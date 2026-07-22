బజాజ్ ఆటో క్యూ1 అదిరిపోయే రిజల్ట్స్: 4% పెరిగిన స్టాక్
జూన్ త్రైమాసికంలో బజాజ్ ఆటో రికార్డు స్థాయి నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. ఆకట్టుకునే ఫలితాల ధాటికి బుధవారం ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేరు ధర 4 శాతానికి పైగా పెరిగి 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయి రూ.10,839.45 వద్దకు చేరింది. ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఈ షేరుకు 'బై' రేటింగ్ ఇచ్చింది.
త్రైమాసిక ఫలితాలు (Q1FY27) అద్భుతంగా నమోదవడంతో జూలై 22 బుధవారం నాడు బజాజ్ ఆటో షేరు దలాల్ స్ట్రీట్లో దూసుకెళ్లింది. ట్రేడింగ్ సమయంలో 4 శాతానికి పైగా లాభపడి 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయి రూ.10,839.45ను తాకింది. కంపెనీ వాహన విక్రయాలు రికార్డు స్థాయిలో పెరగడం, దేశీయంతో పాటు ఎగుమతుల మార్కెట్లలో బలమైన వృద్ధి నమోదు కావడంతో ఫలితాలు మార్కెట్ అంచనాలను అందుకున్నాయి.
ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో బజాజ్ ఆటో కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 45.9 శాతం పెరిగి రూ.3,225.63 కోట్లకు చేరింది. కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన కన్సాలిడేటెడ్ ఆదాయం 65 శాతం వృద్ధితో రూ.21,688.83 కోట్లుగా నమోదైంది.
రికార్డు స్థాయి స్టాండ్అలోన్ ప్రదర్శన
కంపెనీ స్టాండ్అలోన్ ప్రాతిపదికన కూడా ఆల్టైమ్ హై త్రైమాసిక ఆదాయం, లాభాలను సాధించింది. నికర లాభం 42.3 శాతం పెరిగి రూ.2,982.84 కోట్లకు చేరగా (గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ.2,095.98 కోట్లు), కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 37 శాతం పెరిగి రూ.17,243.72 కోట్లకు (గతంలో రూ.12,584.45 కోట్లు) చేరుకుంది.
సాంప్రదాయ ఇంధన (ICE), ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) విభాగాల్లో రెండంకెల వృద్ధి లభించిందని కంపెనీ తెలిపింది. ద్విచక్ర, త్రిచక్ర వాహన విభాగాలు రెండింటిలోనూ అమ్మకాలు జోరుగా సాగాయి.
"ప్రతికూల బాహ్య పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ అన్ని విభాగాల్లోనూ సాధించిన ఉత్తమ పనితీరు కంపెనీ వ్యాపార నమూనా బలాన్ని చాటుతోంది" అని బజాజ్ ఆటో ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
కంపెనీ మొత్తం విక్రయ పరిమాణం 29 శాతం పెరిగి 14,38,251 యూనిట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 11,11,237 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇందులో దేశీయ అమ్మకాలు 11 శాతం పెరగ్గా, ఎగుమతులు ఏకంగా 54 శాతం వృద్ధి నమోదు చేశాయి.
షేరు ప్రదర్శన ఇలా ఉంది
ఆగస్టు 2025లో నమోదైన 52 వారాల కనిష్ఠ ధర రూ.7,879.45 నుంచి ఈ ఆటోమొబైల్ షేరు ఇప్పటివరకు 37.5 శాతం లాభపడింది. గత నెల రోజుల్లో 6 శాతం, 3 నెలల్లో 12 శాతానికి పైగా, 6 నెలల్లో 15 శాతం, గత ఒక సంవత్సరంలో 30 శాతం చొప్పున పెరిగింది. దీర్ఘకాలంలో ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ రాబడులు అందించిన ఈ షేరు, గత 5 ఏళ్లలో 180 శాతం లాభాన్ని అందించింది.
కొనుగోలు చేయవచ్చా? మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఏమంటోంది?
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (MOSL) బజాజ్ ఆటో షేరు రేటింగ్ను 'న్యూట్రల్' నుంచి 'బై' (BUY)కి అప్గ్రేడ్ చేసింది. లక్ష్య ధరను (Target Price) రూ.12,096గా నిర్ణయించింది. ఇది ప్రస్తుత ధర కంటే దాదాపు 16 శాతం లాభపడే అవకాశాన్ని సూచిస్తోంది.
ముడి సరుకుల ధరలు పెరిగినప్పటికీ కంపెనీ తన మార్జిన్లను నిలబెట్టుకోవడాన్ని బ్రోకరేజ్ ప్రశంసించింది. నూతన మోడళ్ల విడుదల ఆధారంగా దేశీయ బైక్ మార్కెట్లో బజాజ్ ఆటో తన మార్కెట్ వాటాను పెంచుకుంటుందని అంచనా వేసింది. ఎగుమతుల పరిమాణం రెండో త్రైమాసికంలో నెలకు 2,50,000 యూనిట్లకు పైగా ఉంటుందని కంపెనీ యాజమాన్యం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (2W, 3W) విభాగంలో కూడా కంపెనీ స్థిరమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది.
ఆర్థిక ఫలితాలు అంచనాల కంటే మెరుగ్గా ఉండటంతో ఎఫ్వై27/ఎఫ్వై28 సంవత్సరాలకు ఈపీఎస్ (EPS) అంచనాలను బ్రోకరేజ్ 5%/9% పెంచింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-28 కాలంలో కంపెనీ ఆదాయం, ఎబిటా, నికర లాభంలో వరుసగా 20%, 22%, 22% చొప్పున సీఏజీఆర్ (CAGR) వృద్ధి ఉంటుందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ పేర్కొంది.
(గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ పేర్కొన్న విశ్లేషణలు, రికమండేషన్లు నిపుణులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థల సొంత అభిప్రాయాలు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More