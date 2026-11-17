హ్యుందాయ్ నుంచి కొత్త 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ కారు 'నీరా'.. వచ్చే ఏడాది భారత్లోకి
హ్యుందాయ్ తన సరికొత్త 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ 'నీరా' (Neira) ప్రొడక్షన్ మోడల్ను ఆవిష్కరించింది. రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, గరిష్ఠంగా 490 కిలోమీటర్ల రేంజ్తో వస్తున్న ఈ కారు 2027లో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.
ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ తన సరికొత్త 'నీరా' (Neira) ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ (MPV) ప్రొడక్షన్-రెడీ వెర్షన్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. నవంబర్ 20న జరిగే అరంగేట్రానికి ముందే సంస్థ ఈ వాహన వివరాలను వెల్లడించింది. కియా క్యారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీకి (Kia Carens Clavis EV) హ్యుందాయ్ ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ కారు నిలవనుంది. ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లలో కియా మోడల్తో ఇది చాలా వరకు పోలి ఉంటుంది.
తాజాగా విడుదలైన చిత్రాలను బట్టి చూస్తే, గతంలో ప్రదర్శించిన కాన్సెప్ట్ మోడల్ డిజైన్నే ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ప్రొడక్షన్ వెర్షన్లోనూ కొనసాగించారు. ముందు భాగంలో ఉండే గ్రిల్, హెడ్ల్యాంప్ డిజైన్, వీల్ ప్రొఫైల్ అన్నీ కాన్సెప్ట్ కారును పోలి ఉన్నాయి. కారు లోపలి భాగాన్ని (క్యాబిన్) హ్యుందాయ్ ఇంకా అధికారికంగా చూపించనప్పటికీ, కియా క్యారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ తరహాలోనే డ్యాష్బోర్డ్ లేఅవుట్, ఇతర సదుపాయాలు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇండోనేషియా ప్రాంతం పేరుతో.. అధునాతన ఫీచర్లతో
ఇండోనేషియాలోని 'నీరా' ప్రాంతం పేరును ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారుకు పెట్టారు. ఇండోనేషియా మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ విక్రయించే అత్యంత చిన్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా ఇది నిలవనుంది. ఈ వారం చివర్లో జరగనున్న అధికారిక ఆవిష్కరణకు ముందే ఆ దేశవ్యాప్తంగా ఈ మోడల్ను ప్రదర్శిస్తున్నారు.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీలో 360-డిగ్రీ కెమెరాతో పాటు లెవల్-2 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (ADAS) అందిస్తున్నట్లు హ్యుందాయ్ ధృవీకరించింది. డీలర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ కారు మూడు వేరియంట్లు, రెండు బ్యాటరీ కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 490 కిలోమీటర్ల రేంజ్
బ్యాటరీ సామర్థ్యం విషయానికొస్తే, ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్లో 42 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఇస్తున్నారు. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారి కోసం 51.4 kWh సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఎక్స్టెండెడ్-రేంజ్ ఆప్షన్గా అందిస్తున్నారు. చిన్న బ్యాటరీ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 404 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొనగా, పెద్ద బ్యాటరీ ఏకంగా 490 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా. ఈ రెండు వెర్షన్లలోనూ ముందు చక్రాలకు శక్తినిచ్చే (Front-wheel-drive) ఎలక్ట్రిక్ మోటారు ఉంటుంది. ఇది 171 బీహెచ్పీ (bhp) శక్తిని, 255 ఎన్ఎం (Nm) టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
2027లో భారత్లోకి.. పెట్రోల్ వేరియంట్ కూడా
2027లో భారత మార్కెట్లోకి రాబోతున్న హ్యుందాయ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల జాబితాలో 'నీరా' కూడా ఉంది. అయితే, దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఎంపీవీ విభాగంలో పట్టు సాధించేందుకు ఈ కారును కేవలం ఎలక్ట్రిక్ రూపంలోనే కాకుండా, సాధారణ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (ICE - పెట్రోల్/డీజిల్) ఆప్షన్తోనూ భారత్లో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
భారత మార్కెట్లో అడుగుపెట్టాక హ్యుందాయ్ నీరా ప్రధానంగా మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా, టయోటా రూమియన్, కియా క్యారెన్స్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. ఇప్పటికే కియా క్యారెన్స్ క్లావిస్ ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో అందుబాటులో ఉండగా, 2027లో హ్యుందాయ్ నీరాతో పాటు మారుతి సుజుకి నుంచి వైఎంసీ (YMC) కోడ్నేమ్తో రాబోతున్న కొత్త ఎంపీవీ కూడా ఈ పోటీలో చేరనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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