    బంపర్​ ఆఫర్​- హ్యుందాయ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై రూ. 10 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్!

    కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి హ్యుందాయ్ అదిరిపోయే ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్లు ప్రకటించింది! ఐయోనిక్ 5, క్రెటా ఈవీలపై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లను ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఈవీలు, వీటి రేంజ్​, లభిస్తున్న డిస్కౌంట్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 22, 2025 12:19 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టే ముందు కారు కొనుగోలుదారులకు హ్యుందాయ్ ఇండియా భారీ సర్​ప్రైజ్​ ఇచ్చింది. తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిపై డిసెంబర్ నెలకు గానూ అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది! ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై ఏకంగా రూ. 10 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను కల్పిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆఫర్లు కేవలం 2024లో తయారైన, స్టాక్ ఉన్న వాహనాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

    హ్యుందాయ్​ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్​
    హ్యుందాయ్​ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్​

    ప్రస్తుతం హ్యుందాయ్ ఇండియా మార్కెట్లో ‘ఐయోనిక్ 5’, 'క్రెటా ఈవీ' అనే రెండు ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విక్రయిస్తోంది. వాటిపై ఈ నెలలో లభిస్తున్న డిస్కౌంట్లను ఇక్కడ చూడండి..

    ఐయోనిక్ 5 పై రూ. 10 లక్షల తగ్గింపు!

    హ్యుందాయ్ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ క్రాస్ ఓవర్ 'ఐయోనిక్ 5' పై ఏకంగా రూ. 10 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీని ప్రత్యేకతలు చూస్తే:

    రేంజ్ అండ్​ పవర్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 631 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. దీనిలోని 72.6 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్ 214 హెచ్​పీ పవర్, 350 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ఛార్జింగ్: 350 కేడబ్ల్యూ డిసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వాడితే కేవలం 18 నిమిషాల్లోనే 20 నుండి 80 శాతం వరకు ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది.

    ధర: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 49 లక్షలుగా ఉంది. భారత్‌లోనే అసెంబుల్ అవుతున్న ఈ కారు, తాజా డిస్కౌంట్‌తో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ధరకు లభించనుంది!

    క్రెటా ఈవీపై కూడా ఆఫర్లు..

    ఇక ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన 'క్రెటా ఈవీ'పై రూ. 35,000 వరకు ప్రయోజనాలను హ్యుందాయ్ అందిస్తోంది. ఇది రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది:

    42 కేడబ్ల్యూహెచ్​ వేరియంట్: ఇది 390 కిమీ రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని ధర రూ. 18 లక్షల నుంచి రూ. 22.32 లక్షల మధ్య ఉంటుంది.

    51.4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ వేరియంట్: ఇది 473 కిమీ రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని ధర రూ. 19.99 లక్షల నుంచి రూ. 24.69 లక్షల వరకు ఉంది.

    ఫీచర్స్: ఈ కారును 50 కేడబ్లూ డీసీ ఛార్జర్‌తో కేవలం 58 నిమిషాల్లో 10 నుండి 100 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు.

    మీరు గనుక అదిరిపోయే రేంజ్, లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ కారు కోసం చూస్తుంటే, హ్యుందాయ్ అందిస్తున్న ఈ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్లు ఒక సువర్ణావకాశం! స్టాక్ ముగిసేలోపు మీ సమీప డీలర్‌ను సంప్రదించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.

    హ్యుందాయ్​ ఐసీఈ కార్లపైనా డిస్కౌంట్లు..

    మరోవైపు ఐసీఈ వర్షెన్​ కార్లపైనా హ్యుందాయ్​ సంస్థ డిస్కౌంట్లను ఇస్తోంది. ఇవి డిసెంబర్​ 31 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

    1. గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్..

    డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 70,000 వరకు.

    జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 70,000 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం ప్రయోజనాలు: వేరియంట్‌ను బట్టి కొనుగోలుదారులు రూ. 1.43 లక్షల వరకు మొత్తం తగ్గింపు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 5.47 లక్షల నుంచి రూ. 7.66 లక్షల వరకు.

    2. హ్యుందాయ్ ఐ20

    డీలర్ ప్రయోజనాలు: రూ. 70,000 వరకు.

    జీఎస్‌టీ తగ్గింపు: ధరలలో రూ. 98,058 వరకు తగ్గింపు.

    మొత్తం ప్రయోజనాలు: ఈ ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్‌పై మొత్తం ప్రయోజనం రూ. 1.68 లక్షల వరకు ఉంది.

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 6.86 లక్షల నుంచి రూ. 10.51 లక్షల వరకు.

    పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

