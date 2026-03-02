IBPS clerk results : ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ 2026 ఫలితాలు విడుదల- ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ క్లర్క్ మెయిన్స్ పరీక్ష ఫలితాలను వెల్లడించింది. అభ్యర్థులు తమ స్కోర్కార్డ్, అలాట్మెంట్ స్టేటస్ను అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.in ద్వారా ఏప్రిల్ 1 వరకు చూసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
బ్యాంకింగ్ రంగంలో క్లర్క్ పోస్టుల కోసం వేచి చూస్తున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ పరీక్షా ఫలితాలను బోర్డు నేడు (మార్చి 2, 2026) విడుదల చేసింది. ఈ ఫలితాలతో పాటు అభ్యర్థులకు ఏ బ్యాంకులో ఉద్యోగం లభించిందనే 'ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్' ప్రక్రియను కూడా ఐబీపీఎస్ పూర్తి చేసింది.
ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఫలితాలు 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు & అలాట్మెంట్ వివరాలు..
ఫలితాల లభ్యత: మార్చి 2 నుంచి ఏప్రిల్ 1, 2026 వరకు వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
అలాట్మెంట్: చండీగఢ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం మినహా, మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాలు/ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఎంపికైన వారికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షలు వంటివి ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఉద్యోగాల్లో చేరవచ్చు.
నోటీసు సారాంశం: డిసెంబర్ 31, 2025న ఇచ్చిన నోటీసు ప్రకారం, 2025-26 ఖాళీలకు సంబంధించిన పూర్తి అలాట్మెంట్ ప్రక్రియ ఈ నోటీసుతో ముగిసిందని ఐబీపీఎస్ స్పష్టం చేసింది. అలాట్మెంట్ స్టేటస్ లేదా ప్రాసెస్ గురించి అభ్యర్థుల నుంచి ఎలాంటి విన్నపాలు స్వీకరించరు.
ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఫలితాలు 2026- స్కోర్కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలా?
స్టెప్ 1- ముందుగా ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.in ను సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్పేజీలో కనిపించే "IBPS Clerk Mains Result 2026" లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్/రోల్ నంబర్, పాస్వర్డ్/పుట్టిన తేదీని ఎంటర్ చేయండి.
స్టెప్ 4- సబ్మిట్ బటన్పై క్లిక్ చేయగానే మీ స్కోర్కార్డ్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
స్టెప్ 5- మీ మార్కులు, అలాట్మెంట్ వివరాలను సరిచూసుకుని, పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
స్టెప్ 6- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక హార్డ్ కాపీ (ప్రింటవుట్) దగ్గర ఉంచుకోండి.
ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఫలితాలను చెక్ చేసుకునేందుకు కావాల్సిన లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఫలితాలు 2026- కటాఫ్ వివరాలు..
తెలంగాణలో-
- ఎస్సీ- 36.25
- ఎస్టీ- 38.13
- ఓబీసీ- 42.38
- ఈడబ్ల్యూఎస్- 39.25
- యూఆర్- 42.63
ఆంధ్రప్రదేశ్లో-
- ఎస్సీ- 39.38
- ఎస్టీ- 33.25
- ఓబీసీ- 45.00
- ఈడబ్ల్యూఎస్- 45.00
- యూఆర్- 45.25
ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఫలితాలు 2026- పరీక్షా సరళి, నెగటివ్ మార్కింగ్..
నవంబర్ 29, 2025న జరిగిన ఈ మెయిన్స్ పరీక్షలో మొత్తం 155 ప్రశ్నలు ఉండగా, గరిష్ట మార్కులు 200. పరీక్ష సమయం 120 నిమిషాలు.
విభాగాలు: 1. జనరల్/ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్, 2. జనరల్ ఇంగ్లీష్, 3. రీజనింగ్ ఎబిలిటీ, 4. క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్.
నెగటివ్ మార్కింగ్: తప్పుగా గుర్తించిన ప్రతి సమాధానానికి ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కులలో నాల్గొవ వంతు (0.25) మార్కులను పెనాల్టీగా తగ్గిస్తారు.