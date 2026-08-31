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1,100 కి.మీ మైలేజ్.. MG Hector Tomahawk ఎస్​యూవీలో ఏ వేరియంట్ బెస్ట్?

భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి సరికొత్త సాంకేతికతను పరిచయం చేస్తూ ఎంజీ మోటార్ తమ ‘హెక్టార్ టోమాహాక్ పీహెచ్‌ఈవీ’ ఎస్‌యూవీని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 1,100 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించే ఈ కారు ధరలు, వేరియంట్లు, ఏది కొంటే లాభమో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం..

Published on: Aug 31, 2026, 17:01:59 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి సరికొత్త హంగులు ఇస్తూ ఎంజీ మోటార్ తన మొట్టమొదటి మాస్ మార్కెట్ ప్లగిన్ హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీ ‘హెక్టార్ టోమాహాక్ పీహెచ్‌ఈవీ’ని ఇటీవలే లాంచ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధరను రూ.25.70 లక్షలుగా సంస్థ నిర్ణయించింది. దేశంలో ఇంధన ధరలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, కేవలం ఎలక్ట్రిక్ కార్లకే పరిమితమైతే ఛార్జింగ్ లేదా రేంజ్ సమస్యలు వస్తాయని ఆందోళన చెందే కస్టమర్లకు ఈ ప్లగ్​-ఇన్ హైబ్రిడ్ సాంకేతికత ఒక ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవనుంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ సౌకర్యం, ఈవీల పొదుపు రెండూ ఒకే ఎస్‌యూవీలో లభించడం దీని ప్రధాన ఆకర్షణ.

ఎంహీ హెక్టార్ టోమాహాక్..
ఎంహీ హెక్టార్ టోమాహాక్..

మరి ఈ ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ పీహెచ్​ఈవీలో ఏ వేరియంట్ బెస్ట్? ఇక్కడ చూసేయండి..

ఒక్కసారి నింపితే 1,100 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం!

ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ 'ఎక్స్‌క్లూజివ్', 'ఎస్సెన్స్' అనే రెండు ప్రధాన వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. రెండింటిలోనూ ఒకే రకమైన పవర్‌ట్రెయిన్ అందించడం విశేషం. 1.5 లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (102 హెచ్‌పీ పవర్, 125 ఎన్ఎమ్ టాార్క్) తో పాటు 20.5 కేడబ్ల్యూహెచ్ (kWh) బ్యాటరీ, 201 హెచ్‌పీ పవర్​ని ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటారును అమర్చారు.

ఈ కారు కేవలం బ్యాటరీ సాయంతోనే 115 కిలోమీటర్ల మేర చుక్క పెట్రోల్ అవసరం లేకుండా ప్రయాణిస్తుంది. పెట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ రెండింటినీ కలిపి ఉపయోగిస్తే నిరంతరాయంగా 1,100 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

ఎక్స్‌క్లూజివ్ వర్సెస్ ఎస్సెన్స్: దేని ప్రత్యేకత ఏంటి?

ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ పీహెచ్​ఈవీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ వేరియంట్ (రూ.25.70 లక్షలు): ప్రాథమిక వేరియంట్ అయినప్పటికీ ఇందులోనే మెజారిటీ అత్యాధునిక సదుపాయాలను అందించారు. 18 ఇంచుల అల్లాయ్ వీల్స్, ఆటోమేటిక్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లైట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 12.8 ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, 8.8 ఇంచుల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్, 50డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఛార్జర్ వంటి సదుపాయాలు లభిస్తాయి. భద్రత కోసం 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఈఎస్‌పీ, ఏబీఎస్ వంటి ఫీచర్లు అమర్చారు.

ఎస్సెన్స్ వేరియంట్ (రూ.27.80 లక్షలు): ఎక్స్‌క్లూజివ్ కంటే రూ. 2.10 లక్షలు ఎక్కువ ఉండే ఈ వేరియంట్‌లో పెద్దదైన 15.6 ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్, 10 స్పీకర్ల ఇన్‌ఫినిటీ సౌండ్ సిస్టమ్, లెవెల్-2 అడాస్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 256 రంగుల యాంబియంట్ లైటింగ్, డ్రైవర్ సీట్ మెమరీ ఫంక్షన్, వెహికల్ టు లోడ్ (వీ2ఎల్) సాంకేతికతను చేర్చారు.

బ్యాటరీ రెంటల్ ఆప్షన్‌తో తగ్గుతున్న ధర..

కస్టమర్లకు ప్రాథమిక కొనుగోలు భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఎంజీ 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (బీఏఏఎస్) పథకాన్ని కూడా అందిస్తోంది. దీనివల్ల ఎక్స్‌క్లూజివ్ వేరియంట్ రూ.21.79 లక్షలకే, ఎస్సెన్స్ వేరియంట్ రూ.23.89 లక్షలకే లభిస్తాయి. అయితే ఈ విధానంలో కస్టమర్లు తిరిగే ప్రతి కిలోమీటర్‌కు రూ.3.20 చొప్పున బ్యాటరీ అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఏ వేరియంట్ ఎంచుకుంటే మంచిది?

ఎంజీ హెక్టార్ టోమాహాక్ పీహెచ్‌ఈవీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఎక్స్‌క్లూజివ్ వేరియంట్ అత్యుత్తమ ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఎస్సెన్స్‌లో ఉన్న ఇంజిన్, బ్యాటరీ సామర్థ్యమే ఎక్స్‌క్లూజివ్‌లోనూ ఉంటుంది. రోజువారీ ప్రయాణానికి అవసరమైన ప్రధాన సౌకర్యాలు, సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఎక్స్‌క్లూజివ్‌లోనే లభిస్తున్నాయి. అదనంగా రూ.2.10 లక్షలు వెచ్చించి ఎస్సెన్స్ వేరియంట్ తీసుకోవడం కంటే, ఎక్స్‌క్లూజివ్ మోడల్ ఎంచుకోవడం ద్వారా డబ్బు ఆదాతో పాటు మెరుగైన ప్రయోజనం లభిస్తుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/1,100 కి.మీ మైలేజ్.. MG Hector Tomahawk ఎస్​యూవీలో ఏ వేరియంట్ బెస్ట్?
Home/News/1,100 కి.మీ మైలేజ్.. MG Hector Tomahawk ఎస్​యూవీలో ఏ వేరియంట్ బెస్ట్?
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