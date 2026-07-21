టీవీఎస్ మోటార్ రికార్డు రిజల్ట్స్.. క్యూ1 లాభం 67% జంప్, రూ.1,000 కోట్ల నిధుల సేకరణకు ఓకే
ద్విచక్ర, త్రిచక్ర వాహన దిగ్గజం 'టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) తొలి త్రైమాసికంలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం ఏటా ప్రాతిపదికన 67.1 శాతం పెరిగి రూ.1,019.43 కోట్లకు చేరింది.
ప్రముఖ భారతీయ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ (TVS Motor Company) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) ఏప్రిల్-జూన్ (Q1) త్రైమాసికానికి సంబంధించి సంచలన ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. మంగళవారం (జూలై 21, 2026) మార్కెట్ వేళల్లో కంపెనీ తన నివేదికను విడుదల చేసింది.
గతేడాది ఇదే సమయంలో రూ.610.04 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం, ఈసారి ఏకంగా 67.1 శాతం పెరిగి రూ.1,019.43 కోట్లకు చేరింది. గడిచిన మార్చి త్రైమాసికంలో (Q4FY26) ఉన్న రూ.771.52 కోట్లతో పోలిస్తే త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన (QoQ) లాభం 32.1 శాతం వృద్ధి చెందింది.
ఆదాయంలో 33.5% వృద్ధి
జూన్ త్రైమాసికంలో ఆపరేషన్స్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 33.5 శాతం పెరిగి రూ.16,295.52 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది క్యూ1లో ఇది రూ.12,210.05 కోట్లుగా ఉంది. ఇక గత మార్చి త్రైమాసికంలోని రూ.15,052.73 కోట్లతో పోలిస్తే ఆదాయం 8.3 శాతం పెరిగింది.
మరోవైపు, వ్యాపార విస్తరణ, నిధుల సమీకరణలో భాగంగా రూ.1,000 కోట్ల వరకు నిధులను నాన్-కన్వర్టిబుల్ డిబెంచర్లు (NCDs), కమర్షియల్ పేపర్లు (CPs) లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా సమీకరించేందుకు టివిఎస్ మోటార్స్ డైరెక్టర్ల బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.
క్యూ1 ఫలితాల ప్రధాన ముఖ్యాంశాలు
అత్యధిక ఎబిట్డా (EBITDA): కంపెనీ ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధికంగా రూ.1,779 కోట్ల ఎబిట్డాను సాధించింది (41.2% పెరుగుదల). ఎబిట్డా మార్జిన్ గతేడాది ఉన్న 12.5% నుంచి 30 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 12.8%కి మెరుగైంది.
ఆల్-టైమ్ రికార్డ్ విక్రయాలు: జూన్ త్రైమాసికంలో టివిఎస్ మోటార్స్ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా 16.3 లక్షల వాహనాలను (ద్విచక్ర + త్రిచక్ర) విక్రయించింది. గతేడాది ఇది 12.8 లక్షలుగా ఉండేది (28% వృద్ధి).
బైక్లు & స్కూటర్ల హవా: మోటార్ సైకిళ్ల విక్రయాలు 19% పెరిగి 7.4 లక్షల యూనిట్లకు చేరగా, స్కూటర్ల విక్రయాలు ఏకంగా 36% ఎగబాకి 6.8 లక్షల యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
ఈవీ విభాగం దూకుడు (86% జంప్): ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ విక్రయాలు భారీగా పెరిగాయి. గతేడాది క్యూ1లో 70,060 యూనిట్లుగా ఉన్న ఈవీ విక్రయాలు ఈసారి ఏకంగా 86% పెరిగి 1,29,940 యూనిట్లకు చేరాయి. దీనితో టివిఎస్ ఈవీ వాహన కొనుగోలుదారుల సంఖ్య 10 లక్షల దాటింది.
ఎగుమతులు & త్రీ-వీలర్స్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సంస్థ విక్రయాలు 33% పెరిగి 4.7 లక్షల యూనిట్లకు చేరాయి. అలాగే త్రిచక్ర వాహనాల విక్రయాలు 48% వృద్ధితో 66,697 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More