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10లక్షల సేల్స్​ దాటిన TVS iQube ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్- ధర తక్కువ, రేంజ్ ఎక్కువ..

TVS iQube electric scooter : ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ మోటార్స్, తన 'ఐక్యూబ్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ శ్రేణిలో కొత్త 2.3 kWh వేరియంట్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఏకంగా 115 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ని అందిస్తుండటం విశేషం.

Published on: Aug 27, 2026, 05:59:27 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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10లక్షల సేల్స్​ మైలురాయిన అందుకున్న టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​కి సంబంధించి దిగ్గజ 2 వీలర్ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ కీలక అప్డేట్​ చేసింది. బడ్జెట్ ధరలో రేంజ్ కోరుకునే వాహనదారుల కోసం ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌లో సరికొత్త 2.3 kWh బ్యాటరీ వేరియంట్‌ను లాంచ్​ చేసింది. రూ.1,16,310 (ల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో దీనిని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. గతంలో విక్రయించిన 2.2 kWh బేస్ మోడల్ స్థానంలో ఈ కొత్త వెర్షన్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్..
టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్..

హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ప్రతిరోజూ కార్యాలయాలకు, విద్యాసంస్థలకు వెళ్లేవారికి పెట్రోల్ ఖర్చులు ఆదా చేసుకునేందుకు ఈ మోడల్ అనుకూలంగా ఉంటుంది. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే ధర వ్యత్యాసం చాలా స్వల్పంగా ఉన్నప్పటికీ, రేంజ్ గణనీయంగా పెరగడం వాహనదారులకు పెద్ద ఊరట.

పెరిగిన బ్యాటరీ సామర్థ్యం.. ఎక్కువ రేంజ్!

ఈ కొత్త టీవీఎస్ ఐక్యూబ్‌లో చేసిన ప్రధాన మార్పు దాని బ్యాటరీ ప్యాక్. గతంలో ఉన్న 2.2 kWh బ్యాటరీకి బదులుగా 2.3 kWh సామర్థ్యం ఉన్న లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇండియన్ డ్రైవింగ్ కండిషన్స్ (ఐడీసీ) ప్రమాణాల ప్రకారం.. ఈ స్కూటర్ పూర్తి ఛార్జింగ్‌పై 115 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే ఇది 21 కిలోమీటర్ల అదనపు రేంజ్ అందిస్తుంది. సాధారణ 950డబ్ల్యూ ఛార్జర్ ఉపయోగించి బ్యాటరీని 0 నుంచి 80 శాతానికి ఛార్జ్ చేయడానికి 2 గంటల 50 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.

వేగం తగ్గినా స్మార్ట్ ఫీచర్ల హంగామా..

రేంజ్ పెంచే క్రమంలో టీవీఎస్ ఇంజనీర్లు ఈ వాహన గరిష్ట వేగాన్ని కొంత తగ్గించారు. టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొత్త వేరియంట్​లో గంటకు 75 కిలోమీటర్ల వేగం ఉండగా, కొత్త వేరియంట్‌లో గరిష్ట వేగాన్ని 68 కేఎంపీహెచ్‌గా నిర్ణయించారు. అలాగే, డిస్‌ప్లే కన్సోల్ విషయంలో గతంలో ఇచ్చిన టీఎఫ్‌టీ స్క్రీన్ స్థానంలో కొత్తగా 5-అంగుళాల ఎల్‌సీడీ డిస్‌ప్లేను చేర్చారు.

డిస్‌ప్లే మారినప్పటికీ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, కాల్స్/ఎస్ఎమ్ఎస్ నోటిఫికేషన్లు, రివర్స్ మోడ్, ఓటీఏ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్, జియో-ఫెన్సింగ్ వంటి సాంకేతిక సౌకర్యాలను సంస్థ అలాగే కొనసాగించింది.

సాంకేతిక వివరాలు.. ఆకట్టుకునే రంగులు

ఇంజిన్ హార్డ్‌వేర్ విభాగంలో ఇతర మార్పులేవీ చేయలేదు. ఇందులో 3.68 kW సామర్థ్యం ఉన్న హబ్-మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది 140 ఎన్​ఎం పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రయాణంలో సౌకర్యం కోసం ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్, వెనుక భాగంలో ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లతో పాటు రెండు చక్రాలకూ డ్రమ్ బ్రేకుల అమరికను అందించారు. ఈ సరికొత్త ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ టైటానియం గ్రే, వాల్‌నట్ బ్రౌన్, పెర్ల్ వైట్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో వినియోగదారులకు లభిస్తుంది.

మరి మీరు ఈ టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​ని కొంటున్నారా?

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/10లక్షల సేల్స్​ దాటిన TVS IQube ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్- ధర తక్కువ, రేంజ్ ఎక్కువ..
Home/News/10లక్షల సేల్స్​ దాటిన TVS IQube ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో కొత్త వేరియంట్- ధర తక్కువ, రేంజ్ ఎక్కువ..
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