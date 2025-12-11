Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ ఐపీఓ రేపు ప్రారంభం: కీలక వివరాలు

    ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (AMC) 10,602 కోట్ల విలువైన ఐపీఓ (Initial Public Offering) రేపు, డిసెంబర్ 12న ప్రారంభం కానుంది. ఇది పూర్తిగా ప్రమోటర్లలో ఒకరైన ప్రుడెన్షియల్ కార్పొరేషన్ హోల్డింగ్స్ ద్వారా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) రూపంలో జరుగుతోంది.

    Published on: Dec 11, 2025 11:16 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశంలో అతిపెద్ద యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్‌గా ఉన్న ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (ICICI Prudential AMC) 10,602 కోట్ల విలువైన ఐపీఓ (Initial Public Offering) రేపు, డిసెంబర్ 12న, ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS)' రూపంలో ఉంది.

    ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ ఐపీఓ రేపు ప్రారంభం: కీలక వివరాలు
    ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ ఐపీఓ రేపు ప్రారంభం: కీలక వివరాలు

    IPO కీలక తేదీలు & ధర వివరాలు

    • సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్రారంభ తేదీ: శుక్రవారం, డిసెంబర్ 12
    • సబ్‌స్క్రిప్షన్ ముగింపు తేదీ: మంగళవారం, డిసెంబర్ 16
    • ధర శ్రేణి (Price Band): 2,061 నుంచి 2,165 ప్రతి షేరుకు
    • లాట్ సైజ్ (Lot Size): 6 షేర్లు
    • కనీస పెట్టుబడి (Retail): 12,990 (6 షేర్లు x 2,165)
    • మొత్తం ఇష్యూ పరిమాణం: 10,602.65 కోట్లు (4.90 కోట్ల షేర్లు)
    • లిస్టింగ్ తేదీ (తాత్కాలిక): శుక్రవారం, డిసెంబర్ 19
    • లిస్టింగ్ ఎక్స్ఛేంజీలు: BSE మరియు NSE
    • కేటాయింపు తేదీ (తాత్కాలిక): బుధవారం, డిసెంబర్ 17

    గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) పరిస్థితి

    • నేటి GMP: 119 ప్రతి షేరుకు.
    • అంచనా వేసిన లిస్టింగ్ ధర: 2,284 (అధిక ధర 2,165 + GMP 119).
    • అంచనా లిస్టింగ్ లాభం: సుమారు 5.5% ప్రీమియం.

    గమనిక: GMP అనేది కేవలం ఊహాజనిత మార్కెట్ సూచన మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసే మార్కెట్ అస్థిరత దీనికి ఉంటుంది.

    8 ముఖ్య అంశాలు

    1. IPO వివరాలు

    ఇది పూర్తిగా 4.90 కోట్ల షేర్లతో కూడిన ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ఇష్యూ. అంటే, ఈ అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన నిధులు కంపెనీకి కాకుండా, విక్రయించే వాటాదారులకు వెళ్తాయి.

    2. విక్రయించే వాటాదారు

    ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ యొక్క రెండు ప్రమోటర్లలో ఒకటైన ప్రుడెన్షియల్ కార్పొరేషన్ హోల్డింగ్స్ ఈ షేర్లను విక్రయిస్తోంది. మరొక ప్రమోటర్ అయిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో 51% ఈక్విటీని కలిగి ఉంది.

    3. కంపెనీ గురించి

    1993లో స్థాపితమైన ICICI Prudential AMC సుమారు మూడు దశాబ్దాల అనుభవం కలిగిన ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థ (Asset Management Company - AMC).

    ఇది స్థిరంగా 'రిస్క్-ఫస్ట్' పెట్టుబడి తత్వాన్ని అనుసరిస్తుంది.

    సెప్టెంబర్ 30, 2025 నాటికి దీని త్రైమాసిక సగటు నిర్వహణ ఆస్తులు (QAAUM) 10,147.6 బిలియన్లుగా ఉన్నాయి.

    ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సేవలు (PMS), ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్స్ (AIF), మరియు ఆఫ్‌షోర్ ఇన్వెస్టర్లకు సలహా సేవలను కూడా అందిస్తుంది.

    4. షేర్ల రిజర్వేషన్

    ఐపీఓలో కేటాయింపులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:

    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ కొనుగోలుదారులు (QIBs): నికర ఆఫర్‌లో 50% కంటే ఎక్కువ కాదు.
    • రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు: నికర ఆఫర్‌లో 35% కంటే తక్కువ కాదు.
    • నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (NIIs): నికర ఆఫర్‌లో 15% కంటే తక్కువ కాదు.

    5. ఆర్థిక పనితీరు

    కంపెనీ లాభాలు క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి:

    • FY23: 1,515 కోట్లు
    • FY24: 2,049 కోట్లు
    • FY25: 2,650 కోట్లు
    • FY26 మొదటి అర్ధభాగం (H1): 1,617 కోట్లు

    అలాగే రెవెన్యూ (ఆదాయం) కూడా బలంగా ఉంది, FY23లో 2,837 కోట్ల నుంచి FY25 నాటికి 4,977 కోట్లకు పెరిగింది. FY26 మొదటి ఆరు నెలల్లో కార్యకలాపాల ద్వారా 2,949 కోట్ల రెవెన్యూ వచ్చింది.

    6. షేర్‌ఖాన్ యొక్క సిఫార్సు (Review)

    అభిప్రాయం: సబ్‌స్క్రైబ్ (కొనండి) చేయవచ్చు.

    విశ్లేషణ: బలమైన మార్కెట్ వాటా, స్థిరమైన పనితీరు కారణంగా ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ పరిశ్రమలోనే అత్యంత లాభదాయకమైన ఆస్తి నిర్వహణ కంపెనీలలో ఒకటిగా ఉంది.

    వాల్యుయేషన్: ఐపీఓ ధర FY25 ఆదాయాలపై 40.x PE వద్ద (అధిక ధర వద్ద) నిర్ణయించారు. ఇది అగ్రగామి పోటీదారులతో పోలిస్తే సహేతుకమైనదిగా షేర్‌ఖాన్ అభిప్రాయపడింది. స్థిరమైన పనితీరు, పటిష్టమైన ఆర్థిక కొలమానాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, వాల్యుయేషన్ సరైనదేనని భావిస్తూ, మధ్యస్థం నుంచి దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో ఐపీఓకు సబ్‌స్క్రైబ్ చేయాలని షేర్‌ఖాన్ సిఫార్సు చేసింది.

    7. బుక్-రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్‌లు (BRLM)

    ఈ ఐపీఓ కోసం సిటీ గ్రూప్, మోర్గాన్ స్టాన్లీ, బోఫా సెక్యూరిటీస్, యాక్సిస్ క్యాపిటల్, సీఎల్ఎస్ఏ, ఐఐఎఫ్‌ఎల్, కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్, నోమురా, ఎస్‌బీఐ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్, ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, గోల్డ్‌మ్యాన్ సాచ్స్, అవెండస్ క్యాపిటల్, బీఎన్‌పీ పరిబాస్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, జెఎం ఫైనాన్షియల్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్, నువామా, యూబీఎస్ సెక్యూరిటీస్‌తో సహా మొత్తం 18 మంది బుక్-రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్‌లు వ్యవహరిస్తున్నారు.

    8. రిజిస్ట్రార్:

    KFin టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్.

    (నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ కంపెనీలవి మాత్రమే. ఇవి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ అభిప్రాయాలు కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులతో సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇస్తున్నాం.)

    News/News/ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ ఐపీఓ రేపు ప్రారంభం: కీలక వివరాలు
    News/News/ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ ఏఎంసీ ఐపీఓ రేపు ప్రారంభం: కీలక వివరాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes