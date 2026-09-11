ఐజీఎల్ షేరులో 27% లాభాలకు ఛాన్స్.. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ 'బై' కాల్
2026లో ఇప్పటివరకు 20 శాతం మేర పడిపోయిన ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ (ఐజీఎల్) షేరుపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సానుకూలంగా ఉంది. కంపెనీ వాల్యుయేషన్ ఆకర్షణీయంగా ఉందని పేర్కొంటూ రూ.195 టార్గెట్ ధరతో 'బై' రేటింగ్ ఇచ్చింది.
దేశ రాజధాని కేంద్రంగా సేవలు అందిస్తున్న ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ (ఐజీఎల్) షేరు గడిచిన కొద్ది నెలలుగా తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు, గ్యాస్ కొనుగోలు వ్యయం పెరగడం, రూపాయి క్షీణత వంటి అంశాలు కంపెనీ లాభదాయకతపై ప్రభావం చూపాయి. ఫలితంగా 2026లో ఇప్పటివరకు ఈ షేరు దాదాపు 20.68 శాతం మేర క్షీణించింది.
అయితే, ఈ తాజా పతనం వల్ల ఐజీఎల్ షేరు వాల్యుయేషన్ ఇన్వెస్టర్లకు అనుకూలంగా మారిందని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'మోతీలాల్ ఓస్వాల్' తెలిపింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ షేరు పుంజుకునే అవకాశం ఉందంటూ 'బై' (BUY) రేటింగ్ను పునరుద్ఘాటించింది.
షేరు పతనానికి ప్రధాన కారణాలు
గత నాలుగు నెలల్లోనే ఐజీఎల్ షేరు సుమారు 10 శాతం మేర కరెక్ట్ అయింది. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ (ఎల్ఎన్జీ) ధరలు రూపాయి విలువ తగ్గడంతో ప్రియంగా మారాయి. దీనికి తోడు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్) పాలసీ కారణంగా కంపెనీ సీఎన్జీ విక్రయాల పరిమాణంపై సుదీర్ఘకాలంలో ప్రభావం పడుతుందనే ఆందోళనలు ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొన్నాయి. ఢిల్లీలో ఎన్1, ఎన్2 కేటగిరీ వాహనాల విద్యుద్దీకరణ దీర్ఘకాలంలో ప్రతికూలాంశమే అయినప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో కంపెనీ ఆర్జనపై పడే ప్రభావం తక్కువగానే ఉంటుందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ విశ్లేషించింది.
ఆకర్షణీయంగా వాల్యుయేషన్లు
కంపెనీ వ్యూహాత్మక వృద్ధిని, ఆర్జన సామర్థ్యాన్ని ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర సరిగ్గా ప్రతిబింబించడం లేదని బ్రోకరేజ్ సంస్థ తెలిపింది. "ప్రస్తుతం ఐజీఎల్ షేరు సగటు పీఈ వాల్యుయేషన్ కంటే తక్కువ స్థాయిలో ట్రేడవుతోంది. ఎంఎన్జీఎల్, సీయూజీఎల్ జాయింట్ వెంచర్లను మినహాయిస్తే, ఆర్థిక సంవత్సరం 2028 అంచనాల ప్రకారం ఈ షేరు కేవలం 9 రెట్ల పీఈ వద్ద లభిస్తోంది. కంపెనీ 14-15 శాతం ఈక్విటీ రాబడి (RoE) సాధిస్తూ, 6-8 శాతం విక్రయాల వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్నప్పటికీ ఈ స్థాయిలో ట్రేడవడం గమనార్హం" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ తన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.
టార్గెట్ ప్రైస్ రూ.195
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఐజీఎల్ షేరుకు రూ.195 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే ఇది సుమారు 27 శాతం వరకు లాభాలను అందించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. స్టాండ్అలోన్ ప్రాతిపదికన డిసెంబరు 2027 అంచనా పీఈని 13 రెట్లుగా లెక్కిస్తూ, జాయింట్ వెంచర్ల విలువగా షేరుకు రూ.44 కలిపి ఈ టార్గెట్ను ఖరారు చేశారు. ఆర్థిక సంవత్సరం 2027లో 2.6 శాతం డివిడెండ్ ఈల్డ్, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-28 మధ్య కాలంలో 14 శాతం ఈపీఎస్ కాంపౌండ్ వృద్ధి సాధించే సామర్థ్యం కంపెనీకి ఉందని పేర్కొంది.
మార్కెట్ ట్రెండ్ వివరాలు
శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్లో బీఎస్ఈలో ఐజీఎల్ షేరు స్వల్పంగా తగ్గి రూ.152.25 వద్ద ముగిసింది. ఇంట్రాడేలో రూ.152.50 గరిష్ఠాన్ని, రూ.151.10 కనిష్ఠాన్ని తాకింది. కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.21,315.02 కోట్లుగా ఉంది. 2026 ఏప్రిల్ 2న ఈ షేరు తన 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయి రూ.141.60కి చేరుకోగా, 2025 అక్టోబరు 8న 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయి రూ.223.55ను తాకింది. ఐజీఎల్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (RoE) 12.73 శాతంగా ఉంది. గత రెండేళ్ల కాలంలో ఈ షేరు దాదాపు 42 శాతం మేర క్షీణించింది.
(గమనిక: ఈ విశ్లేషణ కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సెబీ నమోదిత ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More