    543 కి.మీ రేంజ్​తో Toyota Urban Cruiser Ebella- వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు..

    మారుతీ సుజుకీ 'ఈ విటారా' ఆధారంగా రూపొందిన టయోటా మొదటి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీ 'అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా' బుకింగ్స్ రూ. 25,000తో ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు వేరియంట్లు, తొమ్మిది రంగుల్లో లభించే ఈ కారు ఫీచర్లు, బ్యాటరీ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 25, 2026 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ టయోటా ఇండియాలో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్​ కారును ఇటీవలే రివీల్​ చేసింది. దాని పేరు టయోటా అర్బన్​ క్రూయిజర్​ ఎబెల్లా. ఇది మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారాకు రీబ్యాడ్జ్​ వర్షెన్​. ఇది మరో కొన్ని వారాల్లో అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. కాగా రూ. 25,000 టోకెన్ అమౌంట్‌తో ఈ ఈవీ కోసం బుకింగ్స్‌ను ఇప్పటికే ప్రారంభించింది.

    టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా
    టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా

    ఈ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా.. ఈ1, ఈ2, ఈ3 అనే మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక వేరియంట్లు, పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్లను బట్టి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీ ధర రూ. 19 లక్షల నుంచి రూ. 24 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుందని అంచనా. అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా కోసం టయోటా ఎనిమిదేళ్ల బ్యాటరీ వారంటీని, 60% బైబ్యాక్ అస్యూరెన్స్‌, 'బ్యాటరీ-యాస్-ఏ-సర్వీస్' ప్రోగ్రామ్‌ను కూడా ధృవీకరించింది.

    ఒకవేళ మీరు టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లాను కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ కలర్​ ఆప్షన్స్​, వేరియంట్ల ఫీచర్లను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా కలర్స్​..

    ఈ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా ఈవీ మొత్తం తొమ్మిది రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇందులో ఐదు మోనోటోన్ షేడ్స్, అలాగే నాలుగు డ్యూయల్-టోన్ రంగులు ఉంటాయి.

    మోనోటోన్ షేడ్స్: స్పోర్టిన్ రెడ్, కేఫ్ వైట్, ఎంటైసింగ్ సిల్వర్, గేమింగ్ గ్రే, బ్లూయిష్ బ్లాక్.

    డ్యూయల్-టోన్ షేడ్స్: స్పోర్టిన్ రెడ్ విత్ బ్లాక్ రూఫ్, కేఫ్ వైట్ విత్ బ్లాక్ రూఫ్, ఎంటైసింగ్ సిల్వర్ విత్ బ్లాక్ రూఫ్, ల్యాండ్ బ్రీజ్ గ్రీన్ విత్ బ్లాక్ రూఫ్.

    టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా: వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు..

    ఈ1 వేరియంట్:

    ఎక్స్‌టీరియర్-

    రూఫ్-ఎండ్ స్పాయిలర్

    బాడీ సైడ్ మౌల్డింగ్

    18-ఇంచ్​ అలాయ్ వీల్స్

    హై-మౌంట్ స్టాప్ ల్యాంప్

    రియర్ విండో వైపర్ వాషర్

    ఇంటీరియర్-

    10.25-ఇంచ్​ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్

    10.1-ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్

    ఫుల్-సైజ్ స్పేర్ వీల్

    కప్ హోల్డర్‌తో కూడిన సెంటర్ కన్సోల్

    సెంటర్ లోయర్ బాక్స్

    గ్లోవ్‌బాక్స్ డాంపర్

    స్నో మోడ్ స్విచ్, డ్రైవ్ మోడ్ స్విచ్, వన్-పెడల్ మోడ్ స్విచ్

    టిల్ట్, టెలిస్కోపిక్ అడ్జస్టబుల్ లెదర్ స్టీరింగ్

    ఎలక్ట్రానిక్ పవర్ స్టీరింగ్

    ఫ్యాబ్రిక్ సీట్లు, డ్రైవర్ సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్‌మెంట్

    ప్యాసింజర్ సైడ్ సీట్‌బ్యాక్ పాకెట్

    40:20:40 స్ల్పిట్ రియర్ సీట్లు

    స్లైడింగ్, రెక్లైనింగ్ సెకండ్ రో (రెండో వరుస సీట్లు)

