (Honda Sensing) పేరుతో అత్యాధునిక ఏడీఏఎస్ (ADAS) ఫీచర్లను అందించారు. ఇందులో కొలిజన్ మిటిగేషన్ బ్రేకింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ప్రయాణికుల భద్రతను పటిష్టం చేస్తాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హోండా ZR-V బుకింగ్స్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి?
ఈ కారు కోసం ప్రీ-లాంచ్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న వినియోగదారులు హోండా షోరూమ్లలో లేదా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
2. హోండా ZR-V డెలివరీలు ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతాయి?
కస్టమర్లకు ఈ కారు డెలివరీలు జూలై 2026 రెండో వారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.
3. ఈ కారు మైలేజీ ఎంత?
హోండా ZR-V లోని e:HEV హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ లీటరుకు 22.79 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ ధ్రువీకరించింది.
4. ఇందులో ఏవైనా ప్రత్యేక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయా?
అవును, ఇందులో 'హోండా సెన్సింగ్' ఏడీఏఎస్ (ADAS) ప్యాకేజీ ఉంది. దీని ద్వారా ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్, లేన్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More