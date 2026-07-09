మెటా ఇచ్చిన ₹9.5 కోట్ల ఆఫర్ను తిరస్కరించిన ఐఐటీ బాంబే గ్రాడ్యుయేట్.. ట్విస్ట్ ఏంటంటే!
ఐఐటీ బాంబే (IIT Bombay) పూర్వ విద్యార్థి, ఏఐ (AI) పరిశోధకుడు రిషభ్ అగర్వాల్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. సొంతంగా స్టార్టప్ ప్రారంభించడం కోసం ఆయన మార్క్ జుకర్బర్గ్ స్వయంగా ఆఫర్ చేసిన 1 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు ₹9.5 కోట్లు) మెటా ఉద్యోగాన్ని తిరస్కరించినట్లు చెబుతున్న ఒక పోస్ట్ వైరల్ అయింది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగానికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ రంగంలోని ప్రతిభావంతులను సొంతం చేసుకోవడానికి గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజాలు పోటాపోటీగా భారీ ఆఫర్లను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఒక భారతీయ ఏఐ పరిశోధకుడి కెరీర్ నిర్ణయం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. అత్యంత లాభదాయకమైన కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ (వ్యవస్థాపకత) వైపు అడుగులు వేసిన రిషభ్ అగర్వాల్ కథనం ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
వైరల్ పోస్ట్లో ఏముంది?
ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా వికాస్ అల్విస్ అనే యూజర్ రిషభ్ అగర్వాల్ విద్యా, వృత్తిపరమైన ప్రయాణాన్ని వివరిస్తూ ఒక థ్రెడ్ను పంచుకున్నారు.
"జేఈఈ (JEE) పరీక్షలో ఆల్ ఇండియా 33వ ర్యాంక్ (AIR 33) సాధించిన రిషభ్ అగర్వాల్, ఐఐటీ బాంబే నుండి కంప్యూటర్ సైన్స్లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు. ఆయన గూగుల్ బ్రెయిన్ (Google Brain), డీప్మైండ్ (DeepMind), వేమో (Waymo) వంటి అగ్రశ్రేణి సంస్థల్లో పనిచేశారు. మార్క్ జుకర్బర్గ్ స్వయంగా ఆయనకు ఏడాదికి 1 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు ₹9.5 కోట్లు) ఉద్యోగ ఆఫర్ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆయన దానిని తిరస్కరించారు" అని వివరించారు.
అంతేకాకుండా, మెటా సూపర్ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్లో ఐదు నెలలు పనిచేసిన తర్వాత, రిషభ్ ఆ భారీ ప్యాకేజీని వదులుకుని 'పీరియాడిక్ ల్యాబ్స్' (Periodic Labs) అనే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏఐ కంపెనీని కో-ఫౌండర్గా ప్రారంభించారని ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. కార్పొరేట్ సుఖాలను వదులుకుని సొంతంగా కంపెనీ పెట్టాలనే ఆయన నిర్ణయాన్ని నెటిజన్లు ఎంతగానో ప్రశంసించారు.
రిషభ్ అగర్వాల్ ఇచ్చిన ట్విస్ట్:
ఈ పోస్ట్ నెట్టింట విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతుండటంతో స్వయంగా రిషభ్ అగర్వాల్ దీనిపై స్పందించారు. ఒకే ఒక్క లైన్తో ఆయన ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్ హెడ్లైన్స్లో నిలిచింది.
వైరల్ అవుతున్న కథనంలోని అసలు విషయాన్ని ఆయన ఖండించలేదు కానీ, పారితోషికం (Salary Package) వివరాలపై స్పందిస్తూ.. "మెటా ఇచ్చిన ఆఫర్ 1 మిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎన్నో రెట్లు (An order of magnitude higher) ఎక్కువ" అని ట్వీట్ చేశారు. ఆయన ఖచ్చితమైన మొత్తాన్ని వెల్లడించనప్పటికీ, మెటా ఆఫర్ చేసిన ప్యాకేజీ వైరల్ అవుతున్న ₹9.5 కోట్ల కంటే చాలా పెద్దదని అర్థమవుతోంది.
రిషభ్ అగర్వాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్:
రిషభ్ అగర్వాల్ ఏఐ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన పరిశోధకుడిగా గుర్తింపు పొందారు.
ఐఐటీ బాంబే కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ (JEE AIR 33). ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఏఐ ల్యాబ్స్ అయిన గూగుల్ బ్రెయిన్, డీప్మైండ్, వేమో , మెటా సూపర్ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్లో పని చేసిన అనుభవం ఉంది.
ప్రస్తుతం ఆయన 'పీరియాడిక్ ల్యాబ్స్' అనే స్టార్టప్కు కో-ఫౌండర్గా వ్యవహరిస్తూ అత్యాధునిక ఏఐ టెక్నాలజీలపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియా స్పందన:
ఈ వార్తపై అటు టెక్ రంగ నిపుణులు, ఇటు బిజినెస్ ప్రముఖులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రముఖ బిలియనీర్ వ్యాపారవేత్త నికేష్ అరోరా కూడా ఈ పోస్ట్ను రీషేర్ చేస్తూ "లవ్ ఇట్!" (Love it!) అని వ్యాఖ్యానించారు. అంత పెద్ద ప్యాకేజీని వదులుకుని భవిష్యత్తు ఆవిష్కరణల కోసం కృషి చేస్తున్న రిషభ్ నిర్ణయం యువ ఇంజనీర్లకు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More