ICMAI results : ఐసీఎంఏఐ సీఎంఏ జూన్ 2026 ఫలితాలు విడుదల- ఇంటర్, ఫైనల్ టాపర్ల జాబితా ఇది..
icmai cma inter result june 2026 : ఐసీఎంఏఐ సీఎంఏ జూన్ 2026 ఇంటర్, ఫైనల్ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతాలు, టాపర్ల వివరాలను అధికారిక పోర్టల్ icmai.inలో అందుబాటులో ఉంచారు. డైరెక్ట్ లింక్, చెకింగ్ ప్రాసెస్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐసీఎంఏఐ) సీఎంఏ జూన్ 2026 ఇంటర్మీడియట్, ఫైనల్ కోర్సుల పరీక్షల ఫలితాలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ పరీక్షలకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ స్కోర్కార్డులను ఐసీఎంఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్ icmai.in ద్వారా సులువుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఉత్తీర్ణత శాతం ఎంతంటే?
ఐసీఎంఏఐ విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, ఉత్తీర్ణత గణాంకాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:
ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు: ఏదైనా ఒక గ్రూప్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారి శాతం 12.82% కాగా, రెండు గ్రూప్లను ఒకేసారి పూర్తి చేసిన వారి శాతం 19.68%గా నమోదైంది. ఫలితాల విడుదల అనంతరం మొత్తం 7,885 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ కోర్సును దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశారు.
ఫైనల్ కోర్సు: ఫైనల్ పరీక్షల్లో ఏదైనా ఒక గ్రూప్ సాధించిన వారు 16.19% కాగా, రెండు గ్రూప్లలో నెగ్గిన వారు 32.97% మంది ఉన్నారు. దీనితో మొత్తం 4,220 మంది అభ్యర్థులు సీఎంఏ ఫైనల్ కోర్సును పూర్తి చేసి కాస్ట్ అకౌంటెంట్లుగా అర్హత సాధించారు.
సీఎంఏ జూన్ 2026 టాపర్ల జాబితా..
దేశవ్యాప్తంగా వివిధ నగరాల నుంచి విద్యార్థులు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి మెరిట్ జాబితాలో నిలిచారు.
ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు టాపర్లు:
రౌనక్ జైన్ (ర్యాంక్ 1)
మోహిత్ దాస్ (ర్యాంక్ 2)
కాంతాల ప్రశాంత్ రెడ్డి (ర్యాంక్ 3)
హర్ష్ సునిత్ జైన్ (ర్యాంక్ 4)
తారక్ సాయి రామ్ పి (ర్యాంక్ 5)
ఫైనల్ కోర్సు టాపర్లు..
మోక్షిత్ వంశీ కృష్ణ మట్టుపల్లి (ర్యాంక్ 1)
రాహుల్ కైలాస్ భోయిర్ (ర్యాంక్ 2)
వన్నెంరెడ్డి హేమంత్ (ర్యాంక్ 3)
గుర్కిరత్ సింగ్ భంగు (ర్యాంక్ 4)
చోరావాలా ప్రథమ్కుమార్ నీలేష్కుమార్ (ర్యాంక్ 5)
ఐసీఎంఏఐ సీఎంఏ జూన్ 2026 ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
విద్యార్థులు కింద పేర్కొన్న సులువైన స్టెప్స్ ద్వారా తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు:
ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ icmai.inను సందర్శించండి.
హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'ICMAI CMA June Result 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమయ్యే కొత్త పేజీలో మీ లాగిన్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ లేదా నమోదు వివరాలను నమోదు చేయండి.
వివరాలు సమర్పించగానే మీ ఫలితం స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
ఫలితాలను తనిఖీ చేసుకుని, స్కోర్కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని ప్రింటవుట్ తీసి భద్రపరుచుకోండి.
ఐసీఎంఏఐ సీఎంఏ జూన్ 2026 ఇంటర్ పరీక్షల ఫలితాల డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఐసీఎంఏఐ సీఎంఏ జూన్ 2026 ఫైనల్ కోర్సు ఫలితాల డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More