    ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ భారీ కుంభకోణం: రూ. 590 కోట్ల స్కామ్ వెనుక అసలు కథేంటి? మీ డబ్బు భద్రమేనా?

    ఐడీఎఫ్‌సీ చండీగఢ్ బ్రాంచ్‌లో వెలుగుచూసిన ఈ ఆర్థిక అక్రమాలు బ్యాంకింగ్ వర్గాలను ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి. హర్యానా ప్రభుత్వ ఖాతాల నుంచి నిధుల మళ్లింపు, షేర్ల పతనం, ఆర్‌బీఐ స్పందన.. అసలేం జరుగుతోంది? పూర్తి విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Feb 25, 2026 6:18 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ (IDFC First Bank) చండీగఢ్ బ్రాంచ్‌లో జరిగిన రూ. 590 కోట్ల నిధుల గోల్‌మాల్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఫిబ్రవరి 22న ఈ ఉదంతం బయటకు రావడంతో బ్యాంక్ షేర్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే సుమారు 18 శాతం మేర షేర్ల విలువ పడిపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. ఒకవైపు హర్యానా ప్రభుత్వం ఈ బ్యాంక్‌తో కొత్త లావాదేవీలను నిలిపివేస్తుండగా, మరోవైపు ఆర్‌బీఐ (RBI) ఈ పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తోంది.

    ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ భారీ కుంభకోణం: రూ. 590 కోట్ల స్కామ్ వెనుక అసలు కథేంటి? (Bloomberg)
    ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ భారీ కుంభకోణం: రూ. 590 కోట్ల స్కామ్ వెనుక అసలు కథేంటి? (Bloomberg)

    అసలు ఈ మోసం ఎలా జరిగింది?

    చండీగఢ్‌ బ్రాంచ్‌లో హర్యానా ప్రభుత్వానికి చెందిన కొన్ని కీలక ఖాతాల నుంచి ఈ నిధుల మళ్లింపు జరిగింది. బ్యాంక్ ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, ఇది కేవలం బయటి వ్యక్తులు చేసిన పని కాదు.

    “ఇది స్పష్టంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు చేసిన మోసమే. బహుశా వారు బయటి వ్యక్తులతో కుమ్మక్కై నిధులను ఇతర బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించి ఉంటారు” అని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈవో వి. వైద్యనాథన్ స్పష్టం చేశారు.

    ఖాతాల సరిపోలిక (Reconciliation) ప్రక్రియలో సుమారు రూ. 490 కోట్ల తేడా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీనికి అదనంగా మరో రూ. 100 కోట్ల వరకు అక్రమాలు జరిగి ఉండవచ్చని బ్యాంక్ అంచనా వేస్తోంది. ఈ నిధుల బదిలీకి వాడిన అథరైజేషన్ లెటర్లు, చెక్కులు అసలైనవా లేక ఫోర్జరీ చేశారా అనే కోణంలో విచారణ సాగుతోంది.

    బ్యాంక్ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభావం ఎంత?

    ఈ స్కామ్ విలువ భారీగా ఉన్నప్పటికీ, అది బ్యాంక్ మనుగడకు ముప్పు కాదని యాజమాన్యం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

    • డిపాజిట్లపై ప్రభావం: హర్యానా ప్రభుత్వ డిపాజిట్లు బ్యాంక్ మొత్తం డిపాజిట్లలో కేవలం 0.5 శాతం మాత్రమే.
    • ప్రభుత్వానికి చెల్లింపులు: దర్యాప్తు జరుగుతున్నప్పటికీ, నైతిక బాధ్యతగా హర్యానా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన శాఖలకు రూ. 583 కోట్లను బ్యాంక్ ఇప్పటికే చెల్లించింది.
    • లాభనష్టాలు: గత డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ రూ. 503 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇప్పుడు జరిగిన నష్టాన్ని ఆ త్రైమాసిక లాభంతో సరిపెట్టుకున్నా, మార్చి త్రైమాసికం నాటికి మళ్లీ లాభాల్లోకి వస్తామని బ్యాంక్ నమ్మకంగా ఉంది.

    నిఘా నీడలో ప్రైవేట్ బ్యాంకులు

    ఈ ఘటన తర్వాత ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో భద్రతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రభుత్వ నిధులు ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో ఉంచడం ఎంతవరకు సురక్షితం అనే చర్చ మళ్లీ మొదలైంది. అయితే, దీనివల్ల బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు వచ్చిన ప్రమాదమేమీ లేదని ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం ఒక బ్రాంచ్‌లో జరిగిన వైఫల్యమని, దీనిపై నిఘా ఉంచామని ఆయన వివరించారు.

    మరోవైపు, ఇలాంటి ఘటనల వల్ల స్వల్పకాలంలో ప్రైవేట్ బ్యాంకుల నుంచి నిధులు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు (PSB) మళ్లే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    బ్యాంక్ తీసుకున్న చర్యలు ఏమిటి?

    పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు బ్యాంక్ యుద్ధప్రతిపాదికన చర్యలు చేపట్టింది:

    • ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్: ఈ కుంభకోణం మూలాలను వెలికితీసేందుకు ప్రఖ్యాత కేపీఎమ్‌జీ (KPMG) సంస్థను నియమించింది. వీరు నాలుగు నుంచి ఐదు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వనున్నారు.
    • సిబ్బందిపై వేటు: అనుమానిత ఉద్యోగులందరినీ వెంటనే సస్పెండ్ చేశారు. వారిపై పోలీసు కేసు నమోదు చేశారు.
    • రికవరీ: నిధులు మళ్లిన ఇతర బ్యాంకుల నుంచి ఆ సొమ్మును తిరిగి రాబట్టేందుకు బ్యాంక్ ప్రయత్నిస్తోంది. ఇతర బ్యాంకులు కూడా దీనికి పూర్తిస్థాయిలో సహకరిస్తున్నాయని యాజమాన్యం తెలిపింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ స్కామ్ విలువ ఎంత?

    ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఈ స్కామ్ విలువ సుమారు రూ. 590 కోట్లు. ఇందులో రూ. 490 కోట్లను ఇప్పటికే గుర్తించగా, మిగిలిన రూ. 100 కోట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

    2. సామాన్య డిపాజిటర్ల డబ్బుకు ఏమైనా ముప్పు ఉందా?

    లేదు. ఇది ఒక బ్రాంచ్‌లో జరిగిన మోసం మాత్రమే. ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ దీనిపై స్పందిస్తూ, వ్యవస్థాగతమైన ముప్పు ఏదీ లేదని భరోసా ఇచ్చారు. బ్యాంక్ వద్ద తగినంత లిక్విడిటీ ఉంది.

    3. హర్యానా ప్రభుత్వం ఏం నిర్ణయం తీసుకుంది?

    బ్యాంక్‌లో జరిగిన అక్రమాల దృష్ట్యా ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ ను తమ ప్యానెల్ నుంచి హర్యానా ప్రభుత్వం తొలగించింది. అంటే ఇకపై కొత్త డిపాజిట్లను ఈ బ్యాంకుల్లో వేయరు.

    News/News/ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ భారీ కుంభకోణం: రూ. 590 కోట్ల స్కామ్ వెనుక అసలు కథేంటి? మీ డబ్బు భద్రమేనా?
