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TVS iQube : మిలియన్ సేల్స్​తో దూసుకెళుతున్న టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్- స్పెషల్ ఎడిషన్ లాంచ్..

భారత ఈవీ రేసులో 10 లక్షల సేల్స్ మైలురాయిని చేరుకున్న టీవీఎస్.. తన ప్రతిష్టాత్మక 'ఐక్యూబ్ మిలియన్-ఆర్' స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. రూ. 1.40 లక్షల ధరలో లభించే ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సరికొత్త లుక్, టైప్-సీ ఛార్జింగ్ సహా మరెన్నో ప్రీమియం ఫీచర్లతో అలరిస్తోంది. ఆ వివరాలు..

Published on: Aug 25, 2026, 16:21:08 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారత ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్‌లో టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీకి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు! తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఏకంగా 10 లక్షల విక్రయాల మైలురాయిని దాటింది. ఈ అద్భుత విజయాన్ని పురస్కరించుకుని కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మకంగా టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ మిలియన్-ఆర్ అనే పేరుతో స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను భారత మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధరను రూ. 1.40 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.

టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్ స్పెషల్ ఎడిషన్..
టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్ స్పెషల్ ఎడిషన్..

తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో గత కొన్నేళ్లుగా ఫ్యామిలీ ఈవీ స్కూటర్లకు ఆదరణ విపరీతంగా పెరిగింది. పెట్రోల్ భారం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు నగర వినియోగదారులు టీవీఎస్ ఐక్యూబ్‌ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో 10 లక్షల కుటుంబాల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్న టీవీఎస్, వారికి నివాళిగా ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను తీసుకొచ్చింది.

అరోరా గ్రీన్ రంగులో అదరగొడుతున్న డిజైన్..

ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మిలియన్-ఆర్ ఎడిషన్‌లో కస్టమర్లను ప్రధానంగా ఆకట్టుకునే అంశం దాని కొత్త లుక్. నార్తర్న్ లైట్స్ ప్రేరణతో రూపొందించిన ‘అరోరా గ్రీన్’ డ్యూయల్ టోన్ రంగులో ఈ స్కూటర్‌ను తీర్చిదిద్దారు. స్కూటర్ బాడీపై ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన గ్రాఫిక్స్, సైడ్ ప్యానెల్స్‌పై 'MillionR' స్పెషల్ బ్యాడ్జింగ్ దీనికి మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి. రైడింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు సీట్ కవర్‌ను కూడా కొత్త ప్రీమియం అప్‌హోలిస్ట్రీతో రీడిజైన్ చేశారు.

కొత్త ఫీచర్లు.. మారిన ప్రాక్టికాలిటీ

డైలీ కమ్యూటర్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీవీఎస్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లోకీలకమైన ప్రాక్టికల్ మార్పులు చేసింది:

టైప్-సీ యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్: ఇంతకుముందు సీటు కింద ఉండే యూఎస్బీ-ఏ పోర్ట్ స్థానంలో, ఇప్పుడు ముందరి భాగంలో సులభంగా అందుబాటులో ఉండే టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అందించారు. రైడింగ్ చేస్తూనే మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకునే వెసులుబాటు లభించింది.

ఫ్రంట్ స్టోరేజ్ బాక్స్: స్కూటర్ ముందు భాగంలో 3.5 లీటర్ల అదనపు స్టోరేజ్ బాక్స్‌ను చేర్చారు. దీనితో మొత్తం బూట్ స్పేస్ లీకేజీ రహితంగా 35.5 లీటర్లకు పెరిగింది. చిన్న వస్తువులు, ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

145 కిలోమీటర్ల రేంజ్.. నిరూపితమైన పర్ఫార్మెన్స్!

సాంకేతికంగా ఈ ఐక్యూబ్ మిలియన్-ఆర్ ఎడిషన్‌ను ఐక్యూబ్ 3.5 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ వేరియంట్ ఆధారంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఐడీసీ ధ్రువీకరించిన 145 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను ఇస్తుంది. రోజూ ఆఫీసులకు, మార్కెట్లకు వెళ్లే నగర వాసులకు ఈ రేంజ్ సరిగ్గా సరిపోతుంది.

అయితే రియల్ టైమ్ రోడ్డు పరిస్థితులు, రైడర్ బరువును బట్టి రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ కొంత మారవచ్చని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

ఈవీ సెగ్మెంట్‌లో తీవ్ర పోటీ!

ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ విభాగంలో ఏథర్ 450ఎక్స్, ఓలా ఎస్1, బజాజ్ చేతక్ వంటి మోడళ్లు టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్​కి గట్టి పోటీని ఇస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ టీవీఎస్ తన విశ్వసనీయత, నాణ్యమైన బిల్డ్ క్వాలిటీతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ రికార్డ్ సేల్స్‌తో భారత ఈవీ రేసులో టీవీఎస్ తన ఆధిపత్యాన్ని మరొకసారి చాటిచెప్పినట్లయింది. స్టాండర్డ్ మోడల్​తో పాటు ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​కి సైతం మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని సంస్థ భావిస్తోంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/TVS IQube : మిలియన్ సేల్స్​తో దూసుకెళుతున్న టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్- స్పెషల్ ఎడిషన్ లాంచ్..
Home/News/TVS IQube : మిలియన్ సేల్స్​తో దూసుకెళుతున్న టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్- స్పెషల్ ఎడిషన్ లాంచ్..
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