    కప్ హోల్డర్‌తో రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్

    బూట్ ల్యాంప్

    డోర్ లైన్, కన్సోల్ స్పాట్ యాంబియంట్ లైట్స్

    సింగిల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ ఏసీ, పీఎం 2.5 ఫిల్టర్

    షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నా

    కీ-లెస్​ ఎంట్రీ, స్టార్ట్-స్టాప్ సిస్టమ్

    ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్​వీఎం

    డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్ సన్ వైజర్, వానిటీ మిర్రర్, టికెట్ హోల్డర్

    ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్​వీఎంలు

    మాన్యువల్ లెవలింగ్‌తో కూడిన ఆటోమేటిక్ ఎల్​ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్

    డెమిస్టర్

    సేఫ్టీ-

    ఫ్రంట్, రియర్ వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ బ్రేక్స్

    ఏబీఎస్​, ఈబీడీ, ఈఎస్​పీ, ఈపీబీ, హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్

    టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్​)

    హైట్-అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్‌బెల్ట్స్

    డ్రైవర్, ప్యాసింజర్, రియర్ ప్యాసింజర్ సీట్‌బెల్ట్ రిమైండర్ అలారం అండ్​ ల్యాంప్

    ఇమ్మొబిలైజర్

    అకౌస్టిక్ వెహికల్ అలర్టింగ్ సిస్టమ్ (ఏవీఏఎస్​)

    పెడల్ రిలీజ్ సిస్టమ్

    లో బ్యాటరీ వార్నింగ్ లైట్, పవర్ ఆఫ్ వార్నింగ్ బజర్, డోర్ అజార్ వార్నింగ్

    పవర్‌ట్రెయిన్-

    49 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ

    142 బీహెచ్​పీ పీక్​ పవర్​

    189 ఎన్​ఎం పీక్​ టార్క్

    7 కేడబ్ల్యూ ఏసీ ఛార్జింగ్

    రీజెన్ ఫీచర్

    ఈ2 వేరియంట్ (ఈ1లో ఉన్నవాటితో పాటు అదనంగా)

    ఇంటీరియర్-

    వైర్‌లెస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఛార్జర్

    లగేజ్ షెల్ఫ్

    సేఫ్టీ-

    రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా

    పవర్‌ట్రెయిన్:

    61 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్

    171.5 బీహెచ్​పీ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్

    189 ఎన్​ఎం పీక్​ టార్క్

    ఈ3 వేరియంట్ (ఈ2లో ఉన్నవాటితో పాటు అదనంగా):

    ఇంటీరియర్-

    సింథటిక్ లెదర్ + ఫ్యాబ్రిక్ సీట్లు

    పవర్డ్ డ్రైవర్, ప్యాసింజర్ సీట్లు

    వెంటిలేటెడ్ డ్రైవర్, ప్యాసింజర్ సీట్లు

    ట్వీటర్, సబ్ వూఫర్, జేబీఎల్​ సౌండ్ సిస్టమ్

    పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్

    సేఫ్టీ-

    అడాప్టివ్ హై బీమ్, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్ లెవలింగ్

    మల్టీ-కొలీషన్ బ్రేక్

    అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (ఏసీసీ)

    లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్ (ఎల్​కేఏ)

    సరౌండ్-వ్యూ మానిటర్

    అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ (ఏఈబీ)

    లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, స్టాగర్ వార్నింగ్, బ్లైండ్-స్పాట్ వార్నింగ్

    రియర్ క్రాస్-ట్రాఫిక్ అలర్ట్

    ఈ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ 543 కి.మీ వరకు రేంజ్​ని ఇస్తుంది.

    చివరగా చెప్పాలంటే, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీ బేస్ వేరియంట్ ఈ1 నుంచే అనేక ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ2 వేరియంట్‌లో వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, రివర్స్ కెమెరాతో పాటు శక్తివంతమైన మోటార్, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ లభిస్తాయి. ఇక టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ఈ3లో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, అడ్వాన్స్‌డ్ అడాస్​ ఫీచర్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వంటి విలాసవంతమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

