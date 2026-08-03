జూలై అమ్మకాల్లో బజాజ్ ఆటో, టీవీఎస్ రికార్డు వృద్ధి: ఎగుమతులు, ఈవీల జోరు
2026 జూలై నెలలో ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థలు బజాజ్ ఆటో, టీవీఎస్ మోటార్ తమ విక్రయాల్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించాయి. ఎగుమతుల మద్దతుతో బజాజ్ ఆటో అమ్మకాలు 30 శాతం పెరగ్గా, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) అమ్మకాలతో టీవీఎస్ విక్రయాలు ఏకంగా 38 శాతం పెరిగాయి.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగానికి 2026 జూలై నెల అత్యంత సానుకూలంగా ముగిసింది. దేశీయంగా పెరిగిన డిమాండ్తో పాటు విదేశీ ఎగుమతులు భారీగా పుంజుకోవడంతో అగ్రగామి సంస్థలైన బజాజ్ ఆటో, టీవీఎస్ మోటార్స్ రెండూ రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
1. బజాజ్ ఆటో (Bajaj Auto): ఎగుమతులే దన్ను
జూలై 2026లో బజాజ్ ఆటో మొత్తం 4,74,677 వాహనాలను విక్రయించింది. గత ఏడాది జూలైలో నమోదైన విక్రయాలతో పోలిస్తే ఇది 30 శాతం వృద్ధి. ముఖ్యంగా విదేశీ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన డిమాండ్ బజాజ్ ఆటో వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్గా నిలిచింది.
బజాజ్ ఆటో సేల్స్ ముఖ్యాంశాలు:
ఎగుమతుల జోరు: ద్విచక్ర, వాణిజ్య వాహనాలు రెండూ కలిపి జూలైలో మొత్తం 2,54,485 యూనిట్లను ఎగుమతి చేసింది. ఇది క్రితం ఏడాది కంటే 39% ఎక్కువ.
ద్విచక్ర వాహనాలు: ఎగుమతులు 42% పెరిగి 2,22,972 యూనిట్లకు చేరాయి.
దేశీయ విక్రయాలు 19% పెరిగి 1,65,747 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
మొత్తం ద్విచక్ర వాహనాల విక్రయాలు 3,88,719 యూనిట్లు (31% వృద్ధి).
వాణిజ్య వాహనాలు: దేశీయంగా 24% పెరిగి 54,445 యూనిట్లు, ఎగుమతులు 22% పెరిగి 31,513 యూనిట్లకు చేరాయి.
మొత్తం వాణిజ్య వాహనాల విక్రయాలు 85,958 యూనిట్లు (23% వృద్ధి).
ఆర్థిక సంవత్సరం (FY2027) తొలి 4 నెలల ఫలితాలు:
2026 ఏప్రిల్ నుంచి జూలై వరకు (మొదటి 4 నెలలు) బజాజ్ ఆటో మొత్తం 19,12,928 వాహనాలను విక్రయించి 29 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇందులో ద్విచక్ర వాహనాల ఎగుమతులు ఏకంగా 49% (8,58,977 యూనిట్లు), వాణిజ్య వాహనాల ఎగుమతులు 54% (1,27,681 యూనిట్లు) పెరగడం విశేషం.
2. టీవీఎస్ మోటార్ (TVS Motor): ఈవీ విభాగంలో 158% సంచలన వృద్ధి
టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ జూలై 2026లో ఏకంగా 38 శాతం వృద్ధితో మొత్తం 6,29,675 వాహనాలను విక్రయించింది. జూలై 2025లో ఈ సంఖ్య 4,56,350 యూనిట్లుగా మాత్రమే ఉండేది.
టీవీఎస్ మోటార్ సేల్స్ ముఖ్యాంశాలు:
ద్విచక్ర వాహనాలు: మొత్తం 6,03,138 ద్విచక్ర వాహనాలను విక్రయించింది (38% వృద్ధి). ఇందులో దేశీయంగా విక్రయించిన వాహనాలే 4,37,394 యూనిట్లు (42% వృద్ధి).
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs): ఈవీ విక్రయాల్లో టీవీఎస్ రికార్డు సృష్టించింది. జూలైలో ఏకంగా 158 శాతం వృద్ధితో 60,934 ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను విక్రయించింది. గత ఏడాది ఇదే నెలలో ఇవి 23,605 యూనిట్లు మాత్రమే.
ఎగుమతులు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో టీవీఎస్ విక్రయాలు 29% పెరిగి 1,84,264 యూనిట్లకు చేరాయి. ఇందులో ద్విచక్ర వాహనాల ఎగుమతులు 1,65,744 యూనిట్లు (27% వృద్ధి).
త్రీ-వీలర్స్: త్రీ-వీలర్ విభాగంలో కంపెనీ 51 శాతం వృద్ధితో 26,537 వాహనాలను విక్రయించింది.
వాహన విక్రయాల గణాంకాల పట్టిక
|కంపెనీ
|జూలై 2026 మొత్తం సేల్స్
|జూలై 2025 మొత్తం సేల్స్
|వృద్ధి శాతం (YoY)
|ప్రధాన వృద్ధి రంగాలు
|బజాజ్ ఆటో
|4,74,677 యూనిట్లు
|3,65,134 యూనిట్లు
|30%
|అంతర్జాతీయ ఎగుమతులు (+39%)
|టీవీఎస్ మోటార్
|6,29,675 యూనిట్లు
|4,56,350 యూనిట్లు
|38%
|ఈవీలు (+158%), దేశీయ టూ-వీలర్స్ (+42%)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More